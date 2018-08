AVO celebra recomendación del Panel de Concesiones en disputa con el MOP

Infraestructura / Inmobiliaria

“No se puede advertir la incompatibilidad”, “no se cuenta con antecedentes suficientes” y que se debe realizar “una ingeniería de detalle de primer nivel”. Esa son algunas de las principales conclusiones del Panel Técnico de Concesiones, que el pasado 30 de julio emitió sus recomendaciones como parte de la discrepancia que enfrenta al consorcio que desarrolla la autopista Américo Vespucio Oriente (AVO I), que unirá Huechuraba con Príncipe de Gales de manera subterránea, con el Ministerio de Obras Públicas.

Según la concesionaria, en la que participan OHL y Sacyr, dos túneles inaugurados recientemente en el Nudo Kennedy-Américo Vespucio fueron desarrollados con especificaciones que no permiten la construcción de la autopista AVO por debajo del nudo, lo que es rechazado por el MOP.

El panel planteó que no puede pronunciarse acerca de la posible incompatibilidad estructural entre el diseño y construcción de las obras del Nudo Kennedy (parte del Programa Santiago Centro Oriente) con respecto a las condiciones de borde garantizadas a AVO por el ministerio, ya que no se cuenta con los antecedentes suficientes del proyecto de ingeniería definitiva, dijo el órgano encargado de resolver este tipo de conflictos, aunque su dictamen no es vinculante, con lo que cualquiera de las dos partes puede recurrir posteriormente a arbitraje o tribunales.

El Programa Santiago Centro Oriente (SCO) consideró desembolsos por US$ 500 millones para, entre otras obras, el túnel de Kennedy y varios ramales para unir esta avenida con A. Vespucio. El plan fue desarrollado por Costanera Norte, que a su vez mandató su ejecución a Sacyr.

Según AVO, los dos túneles rampa cuestionados se construyeron en una de sus paredes con pilotes más cortos; dice que debiesen haber sido más largos pues serían utilizados para la construcción de la autopista subterránea. La concesionaria busca una compensación de $ 8.570 millones, lo que incluye demoler las obras ejecutadas y construir las nuevas con pilotes más largos.

Por el contrario, el MOP sostuvo que la firma “realizó un análisis insuficiente de las características de las obras”, por lo que –dijo durante el proceso- sus pretensiones debían ser rechazadas.

“Estamos conformes con el resultado (…). El Panel solo ha solicitado más información para poder pronunciarse sobre las compensaciones correspondientes. En dicho marco, seguiremos trabajando junto al Ministerio de Obras Públicas para encontrar una solución que permita resolver el tema de la mejor forma posible”, dijo AVO en un comunicado.

Aseguró que el panel le dio la razón al considerar que la autopista subterránea pasará bajo el ramal 15 del proyecto Santiago Centro Oriente mediante la solución de trinchera cubierta. “Con ello, resulta imposible construir AVO sin afectar a las obras ejecutadas por SCO, debido a que no puede ser aplicado el método constructivo asociado a una trinchera sin desmontar y volver a reconstruir el ramal 15 del recientemente inaugurado Enlace Kennedy”, dijo AVO.

Destacó que el panel solicitó desarrollar la ingeniería de detalle, tal como está contemplado en el contrato de concesión, concluyendo que de existir afecciones al Nudo Kennedy, éstas no serían responsabilidad de Vespucio Oriente.

Frente a la Estructura E-18, la concesionaria anunció que terminará el desarrollo de la ingeniería de detalle de esa estructura para justificar la imposibilidad de ejecutar las obras contempladas en las bases de licitación sin afectar al ramal 1A del recientemente inaugurado Enlace Kennedy.

Consultado, el MOP no se quiso referir a la resolución del Panel de Concesiones.