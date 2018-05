Energía Ganancias de Quiñenco retroceden 17% Las ventas del grupo a marzo totalizaron $ 645.463 millones, un alza de 15%. Un retroceso de 17% registraron las ganancias del holding Quiñenco, ligado al grupo Luksic, al cierre de marzo. Según reportó ayer la compañía, esto implicó utilidades por $ 36.636 millones. “Esto se explica a nivel corporativo, principalmente por un menor resultado tributario y menores ingresos financieros. Además influyó una baja en las utilidades reportadas por Enex”, dijo la compañía, la que agregó que compensaron esto “el buen desempeño de CCU y las tendencias positivas de Banco de Chile, SM SAAM y CSAV”. Los ingresos de los negocios no bancarios totalizaron $ 645.463 millones, un alza de 15% respecto a los $ 559.493 millones de marzo de 2017. La compañía destacó del desempeño de CCU, por el alza de 21,8% en la ganancia neta, especialmente por los segmentos Internacionales, donde las ventas subieron 22%. La operadora de logística porturaria SM SAAM también tuvo un buen desempeño, en gran medida gracias a la mayor actividad del puerto de Guayaquil en Ecuador y la incorporación del Puerto Caldera en Costa Rica, que junto al segmento logística compensaron la ausencia de las actividades en Perú en el período actual, tras la venta de Tramarsa en abril de 2017. En el lado naviero, el aporte de CSAV también mejoró en 11%, como resultado de las menores pérdidas de su principal activo, la participación en la naviera Hapag-Lloyd. El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, dijo que tanto el holding como las empresas filiales “están hoy en una posición muy sólida para desplegar sus estrategias de desarrollo y enfrentar los desafíos del mercado internacional. Seguiremos en nuestro camino de crecer orgánicamente en Chile y explorar nuevas oportunidades de negocio en el mundo”. El ejecutivo destacó el efecto que tendrá en CCU el acuerdo que lograron con AB InBev, que puso término anticipado al contrato de distribución de Budweiser en ese país, lo que significó para la filial argentina recibir US$316 millone. “Esto permitirá a CCU financiar su creciente expansión internacional y seguir avanzando en el mercado regional”, puntualizó. Noticias Relacionadas Energía ENAP revisa a la baja plan anual de inversiones y contraerá gasto en 10% adicional Energía Gigante de EEUU vende participaciones en proyectos de gas y alista su partida de Chile Energía Gremio eléctrico valora lanzamiento de la "Ruta Energética" del gobierno

[an error occurred while processing the directive]