Sequía: SNA pide al gobierno fast track para inversión en tecnología de riego y “seriedad” en política de embalses

Actualidad

Desde el gremio acusaron que “ahora estamos pagando las consecuencias” de la, según él, falta de estrategia de las autoridades en las últimas décadas en el desarrollo de represas.

La escasez hídrica saltó a la primera prioridad en la agenda del gobierno luego de que declaró a la Región de Valparaíso en estado de emergencia agrícola el mes pasado ante la temporada más seca de los últimos 50 años, medida que se sumó al decreto aplicado en las regiones de Coquimbo y de O'Higgins, que se extendió posteriormente a comunas de las regiones Metropolitana y del Maule.

En este escenario –que ha tenido un especial impacto en todos los niveles del sector ganadero cuyos animales están sufriendo la falta de alimentos–, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, pidió al gobierno que aumente los recursos destinados al sector con énfasis en las inversiones para optimizar las tecnologías de riego para potenciar el ahorro de agua, junto con un llamado a asumir con "seriedad" la política de desarrollo de embalses.

"Es una situación es difícil, no sólo en Chile sino que en el resto del mundo, y sabemos que el gobierno está haciendo todo lo posible al corto plazo, pero tenemos que saber que estamos enfrentando una situación muy compleja, especialmente entre las regiones cuarta y sexta del país", expresó el timonel del gremio, quien advirtió que la profundización de la crisis hídrica ha llevado a un nivel tal que "no hay ninguna claridad de lo que vaya a pasar".

-¿Cuáles son las medidas que está tomando el sector para hacer frente a la sequía?

-Este escenario complejo nos ha empujado día a día a resolver los problemas, esperando los deshielos de la poca nieve que hay y tratar de pasar la temporada lo mejor posible. Es poco lo que podemos decir, porque son situaciones diferentes en cada cuenca.

-¿Qué destaca de las acciones informadas por el gobierno para hacer frente a la escasez hídrica?

-Aquí hay dos cosas importantes. El primero, son los temas inmediatos donde la administración está haciendo todos sus esfuerzos con la disponibilidad de recursos que tiene. Sin embargo, sí pienso que se deben entregar más inversión, aplicando un fast track que apunte a la tecnología de riego para poder seguir ahorrando agua. En Chile hay 1,2 millón de hectáreas, pero sólo 400 mil tiene riego tecnificado. Este sistema produce un ahorro desde un 70% hasta un 90% del agua, sin embargo, en la manera tradicional en los mejores casos sólo alcanza un 40%.

-¿Qué acciones ve necesario acelerar en el marco de una estrategia de largo plazo en materia hídrica?

-Una de las iniciativas que pedimos es que los gobiernos tengan la seriedad necesaria respecto a los proyectos de embalses. Venimos exigiéndolos hace decenas de años, pero terminan siendo pura historia, donde recibimos ofertones que por distintas razones no se hacen, o se demoran 20 años, y ahora el país está pagando esas consecuencias, especialmente el caso de los trabajadores, empresarios y dueños de propiedades. Entonces, tenemos que pensar hoy los temas en el futuro bajo este foco.

-¿Cómo afectará la sequía el nivel de producción de producción agropecuaria?

-No lo sabemos. Sin embargo, habrá ciertos productos que se desplazarán al sur. Entre las regiones VII y IX hay alternativas de producción que ya no se pueden dar en otras regiones con sequía; por lo tanto, quien haga proyecciones a la baja no tiene bases ni fundamentos para ello y hay que poner ojo en cómo evolucionarán las cosas.

-Entonces, ¿hay opciones de reestructurar el esquema productivo del sector?

-Por supuesto, hay que mirar esto como una oportunidad para aprovechar. No sé qué nuevos productos pueden aparecer; sin embargo, hace poco llegamos de una gira con el ministro de Agricultura a China donde detectamos una demanda importantísima de alimentos como las cerezas. Entonces, si me preguntan, alternativas hay.