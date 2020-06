Industria acuícola responde: “No hay evidencia que conecte el brote de Covid-19 ocurrido en Beijing con el salmón”

Consumo

Empresas del rubro reaccionaron tras la supuesta presencia del virus en el producto importado, ocasionando un nuevo brote de casos en China.

Tras la inquietud generada por la supuesta presencia de Covid-19 en la tabla de cortar utilizada por un vendedor de salmón importado en Beijing, ocasionado un nuevo brote de casos en China-, las principales empresas de la industria decidieron responder a las interrogantes y descartar de lleno la presencia del virus.

A través de un comunicado emitido por el Consejo del Salmón de Chile, asociación que reúne a Mowi, Cermaq, AquaChile y Salmones Aysén, la organización señaló que "no hay evidencia que conecte el brote de Covid-19 ocurrido la semana pasada en Beijing, con el salmón. Estamos conscientes de lo informado a través de los medios, sin embargo, no hay información oficial sobre el origen de contaminación por coronavirus, aparte de los comentarios no verificados de que el virus estaba relacionado con una tabla de cortar utilizada para preparar salmón, en el mercado mayorista afectado".

Así, las empresas descartaron de raíz que el salmón de cultivo presentaría un riesgo de contraer la enfermedad, recalcando que es una de las proteínas más seguras y saludables para el consumo en todo el mundo.

"Las compañías miembros del consejo siguen estrictamente todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para proteger a sus empleados, hasta ahora no ha existido ningún caso de Covid-19 en nuestras plantas de proceso. Todas las compañías que son miembros del consejo operan con los más altos estándares de seguridad alimentaria en nuestros procesos, para proteger a nuestros clientes cuando consumen salmón", comunicaron.