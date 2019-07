Transelec impulsa inversiones por más US$ 600 millones en el país y monitorea proyectos del gobierno

Energía

Gerente general Andrés Kuhlmann, señaló que “no hemos tenido problema en el desarrollo de nuestros proyectos, así que vemos un clima razonable”.

Como una iniciativa “emblemática” calificó la empresa Transelec a la línea Lo Aguirre–Cerro Navia 2x220 kV de 16 kilómetros de extensión, que fue inaugurada oficialmente ayer, representando el primer proyecto de transmisión eléctrica que cuenta con un tramo subterráneo en alta tensión.

Pero los planes de la firma van más lejos. “Hoy día estamos desarrollando 27 proyectos más con una inversión aproximada entre los US$ 600 millones y US$ 700 millones. Además, se ha dado que continuamente todos los años hemos cerrado negocios por entre US$ 250 millones y US$ 300 millones aproximadamente”, señaló el gerente general de Transelec, Andrés Kuhlmann.

Entre las 27 iniciativas en carpeta, el ejecutivo destacó que “estamos terminando la componente de la interconexión norte que todavía está pendiente de desarrollo en la subestación Kimal y estamos empezando a desarrollar el proyecto Tineo Ancud, que es el cruce del canal Chacao que será un emblema de la ingeniería”.

La hoja de ruta Transelec también mira a las licitaciones de la ampliación del Sistema Nacional lanzadas por el Coordinador Eléctrico en el segundo semestre de este año, y algunos procesos en Perú. “Continuamente estamos participando en varios proyectos a la vez”, agregó.

El escenario energético tuvo frentes de conflicto el año pasado, como el marcado por los constantes atrasos en la puesta en operación de la megalínea Cardones-Polpaico, varios de los cuales siguen abiertos.

En relación al clima para invertir y desarrollar proyectos de este tipo, Kuhlmann recalcó que Transelec cuenta normalmente con una cartera de entre 25 y 35 iniciativas y que “afortunadamente, por los protocolos de trabajo no hemos tenido problema en el desarrollo de nuestros proyectos, así que vemos un clima razonable”. Al respecto, agregó que “sabemos que estos proyectos intervienen en el medio ambiente y también socialmente, pero la clave está en el cómo”.

En cuanto a los temas pendientes en el ámbito regulatorio, el ejecutivo subrayó como el punto más relevante que se están “estrenando o viviendo los primeros pasos de la nueva ley de transmisión que se terminó hace un año y medio”. En esta materia, aseguró que “lo más grande se verá en la fijación tarifaria que está en curso y debería entrar en su fase final el próximo año”, y si bien señaló que este proceso “hasta ahora va bien” puntualizó que “tenemos que ver los resultados”.

“Una cosa clave para los negocios de infraestructura como el nuestro de tan fuerte inversión es que sean predecibles en el tiempo, para que el riesgo que el inversionista tomó al entrar sea acotado como lo tomó en cuenta al principio”, explicó.

También Transelec sigue de cerca el anuncio del gobierno en relación a una ley miscelánea para realizar ajustes a la ley de transmisión. “Hemos escuchado presentaciones del ministerio sobre esto y eso es algo que se está desarrollando en el minuto y lo estamos viendo en detalle”, señaló Kuhlmann.

Línea involucró casi US$ 100 millones

Transelec inauguró ayer la línea Lo Aguirre-Cerro Navia 2x220 kV de 16 kilómetros con una inversión de US$ 95 millones. Contempla el recambio de torres reticuladas por postes urbanos y el completo soterramiento en el tramo final de 1,5 kilómetros en la llegada de la línea hacia la subestación Cerro Navia. "Actualmente existen 25 obras de transmisión eléctrica en construcción, equivalentes aproximadamente a 607 kilómetros, que representan una inversión total aproximada de US$667 millones Es por esto que hitos como el de hoy son una muy buena noticia", indicó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. El secretario de Estado indicó que, aunque a veces es invisible, como este tramo, jugará un rol relevante en la transición energética. Además, en el marco de sus conversaciones con diversos actores que se oponen tanto al carbón como a las líneas de transmisión, el ministro recordó a la megalínea Cardones-Polpaico. "Esa inclinación a oponerse ocurre siempre en el desarrollo de proyectos. ¿Cómo procesamos esa tensión? Este proyecto es un ejemplo de que se puede hacer", dijo. Mientras, el gerente general de Transelec, Andrés Kuhlmann, indicó que "cuando el nivel de desarrollo de los países va avanzando, los países son capaces de financiar obras que son más caras, pero que contribuyen mucho más grandemente a la calidad de vida de los vecinos".