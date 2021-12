Bonistas locales acusan a Latam de perjudicarlos tras operaciones de partes relacionadas que no fueron informadas al mercado

Industria

Los inversionistas argumentaron que las diferencias de valor entre el recupero de los bonos locales y el de los internacionales se explican porque estos últimos vieron "injustificadamente" mejorada su posición acreedora.

Los tenedores de bonos locales de Latam, representados por BancoEstado, lanzaron una dura acusación en contra de la aerolínea, luego de que el CEO del operador aéreo, Roberto Alvo, asegurara en varias entrevistas que su propuesta de reorganización les daría un trato "equitativo, justo y respetuoso", ante las diferencias que se evidenciaron con los tenedores de bonos internacionales.

Los bonistas -entre los que se encuentran AFP Provida, AFP Capital, AFP Cuprum, AFC Chile, MetLife Chile Seguros de Vida, Seguros de Vida Security Previsión, 4Life Seguros de Vida y otros actores relevantes del mercado local-, aseguraron que las palabras del ejecutivo "no guardan relación con la desfavorable oferta presentada a éstos, ni simetría con la propuesta presentada a los tenedores de bonos internacionales y a quienes financian el plan".

Pero fueron más allá y en un comunicado de prensa señalaron que "no es efectivo", que los bonos internacionales y locales sean instrumentos distintos, "ya que ambos tenían como fuente de pago principal a la matriz Latam Airlines, ambos fueron ofrecidos al mercado como "senior unsecured" o bonos senior no garantizados", añadiendo que "así se informó en los documentos de oferta de dichos bonos, los cuales expresamente explican que el pago de los bonos internacionales provendrá de Latam Airlines porque el emisor de los bonos, su filial Latam Finance, no tiene activos ni flujos para cumplir con el pago de los bonos".

Además, los tenedores de bonos argumentaron que las diferencias de valor entre el recupero de los bonos locales y el de los internacionales, se explican porque estos últimos vieron "injustificadamente" mejorada su posición acreedora por operaciones financieras entre partes relacionadas, efectuadas en 2019 entre Latam Airlines, Latam Finance, Peuco y sus filiales operativas, las que según lo señalado "no fueron reveladas oportunamente por Latam Airlines a sus acreedores y al mercado".

"Esto originó una descorrelación en el precio de los bonos locales y de los bonos internacionales, con un precio mucho mayor para estos últimos que se viene observando hace varios meses en el mercado y ha sido recalcada en muchas oportunidades por el Comité de Tenedores de Bonos", sostuvieron.

Finalmente los bonistas indicaron que "no renunciarán a ninguno de los derechos que les otorgan las leyes para preservar sus derechos como acreedores tanto en Chile y en el extranjero, como asimismo, para que se investiguen, determinen y sancionen las responsabilidades correspondientes y se les otorgue un trato justo".