Tecno Fast arriba a Estados Unidos y aumenta sus operaciones a cuatro países

Construcción

La adquirida empresa Triumph presta servicios a Pfizer y Amazon, y a entidades como las universidades de Harvard y MIT.

Tecno Fast, empresa dedicada a la fabricación, arriendo y venta de espacios modulares, concretó su arribo al mercado estadounidense con la compra del 100% de la compañía local Triumph Modular en una operación que implicó una inversión de US$ 68,5 millones.

La firma recién adquirida fue creada en 1981 por los hermanos Cliff y Glenn Cort, y desde entonces se ha convertido en un actor con despliegue en la región de New England, en la costa noreste de EEUU. En esta zona -que abarca los estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont- Triumph tiene una larga trayectoria de arriendo de soluciones modulares en las áreas de educación (en todos sus niveles), life sciences, construcción y medios de comunicación. Entre sus clientes destacan la Universidad de Harvard, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), las farmacéuticas Pfizer y Moderna, Amazon y las oficinas de ESPN en el US Open de tenis, entre otros.

Con esta adquisición, Tecno Fast consolida su expansión internacional llegando a su cuarto mercado, ya que hasta ahora tenía operaciones en Chile, Perú y Colombia.

El presidente de Tecno Fast, Cristián Goldberg, expresó que "desde que creamos la compañía nuestro sueño ha sido convertirnos en un líder mundial de las soluciones de espacio y la llegada a Estados Unidos, un mercado muy atractivo que genera más de US$ 12 mil millones en ingresos, significa que estamos más cerca de lograr dicho objetivo".

La empresa será liderada por Joseph Vecchiolla, quien asumió hace unos meses como presidente y CEO para América del Norte de Tecno Fast. El ejecutivo posee 20 años de experiencia en el mundo de la construcción modular, de los cuales más de la mitad los vivió como presidente para Estados Unidos de WillScot, el mayor arrendador de espacios modulares en Norteamérica.

Historia de la firma

La compañía chilena inició actividades en 1995 cuando un grupo de profesionales con experiencia en el negocio de la construcción industrializada -liderados por Cristián Goldberg y Cristián Concha- se asociaron con la canadiense ATCO, para crear Tecno Fast ATCO. En 2013 los inversionistas extranjeros dieron un paso al costado, dejando un espacio que ese mismo año ocupó el holding de inversiones Inder, sociedad del empresario José Luis del Río Goudie, quien adquirió el 40% de la propiedad. Luego, los controladores de la compañía ya miraban un posible debut bursátil que estaba prevista para enero de 2019, cuando la Comisión para el Mercado Financiero aprobó la solicitud de inscripción como sociedad de Tecno Fast en el Registro de Valores. Sin embargo, los planes sufrieron un retraso aterrizaje de la pandemia y hasta el momento este hito no se ha concretado.

Reactivación de mineras impulsó ventas de la firma

La reactivación de las faenas mineras -en proyectos como Quebraba Blanca Fase Dos y Minera los Pelambres en Chile, y de Ancillary y Minera Quellaveco en Perú-, impulsó la demanda por los productos y los resultados de Tecno Fast. Durante el primer semestre las ventas sumaron $ 62.668 millones, lo que representa un 35% de aumento en relación al mismo período en 2020 cuando la cifra fue de $ 46.356 millones,

La línea de negocios que más creció entre enero y junio de 2021 fue el arriendo de casas, con ingresos por $ 21.066 millones, un 41% más que en este mismo periodo del ejercicio pasado cuando bordeó los $ 14.911 millones.

Esto se debe a que durante la pandemia este segmento registró un aumento histórico, según la última memoria de Tecno Fast.

La ganancia en el primer semestre de 2021 ascendió a $ 18.829 millones, lo que representa un incremento de 53% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se ubicaron en $ 12.294 millones.

Este mejor desempeño se debió al aumento de los ingresos en todos los segmentos de negocio, indicó la empresa en su análisis razonado.