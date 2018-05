Vocero del sindicato de LAN Express: “Seguimos con la convicción de que hicimos lo correcto”

Actualidad

Javier Brinzo defendió la forma cómo bajaron la huelga y acusó a la Dirección del Trabajo de emitir una opinión sin haber conocido sus antecedentes.

Javier Brinzo, vocero del sindicato.

"Seguimos con la convicción de que hicimos lo correcto. Insistimos que la huelga se acabó el 25 de abril y esperamos que los tribunales así lo ratifiquen. No vamos a permitir que la autonomía de bajar una huelga esté ahora en manos de los empresarios".

Con esas palabras, Javier Brinzo, tesorero del sindicato de Tripulantes de Cabina de LAN Express, organización que agrupa a cerca de 800 trabajadores en Chile de Latam, defendió el mecanismo que la semana pasada utilizaron para bajar la huelga de manera unilateral, acogiéndose al artículo 346 del Código del Trabajo.

La forma –que generalmente se usa por trabajadores que en forma individual se van descolgando de una huelga- generó debate en el mundo legal, dado que no se tienen antecedentes de se pueda aplicar de manera colectiva. Además, se hizo para revivir la oferta presentada por la empresa el 23 de marzo, que fue rechazada por el sindicato antes de que comenzara la huelga.

Brinzo explicó que cuando se señala que ese acuerdo no está vigente por haber sido votado en contra, no es correcto: "Si no hay oferta vigente, ¿A qué oferta se suscriben los descolgados?", dice.

Además el dirigente dispara contra la Dirección del Trabajo, ya que a su juicio "actúa de garante de la empresa más que de los trabajadores".

Esto porque la aerolínea ingresó una consulta para determinar la legalidad del mecanismo usado por el sindicato para dar por terminada la negociación, la que fue contestada el viernes por el organismo dando razón a las dudas de la empresa.

Brinzo dijo que el actuar de la DT "es muy grave, porque ellos entregan una opinión, siendo que en el fondo están tomando el punto de la empresa "sin haber escuchado nuestros alegatos".

"El viernes estuvimos esperando toda la tarde para que nos enviaran el traslado de la empresa, lo que no sucedió, y más encima nos llega la carta firmada por José Castro (jefe del Departamento Jurídico de la DT), sin haber recibido nuestros antecedentes", añade.

El escrito al que alude señala que "habiéndose recibido la solicitud de pronunciamiento de parte de la Empresa, este Servicio ha considerado necesario poner en conocimiento del Sindicato la referida solicitud y otorgar un plazo de cinco días hábiles para que el Sindicato manifieste su opinión y adjunte los antecedentes que estime pertinentes". La organización sindical pronto enviará su postura.