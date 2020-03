Utilidad de Empresas Copec registra fuerte retroceso y hace castigos en tres áreas de negocio

Industria

Ganancias llegaron a US$ 172 millones. Influyó el menor precio de la celulosa y castigos en Mina Invierno, Alxar y Arauco. Firma dijo que está evaluando el impacto que pueden tener temas como las discusiones constitucionales.

La baja de 23,6% en el precio de la celulosa y el castigo a algunos activos de tres unidades de negocio fueron uno de los principales motivos que explican la fuerte baja en sus utilidades que informó este viernes Empresas Copec como resultado del cierre de 2019.

La firma del grupo Angelini informó utilidades por US$ 172 millones, lo que se compara con los US$ 1.071 millones de 2018, es decir una diferencia de 84% equivalente a más de US$ 900 millones menos.

Esta disminución, “se explica, principalmente, por una caída en el resultado operacional (... que) se origina fundamentalmente en el sector forestal, en el que Arauco anotó una caída en sus ingresos como consecuencia de menores precios de la celulosa durante 2019”.

El conglomerado, que participa en el negocio de combustibles, forestal, pesquero y minero, tuvo ingresos totales por US$ 23.716 millones, los que se comparan con los US$ 23.970 millones de 2018, según informó.

Respecto al sector combustibles, la empresa informó que “registró una caída en el resultado operacional, principalmente en Copec Chile, debido a menores márgenes asociados principalmente a una baja en la revalorización de inventarios y al canal industrial. Sin embargo, se observó un aumento de volúmenes”.

Deterioros de activos

Otro efecto que golpeó a la empresa estuvo en la línea del resultado no operacional, dado que hubo que reconocer deterioros en Mina Invierno (faena de carbón en Magallanes), Arauco (forestal) y Alxar (brazo minero con proyectos de cobre).

Mientras Copec informó hace unos días que debió reconocer US$ 122 millones por Mina Invierno, respecto de Alxar, que es su brazo minero y tiene su primer gran proyecto en Perú, en el ejercicio 2019 reconoció una pérdida por deterioro de US$ 43,6 millones.

Finalemente, en Arauco la firma informó que se realizaron pruebas de deterioro, lo que arrojó un efecto negativo de US$ 43 millones por dos plantas madereras en Estados Unidos y US$ 33,6 millones adicionales debido al proyecto de Modernización y Ampliación de Planta Arauco (MAP”), correspondiente a los activos de Línea 1.

Respecto de la situación país, Empresas Copec señaló que “desde octubre de 2019, Chile se ha visto afectado por un clima de inestabilidad social y política, caracterizada por manifestaciones y violencia. El gobierno ha definido una agenda social que contempla una reforma tributaria y cambios a los sistemas de salud y pensiones, y al ingreso mínimo garantizado, entre otros. Por otro lado, se ha fijado un calendario de plebiscitos y elecciones para eventualmente elaborar y aprobar una nueva constitución política. Los efectos para la empresa de todo lo anterior están siendo evaluados por esta, y se comunicarán oportunamente”.