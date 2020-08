Cochilco aplica fuerte alza al precio promedio del cobre para este año

Minería

Esta proyección está sujeta a la evolución de la pandemia Covid-19, ante el riesgo de una segunda ola de contagios en Estados Unidos y Europa.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio a conocer este jueves las principales conclusiones del Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al segundo trimestre de 2020, que contiene las proyecciones de la Institución sobre precio del metal, demanda y oferta del metal para los años 2020 y 2021.

Cochilco informó que para este año proyecta un precio promedio de US$ 2,62 la libra, superior a los US$ 2,4 el libra, previsto en el informe anterior. Mientras que para 2021, el precio promedio del commodity sería de US$ 2,85 la libra, inferior al último pronóstico dado por la Institución.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, señaló que "en las últimas semanas, debido a la recuperación económica de China y la disminución de inventarios, hemos visto un alza en el precio del cobre. En este escenario, Cochilco estima que el valor del metal se ubicaría en US$ 2,62 la libra durante este año y en US$2,85 el próximo año. Esta es una muy buena noticia, porque por cada centavo de dólar que sube el precio del cobre, el Estado percibe US$ 60 millones. Recursos que hoy resultan fundamentales para concretar las medidas sociales, impulsadas por el Presidente Sebastián Piñera, para apoyar a las familias que se han visto afectadas por la pandemia".

Sin embargo, el secretario de Estado sostuvo que "esta proyección está sujeta a la evolución de la pandemia Covid-19, ante el riesgo de una segunda ola de contagios en Estados Unidos y Europa, así como la posible imposición de nuevos confinamientos en algunos países productores del metal que reduzca la oferta".

Producción de cobre en Chile

Respecto a las expectativas de producción de cobre para este año en Chile, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, señaló que se prevé una disminución acotada para el segundo semestre debido al menor número de trabajadores en las operaciones mineras, medida de resguardo que han tomado las empresas para evitar contagios por Covid-19 y una mayor base de comparación respecto del segundo semestre de 2019. De esta manera, añadió, se prevé que la producción de cobre este año ascienda a 5,718 millones de toneladas, esto es 1,2% menos que lo registrado en 2019.

Añadió que para el año 2021 se espera que la producción de cobre en Chile llegue a 5,824 millones de toneladas, lo significa una alza de 1,9% en relación al año 2020.

Producción y demanda mundial

En relación con las expectativas de producción mundial de cobre para este año, el director de Estudios y Políticas Públicas, Jorge Cantallopts, señaló que ésta podría llegar a 20,06 millones de toneladas, lo que implica una caída de 2,9% respecto del año 2019, equivalente a 603 mil toneladas menos. "Los principales países afectados serían Perú con una caída de 15%, México con una menor producción de 20%, y Chile 1,2% menos", precisó Cantallopts.

Para el año 2021, añadió, se prevé que la producción mundial de cobre mina llegue a 21,08 millones toneladas, esto es 5,1% más respecto de 2020, lo que implica 1,017 millones de toneladas más. "En esta proyección asumimos que en 2021 no habría interrupciones de producción asociadas al Covid-19. En este escenario, los principales aumentos provendrían de: la recuperación de Perú y México, Zambia, y en menor medida Chile", señaló Cantallopts.

En términos de demanda mundial de cobre refinado, el director de Estudios y Políticas Públicas señaló que se prevé llegue a 23,06 millones de toneladas en 2020, esto es 3,2% menos respecto del año 2019. "La demanda de China caería 2%, llegando a 12,54 millones de toneladas, volumen que representa el 54% de la demanda a nivel global. En tanto, la del resto del mundo (sin China) retrocedería 4,5%", agregó.

Para el año 2021, señaló, se estima que la demanda ascienda a 23,8 millones de toneladas, aproximadamente, lo que implica un alza de 3,2%, para China, particularmente, se estima un mayor demanda de 3,0%

En este contexto, sostuvo Cantallopts, se prevé para los años 2020 y 2021, un mercado del cobre refinado superavitario en 131 mil toneladas y 171 mil toneladas, respectivamente.