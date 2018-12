Pablo Valenzuela por críticas a nuevo ministro de Ciencia: “No es el momento de estar pidiendo explicaciones”

Actualidad

El director de la Fundación Ciencia y Vida, que trabajó por ocho años con la nueva subsecretaria de Ciencia y conoce al ministro, afirmó que todos los científicos tienen "que unirse tras ellos".

-¿Qué le pareció el nombramiento de Andrés Couve?

-Como a todos los científicos me parece excelente, porque es muy buen científico, conoce el rodaje de la ciencia en chile. Es una persona con mucha actividad y que puede ser un excelente ministro.

-¿Por qué cree usted que el expresidente de Conicyt le pide ahora explicaciones al nuevo ministro de Ciencia? Dijo que tenía que explicar por qué si antes criticaba el proyecto que creó el ministerio, ahora asume como ministro.

-Yo creo que hay gente que pensaba que ellos iban a ser ministros o nombrados en algún cargo del gobierno y están un poco desconsolados por eso. No es el momento de estar pidiendo explicaciones. Andrés y Carolina no estaban muy seguros de este proyecto tiempo atrás, pero no tienen por qué dar explicaciones de ningún tipo, todos tenemos que unirnos tras ellos. Lo mejor para todos es que ellos sean tremendamente exitosos. Este es nuestro ministerio (de los científicos) y ellos son muy idóneos. Fue una nominación muy valiente y visionaria del presidente Piñera de nombrarlos en este ministerio.

- ¿Pero a ellos no les gustó como quedó la ley?

-No criticaron el proyecto, sino que criticaron el proyecto que estaba esbozando Hamuy. Dijeron que quizás era mejor partir con algo más pequeño. Pero una vez que hay una ley hay que echarle para adelante.

-¿Cómo así?

-El desafío está en darle una estructura e institucionalidad al mundo de la ciencia y lograr que se le asigne un presupuesto mayor.

-¿Qué otros desafíos deberán enfrentar?

-Van a tener que partir de cero, decidir y crear una serie de cosas que no existen hoy día y que van a requerir mucho trabajo. Es un ministerio nuevo, un cascarón vacío y eso es un desafío importante. Su subsecretaria va a ser su gran ayuda, a quien conozco mucho. Ella tiene habilidades de todo tipo, de gestión y de comunicación. Trabajó con nosotros por casi 8 años, es excelente en todo sentido.