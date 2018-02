Mujer fuerte del grupo Banco Santander se estrena en Twitter

La presidenta del grupo Banco Santander, Ana Patricia Botín, se sumó este miércoles a las mujeres y hombres de negocios que utilizan esta red social para dar a conocer sus opiniones. Aunque cabe mencionar que la cuenta fue creada en 2014.

La máxima cara de uno de los más grandes holdings bancarios, escribió en una de sus primeras publicaciones que abrió una cuenta para "aprender de otros y compartir mis opiniones".

En tres horas, Botín obtuvo más de 2.500 seguidores y ella sigue apenas a nueve cuentas, entre quienes se encuentran el propio Banco Santander, Christine Lagarde, directora del FMI, y una serie de fundaciones.

La ejecutiva señaló que a veces escribirá en inglés y otras en español, su lengua madre. En su biografía, en tanto, se definió como "entusiasta de la gente, presidenta de Santander, madre y esposa". Dice que practica yoga, "aunque no tan a menudo como me gustaría".

En Chile, el máximo exponente de los empresarios en la red social es Andrónico Luksic, presidente Quiñenco, y quien además es conocido por utilizar Twitter para debatir con seguidores y realizar diversos concursos.

I’m new to this. I’ve decided to go on Twitter to express what’s on my mind, and to find out what others are thinking.



Es mi primer tuit. He decidido usar Twitter para aprender de otros y compartir mis opiniones.