AES Gener aprueba cambio de nombre y asegura el incremento en 156% de su capacidad renovable al 2024

Energía

El CEO de la compañía, Ricardo Falú, recalcó que han logrado el financiamiento para el crecimiento verde y acelerar la descarbonización del portafolio.

Con la aprobación del cambio de nombre de la compañía y los avances en materia de descarbonización se desarrolló este viernes la junta de accionias de la generadora eléctrica AES Gener. Esto, porque desde hoy la firma comenzará a llamarse AES Andes y se ha asegurado el incremento en 156% de la capacidad renovable de la compañía al 2024.

Así lo informó la generadora en un comunicado donde se anunció que, en una junta extraordinaria de accionistas que se realizó tras la tradicional reunión anual, se aprobó favorablemente el cambio de nombre de la sociedad que pasará a denominarse AES Andes.

Sin entregar mayores detalles, la firma indicó que los detalles del nuevo nombre e identidad corporativa los entregará la compañía en su primer AES Week, evento que se realizará el 4 y 5 de mayo. Esta actividad reunirá durante dos días a reconocidos conferencistas, líderes del rubro de la energía, expertos en innovación, sostenibilidad y customer centricity, entre otros.

Algunos de los expositores del AES Week serán el fundador y CEO de Odd Industries, Leo Prieto; el director del Centro Nacional del Hidrógeno de España, Emilio Nieto; el director general Mercado Libre Chile, Alan Meyer, el gerente general de Microsoft Chile y Presidente de AmCham, Sergio Rademacher, y el escritor, columnista y director de The AES Corporation, Moisés Naím, además de los ejecutivos de AES.

Más temprano, en la junta ordinaria de accionistas, el CEO de la compañía, Ricardo Falú, indicó que la estrategia Greentegra avanza en forma acelerada. "Con los logros a la fecha, hemos asegurado nuestra transformación, incrementando en 165% nuestra capacidad renovable al 2024 y acelerando el cierre de las plantas a carbón a la fecha más temprana que el sistema lo permita, luego de cumplir nuestros compromisos contractuales", aseguró.

En esa línea, indicó que han logrado preservar el valor de sus contratos, reducir la exposición al carbón, fortalecer el crecimiento renovable, contar con un sólido progreso en la construcción de sus proyectos, asegurar el financiamiento para el crecimiento verde y acelerar la descarbonización del portafolio.

En su intervención, Falú abordó la pandemia por el Covid-19, asegurando que ésta "nos ha recordado lo vulnerables y frágiles que somos, pero también, demostró, cómo las amenazas y desafíos globales se pueden abordar trabajando todos juntos en una respuesta coordinada".

"Acelerar el futuro de la energía es más que nuestro propósito, es el mandato de nuestra sociedad. Somos conscientes que nuestra industria atraviesa cambios muy significativos, y que el camino hacia la carbono neutralidad no está libre de desafíos, pero en AES Gener no vemos un futuro que no sea 100% renovable", enfatizó.