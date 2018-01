Latinos: la oportunidad (¿perdida?) de Hollywood

Actualidad

Pese a que este segmento de la población en EEUU puede definir una elección, tiene baja participación en roles protagónicos.

Hace menos de una semana la cinta chilena “Una mujer fantástica” competía en los Globos de Oro como mejor película extranjera. Aunque finalmente la alemana In the fade se llevó el premio, el largometraje nacional sigue dando que hablar. No son pocas las voces que incluso hablan de una nominación al Óscar como mejor actriz para la protagonista del filme, Daniela Vega. El largometraje nacional ya está preseleccionado en la categoría de mejor película extranjera.

Más allá del plano local, los actores latinos se están abriendo camino en el séptimo arte. Ya sea con producciones locales que están luchando por un espacio en festivales internacioales, como con algunas figuras que están ganándose un rol protagónico en películas o series extranjeras que fueron éxito de taquilla. Y aunque el mérito propio de los actores pesa en este fenómeno, detrás puede haber también una lógica económica.

Según la consultora Accenture, la población latina representa una enorme oportunidad de negocios para Hollywood, el epicentro de las grandes producciones a nivel mundial, en que su presencia puede darle una ventaja comparativa para conquistar al cada vez más exigente consumidor.

Y el motivo central de la importancia que pueden tomar los latinos radica en lo siguiente: en Estados Unidos, la población de este origen ya alcanza los 57 millones de personas, con un crecimiento que entre 2000 y 2015 fue de 63%, mientras el resto de la población se expandió solo 7,2%.

Esto llevado a cifras es altísimo: se estima que los latinos tienen una capacidad de compra anual del orden de los US$ 1.300 millones.

Sin embargo, pese a la clara importancia para la economía estadounidense, no están representados en la industria de contenidos, sobre todo en las series de TV y largometrajes. Entre 2011 y 2015, aproximadamente el 1% de las series y películas contaron un latino en los diez principales roles, lo que si se lleva a que hoy explican 17% de la población de ese país, están subrepresentados en un 94%.

Danilo Pavlovic, director ejecutivo de Telecomunicaciones de Accenture, explica que los estudios deben segmentar mejor los contenidos para el público latino, lo que se logra mostrando los temas que le interesan a este público y poniendo roles protagónicos con los que se sientan identificados. “Este mercado está completamente subpenetrado”, dice.

Tres elementos son claves para aprovechar esta oportunidad. Primero, actores latinos, con los que la población siente más cercanía y que no necesariamente tienen que representar un personaje de su origen, como en el caso del mexicano Diego Luna en Rogue One de Star Wars, donde interpreta a Cassian Andor, un oficial de inteligencia rebelde que arriesgará todo por derrotar al Imperio Galáctico.

La segunda clave es tener un contenido interesante, culturalmente atractivo para la comunidad latina y, finalmente, que estas temáticas sean relevantes, algo que requiere conocer que llaman la atención de la población, lejos del ya gastado estereotipo del extranjero indocumentado, pobre o con problemas con la policía.

Pavlovic señala que “la población latina lleva décadas en Estados Unidos, ya tienen raíces ahí. Son latinos gringos, entonces su realidad no es la del tipo que está migrando”.

“El tema es cómo los latinos pasan a ser parte del día a día en las películas y también en temáticas que son de los latinos en Estados Unidos”, agrega el experto.

Algo que ya han visto en plataformas como Netflix, la que junto con su masificación en la región ha puesto en su parrilla producciones con fuerte contenido local -Narcos es quizás un claro ejemplo-, pero donde también figuran series producidas en países del vecindario y con alta popularidad, como la mexicana Club de Cuervos; las chilenas Bala Loca, El Reemplazante y Prófugos; la argentina, El Marginal; y la brasileña 3%.