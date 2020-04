Diputados piden detener compras a 3M si la empresa cancela envíos tras decreto de Trump

Industria

Algunos parlamentarios consideran que la medida sería extrema y apuestan, más bien, por declarar a la firma como "proveedor no grato".

Diputados chilenos unieron sus voces este lunes para rechazar la posibilidad de que la multinacional estadounidense 3M, fabricante de máscaras y guantes, suspenda sus exportaciones a América Latina y Canadá luego de que el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ordenara a través de un decreto.

El diputado y presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, dijo en su cuenta de Twitter que "si 3M nos suspende exportación de estos elementos necesarios ante la crisis de salud, aunque sea por orden de Trump, Chile debería dejar de comprar de manera definitiva y a nivel estatal, todos los productos de esa marca por no ser proveedor confiable".

Su par de la misma bancada, Andrés Celis, consideró que la maniobra del titular de la Casa Blanca es "un chantaje", pero que no por ello cortaría relaciones con la empresa. "Solo los notificaría como un proveedor no grato, pero no los eliminaría de todas las circunstancias", apuntó.

En la misma línea estuvieron los diputados Ignacio Urrutia y Gabriel Silber -del Partido Republicano y la Democracia Cristiana, respectivamente-, quienes consideraron que debería haber consecuencias, considerando el principio de reciprocidad.

"Sería un error vetar a una firma determinada de un país con el cual tenemos tanto comercio, podría tener repercusiones en otros productos y lejos los más perjudicados seríamos nosotros", dijo Urrutia.

En tanto Silber apuntó: "Si 3M nos cierra las puertas cuando más requerimos sus productos, el sistema público de compras debiera sancionar a esta empresa como proveedora del Fisco y sus Instituciones".

El pasado jueves Trump invocó una antigua ley, utilizada en la Guerra de Corea, para obligar a varias empresas proveedoras de insumos a no exportar sus productos, priorizando la demanda de EEUU, considerando que hoy es el país con mayor número de contagiados. El objetivo de la medida apunta a evitar la venta especialmente de mascarillas N-95 fuera del territorio.

Desde 3M Chile, hasta el momento, no se han respondido las solicitudes a comentarios.