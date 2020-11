Gigantes tecnológicos chinos ven derrumbar sus acciones tras anuncio de regulación antimonopolios

Consumo

"Las grandes tecnológicas de China tendrán que repensar sus modelos de negocios", dijo Zhan Hao, socio gerente de Anjie Law Firm, con sede en Beijing.

Los gigantes tecnológicos chinos, desde Alibaba Group Holding Ltd. a Tencent Holdings Ltd, perdieron casi US$ 290.000 millones de dólares en valor de mercado durante dos días de ventas frenéticas, mientras los inversionistas se apresuraban a evaluar las consecuencias del intento más amplio de Beijing de regular a sus firmas privadas más poderosas.

Las acciones de tecnología cayeron por segundo día después de que Beijing emitiera regulaciones diseñadas para frenar la creciente influencia de los líderes del sector de Internet, incluidos JD.com Inc., Meituan y Xiaomi Corp. El índice Hang Seng Tech se desplomó más del 6% el miércoles en Hong Kong, llevando su pérdida de dos días al 11%. Las acciones del quinteto de empresas se han hundido al menos un 11% en dos sesiones.

Beijing dio a conocer el martes regulaciones para erradicar las prácticas monopólicas en la industria de Internet, alejándose de un enfoque mayoritariamente de no intervención mientras asesta un golpe a las empresas en el corazón de la segunda economía del mundo.

El edicto vagamente redactado aterrizó una semana después de que nuevas restricciones a las finanzas desencadenaron la suspensión de la oferta pública inicial de US$ 35 mil millones de Ant Group Co., frustrando las ambiciones del fundador Jack Ma de dominar las finanzas en línea en el proceso. También surgieron en vísperas del Día de los Solteros , el evento que Ma inventó hace una década y que se convirtió en la mayor juerga de compras anual del país.

"Las grandes tecnológicas de China tendrán que repensar sus modelos de negocios", dijo Zhan Hao, socio gerente de Anjie Law Firm, con sede en Beijing. "La filosofía de las empresas de Internet es que el ganador se lo lleva todo y, especialmente para los operadores de plataformas, obtienen tráfico de usuarios y construyen ecosistemas que son similares entre sí".

El gobierno de Xi Jinping está reduciendo cada vez más la influencia de las corporaciones privadas que se han convertido en el principal motor de crecimiento del país. A pesar de las medidas enérgicas esporádicas en esferas estrechas, desde los juegos móviles hasta las falsificaciones en línea, empresas como Alibaba y Tencent han tenido en su mayoría la libertad de adquirir e invertir en nuevas empresas, convirtiéndose en patrocinadores clave de nuevas compañías destacadas, mientras construyen imperios en expansión que ahora abarcan el comercio electrónico y las finanzas digitales , redes sociales y entretenimiento.

"Literalmente me quedé sin aliento cuando leí por primera vez estas pautas", dijo John Dong, abogado de valores de Joint-Win Partners en Shanghai. "El momento, en vísperas del Día del Soltero, la contundencia y la determinación de rehacer a los gigantes tecnológicos es sorprendente".

El organismo de control antimonopolio de China está buscando comentarios sobre las reglas que establecen un marco para frenar el comportamiento anticompetitivo, como la colusión para compartir datos confidenciales de los consumidores, las alianzas que eliminan a los rivales más pequeños y el subsidio de servicios por debajo del costo para eliminar a los competidores. También pueden exigir a las empresas que operan una denominada Entidad de Interés Variable, un vehículo a través del cual prácticamente todas las principales empresas chinas de Internet atraen inversiones extranjeras y cotizan en el extranjero, que soliciten una aprobación operativa específica.

"Los gigantes de Internet han expandido su alcance a varios sectores como las finanzas y la atención médica que son vitales para la economía y que realmente preocupan a los reguladores", dijo Shen Meng, director del banco de inversión boutique Chanson & Co., con sede en Beijing. "La medida podría desalentar a las empresas "