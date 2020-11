Latam Airlines pierde US$ 573 millones en tercer trimestre y dice que da "por cerrado el capítulo DIP"

Industria

Aerolínea destacó como “impulsor” del trimestre al mercado brasileño. Sin embargo, eso no bastó para detener una caída de 81% en sus ingresos.

Como "un capítulo cerrado" calificó Latam Airlines, durante su entrega de resultados del tercer trimestre, el proceso de financiamiento DIP, con el que el grupo logró acceder a los US$ 2.450 millones que le permitirán afrontar su reestructuración en medio del impacto del coronavirus.

"En el Capítulo 11 hemos cumplido un hito. La financiación DIP es un antes y un después para la compañía. Además de los US$ 866 millones que tenemos en caja al cierre de septiembre, ya disponemos de la posibilidad de salir y obtener estos US$ 2.450 millones, lo que nos da una capacidad para afrontar la crisis", señaló Ramiro Alfonsín CFO de Latam en la entrega del balance.

Ahora, el foco de la firma estará en la preparación de los claims de los acreedores y la renegociación de flota. "Estamos trabajando en el plan de reorganización de la compañía para presentar cuando sea oportuno", agregó Alfonsín.

Pérdidas esperadas

Pese a los avances, la aerolínea todavía no logra salir de las cifras en negativo. Entre julio y septiembre registró pérdidas por US$ 573,1 millones. En cuanto a su pérdida operacional, esta fue de US$ 564,7 millones. Eso sí, la cifra refleja una mejora frente a los tres meses previos, considerando que entonces perdió US$ 890 millones.

Los ingresos, en tanto, sufrieron una caída de 81% respecto del mismo período del año pasado, a US$ 512,9 millones.

Alfonsín destacó el aumento de carga de 13% en el período y valoró además el esfuerzo en reduccción de costos, que cayeron 55% a US$ 1.077 millones, pero eso no fue suficiente para compensar el derrumbe en la demanda.

"Si bien hemos hecho mucho esfuerzo en costos no son resultados buenos. No es ninguna sorpresa dado este entorno de demanda y estar operando en septiembre a un 20%" de capacidad, sinceró el director financiero. "Es muy difícil tener resultados positivos. La situación financiera de la compañía es muy sólida, pero los resultados efectivamente están viendo el impacto de la demanda".

Retoma el vuelo

Con la negociación financiera resuelta, la aerolínea se está enfocando ahora en retomar el vuelo. Durante el tercer trimestre Latam operó a 14,2% de su capacidad, pasando de 9% a 14% en agosto, para finalizar en septiembre a 20%.

"Ya estamos empezando a ver brotes de recuperación. A fines de año estamos previendo operar a 40%, medido en ASK, de lo que operábamos el año pasado", señaló Alfonsín.

El mercado de Brasil fue el que más sacó aplausos en la entrega de resultados. La operación de Latam en este país fue el "impulsor" del trimestre. En septiembre, el factor de ocupación superó por primera vez desde que comenzó la pandemia el 80%.

Por último, en cuanto a posibles nuevas desvinculaciones, Alfonsín señaló que es difícil descartar lo que pueda ocurrir, "pero seremos selectivos con lo que es el crecimiento y la operación para no encontrarnos en otro momento donde tengamos que hacer desvinculaciones".

Nuevos anuncios

Alfonsín aprovechó la oportunidad para hacer tres nuevos anuncios. El primero fue el lanzamiento de un servicio de check-in remoto en tres ciudades de Brasil que permitirá a operadores en otros lugares atender a los pasajeros para despachar su equipaje. "Entonces, un empleado en Antofagasta podrá atender a una persona en Vitória, Rio de Janeiro, Florianópolis o Sao Paulo", aclaró.

El segundo se trata de un acuerdo de código compartido entre Latam Brasil y Latam Colombia con Aeroméxico –también en proceso de reestructuración-, con lo que prevén aumentar la oferta y conectividad de ambas redes, y beneficios para los pasajeros regulares de todas las aerolíneas. "Podrán acumular y canjear millas en sus programas de pasajero frecuente respectivos", contó.

El último es el lanzamiento de una nueva unidad de negocio llamada E-Business, que va a depender de la vicepresidencia comercial y que permitirá ofrecer toda una nueva experiencia digital. Entre sus beneficios estará la posibilidad de realizar un auto check-in, recibir notificaciones personalizadas por WhatsApp, mensaje de texto o email; tener a la mano una billetera digital que reducirá la necesidad de contacto que tiene la forma tradicional de pago, entre otras. Esta división ya está operativa en Ecuador y Chile, apuntó la compañía.