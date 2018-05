Reclamos contra el mercado financiero aumentaron en un 20% según el Sernac

Banca / Instituciones Financieras

Banco Bice y Consorcio fueron las entidades bancarias que lograron la mejor tasa de comportamiento de la industria, mientras que Banco Ripley e Itaú fueron las peores durante este mismo período.

Con el objetivo de conocer el comportamiento de las entidades bancarias respecto a los reclamos de los consumidores, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó un ranking que incluyó los casos recibidos durante el segundo semestre del año 2017 y los comparó con el mismo periodo del 2016.

La institución recibió 29.755 reclamos en contra de las entidades del mercado financiero, mientras que durante el mismo período del año anterior fueron 24.715, esto es, un aumento de un 20%.

El mayor aumento porcentual se observó en el sub-mercado de las empresas de crédito automotriz, con un aumento de 46% en los reclamos.

Las tarjetas de crédito relacionadas al retail incrementaron en un 30% sus reclamos al comparar ambos semestres. Por su parte, la Banca aumentó en un 11% sus reclamos.

Las cajas de compensación fue el único sub-mercado financiero que disminuyó su número de reclamos al comparar el segundo semestre de 2016 con el segundo semestre de 2017, en un 3%.

En relación a la participación de reclamos en el mercado financiero, las tarjetas de crédito relacionadas al retail aumentaron 3,7 puntos porcentuales, elevándose de un 46,8% durante el segundo semestre del 2016 a un 50,5% en el mismo periodo 2017.

La banca, en tanto, disminuyó en un 3,2 su participación de reclamos en el mercado financiero. De un 38,6% en el segundo semestre del 2016 a un 35,4% en el segundo semestre 2017.

Es importante señalar que las tarjetas relacionadas al retail junto con la banca concentraron el 86% de los reclamos del mercado financiero durante el segundo semestre de 2017.

"Un aumento considerable en los reclamos de los consumidores es un llamado para que las empresas actúen con responsabilidad y profesionalismo. Solucionar los problemas de los consumidores debe ser una de sus mayores prioridades", sostuvo el Director Nacional del Sernac, Lucas Del Villar.





Resultados en la Banca



El estudio detectó que los productos bancarios más reclamados en la banca durante el segundo semestre del año 2017 fueron:

• Tarjeta de crédito/avance en efectivo en tarjeta (19,9%)

• Créditos de consumo (18,4%)

• Cuentas corrientes (17,1%)

Los principales motivos de reclamos en la banca corresponden a casos donde los consumidores no reconocen la transacción por clonación y/o suplantación (14,1%); le siguen los casos por no reversar cargos mal efectuados (13,8%;) y en tercer lugar, cobranzas extrajudiciales que no corresponden (12,1%).

En tanto, por entidad, el mejor comportamiento durante el segundo semestre del año 2017 lo obtuvo Banco Bice, seguido de Banco Consorcio y en tercer lugar, Banco Security (2,44 puntos).

En contraposición, las entidades financieras con peor comportamiento fueron Banco Ripley, seguido de Banco Itaú y Banco Santander.