Knighthead reafirma apoyo a financiamiento alternativo para Latam y asegura que deudores no fueron justos en el proceso

Industria

La declaración la emitió horas antes de la audiencia de cierre de alegatos de este miércoles, con la que pidió que la Corte niegue la moción de la aerolínea y se otorgue cualquier "otra reparación que sea justa y apropiada".

Knightead Capital Management, el fondo de inversiones que respalda a Jefferies Finance LLC en su apuesta por financiar la reestructuración de Latam Airlines, lanzó duras críticas al proceso de selección de los postores y al rol de los accionistas mayoritarios, pocas horas antes de que se retome la audiencia de cierre de alegatos este miércoles.

Poco antes lo habían hecho Latam y Oaktree, en sendas cartas entregadas durante el martes, día en el que podría definirse quién entregará los más de US$ 2.000 millones para el proceso.

En el primer punto en la carta de 17 páginas introducida anoche ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Knighthead -fondo que se hizo bonista de la aerolínea solo después que entró en reorganización- aseguró que "los deudores no pudieron establecer un proceso justo o un precio justo para la transacción" y que el ingreso de su oferta -aunque dice que fue considerada "inoportuna" por sus detractores- "dio inicio a dos semanas y media de un proceso competitivo que resultó en una propuesta dirigida por los acreedores de un banco de inversión líder para suscribir las necesidades de endeudamiento de los deudores, lo que proporcionó a las propiedades de los deudores cientos de millones de dólares en ahorros".

Dijo que ello llevó a los deudores a atravesar "desesperadamente" "su píldora venenosa", con la que hicieron creer que su apuesta era la única disponible, cuando tenían "ante sí una alternativa totalmente comprometida de Jefferies". "A diferencia del acuerdo ilegal con información privilegiada, la alternativa impulsada por el mercado no viola el Código de Bancarrota, no desencadena cuestiones complejas de la competencia del derecho internacional y reduce el costo de los préstamos para las propiedades de los Deudores", detalló.

Así, reiteró que la oferta de Jefferies "establece un precio más justo, incluso cuando se compara con la última lucha de los prestamistas internos para desinfectar el financiamiento interno al supuestamente 'voltear´ el derecho de ejercer la opción de negociación de los accionistas desde ellos mismos a los deudores".

Más adelante, Knighthead criticó los cambios hechos por parte de los mayoritarios y aseguró que, aunque en apariencia, parecieran haber reducido el premio -desde el 32% al 20%-, "en realidad aumentaron el costo de pagarlos en efectivo en más del 44%, o US0$ 106 millones".

Y apuntó que aunque las mejoras en la apuesta de las familias Cueto y Amaro, además de Qatar Airways -que suman aproximadamente US$ 250 millones en ahorros-, el compromiso de Jefferies para el Tramo C les ahorraría a los deudores US$ 193,3 millones en esa primera instancia, y hasta más de US$ 26,2 millones en caso de que los llamados insiders reciban el pago en efectivo en caso de emergencia.

Por otra parte, destacó que Jefferies además se animó a ofrecer los mismos US$ 1.300 millones para el Tramo A, para competir con Oaktree Capital Management y que, si éste decide no correr junto a la firma luego si llega a quedarse con el Tramo C, entonces "Jefferies se ha comprometido ha suscribir todo el acuerdo por más de US$ 2 mil millones.

También dedicó sus esfuerzos a demostrar porqué, a su juicio, el financiamiento modificado de los mayoritarios es un plan que viola la regla de prioridad absoluta. Y concluyó pidiendo que la Corte niegue la moción y se otorgue cualquier "otra reparación que sea justa y apropiada".

Los nuevos cambios de Jefferies

Al final del documento, el fondo de inversión entrega un detalle de los últimos 16 cambios o ajustes no económicos de la propuesta de Jefferies para el tramo C del financiamiento DIP.

Algunos de los puntos destacados son que elimina el requisito de que los "no deudores" garanticen el préstamo DIP, y permite a los gobiernos de Chile o Brasil proporcionar la facilidad del tramo B a una tasa de interés hasta 0,50% más alta que la tasa de interés aplicable al tramo A.

También otro ítem relevante es que elimina el requisito de que los prestamistas de Tramo C puedan participar en cualquier aumento de capital de salida, uno de los cuestionamientos más debatidos durante la audiencia de la semana pasada. Además, suprime el derecho de los financistas DIP a votar como clases separadas en cualquier plan de reorganización.