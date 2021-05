Azul, el rival de Latam que busca comprarle las operaciones en Brasil en medio de la reorganización

Industria

La empresa aérea pretendería acordar con los acreedores de la firma chilena una fórmula que le permita adquirir esa operación, elevando a un 62% su participación de mercado doméstico.

El principal rival de Latam Airlines en Brasil, Azul, busca crear una fórmula para quedarse con las operaciones de la aerolínea nacional en ese país. Y es que, según informó el medio local Valor Económico, el competidor habría iniciado una ronda de conversaciones con los arrendatarios de aviones -los principales acreedores de la línea aérea chilena- para buscar una opción, en el marco del proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.

Según Valor, Azul ha señalado a Latam Brasil su intención de comprar la totalidad de la operación en esa nación, pero el grupo chileno se ha resistido. Ese país representa alrededor del 60% del negocio de la firma de los Cueto.

Y, aunque hasta el momento no existe una propuesta formal, fuentes del medio brasileño explicaron que Azul tendría varias formas para financiar la transacción, como ofrecer acciones y asumir deudas.

Pero el CEO de Latam Brasil, Jerome Cadier, aclaró esta semana que no está en los planes vender la empresa. “No hay, no hubo, no hay interés en la separación. Latam Brasil no está a la venta”, dijo.

Esto, ha sido destacado en el mercado. “Es muy positivo que la empresa no se fusione, porque ahora tiene una operación más ligera en costos. Entrar en un nuevo proceso podría generar nuevamente ruido en el mercado”, apuntó Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta 4.

La compra

Ana Carolina Monteiro, jefa del área de reestructuración e insolvencia de Kincaid Mendes Vianna Advogados y responsable de los acreedores de Latam en Brasil, explicó a Valor que el escenario de reorganización judicial hace que el proceso sea confuso, pero viable.

La abogada consideró que, para tener éxito, Azul tendría que llegar a un consenso con los acreedores que ayudaron a componer el crédito DIP (Deudor en Posesión, que suma US$ 2.300 millones) de Latam, quienes tienen preferencia cuando el grupo comience a pagar sus deudas.

Para que la apuesta de Azul continúe, sería necesario reconocer en Brasil la reorganización judicial solicitada en Nueva York, a través del Capítulo 11. Este paso precedería a la validación por parte de la Agencia Nacional de Aviación Civil y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), símil del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile.

Según agregó al medio André Castellini, socio de Bain & Company, la reorganización judicial ha otorgado poderes a los accionistas de Latam para decidir sobre una posible oferta de adquisición.

“La decisión ahora se comparte menos entre accionistas, creyentes y, en menor medida, el juez”, dice. En opinión del experto, otro tema es la visión de importantes empresas asociadas, como Delta y Qatar en Latam, y United Airlines en Azul.

Su valoración es que una eventual consolidación se vería favorecida por la complementariedad de sus rutas, pero el punto en contra sería la alta participación del mercado local que abarcarían, sobre un 60%, lo que sería investigado por el CADE.

Foto: Bloomberg

Quién es Azul

Azul Linhas Aéreas Brasileiras es una compañía local con sede en Alphaville, en el municipio de Barueri, en el Estado de São Paulo. El fundador es un empresario estadounidense, David Neeleman, quien también es dueño de JetBlue.

Entró a operar en diciembre de 2008 y en agosto de 2009 lanzó una unidad que se utiliza para el transporte de carga, llamada Blue Cargo. En su primer período de funcionamiento, Azul se posicionó como el cuarto operador en participación de mercado doméstico, con 4,16%. Y siguió escalando hasta estar disputándose el primer lugar junto a Gol, siempre en rangos de un tercio de la torta de pasajeros.

Frente a la crisis del coronavirus, se ha recuperado con rapidez. Durante el primer trimestre de 2021 alcanzó una reactivación de un 76% de su operación local, si se compara con cifras de 2019. E incluso, el director ejecutivo de la aerolínea, John Rodgerson, destacó que en abril, pese al aterrizaje de la segunda ola de contagios en el país, incrementaron a un 80% su funcionamiento.

El derrumbe de la acción de la aerolínea que sorprendió al mercado

Las acciones de Latam Airlines se robaron las miradas del mercado, ya que el papel se derrumbó durante las primeras horas de la jornada de este miércoles poco más de 20%, llevando a que la bolsa suspendiera sus operaciones.

El CEO de la firma, Roberto Alvo, salió a explicar a la Bolsa de Comercio que "la compañía no tiene conocimiento de ningún hecho propio concreto que explique la variación que hoy ha experimentado el valor de la acción". Tras ello la acción pausó su caída y terminó la jornada con un descenso de 5,74%.

Según Guillermo Araya, jefe de Estudios de Renta 4, lo anterior se explica por dos razones en el marco de la reorganización en EEUU: una eventual eliminación de acciones que estipula la ley norteamericana en el proceso de bancarrota y la posible dilución de papeles que se hace más cercana con el conocimiento del plan, el 30 de junio.

El último mes, agregó Araya, la acción ha subido un 70% su valor, por lo que se percibe un derrumbe tan pronunciado.