Codelco podría adelantar en dos meses sus ventas a China por "ansiedad" del gigante asiático

Minería

China está tan ávida de cobre que el mayor productor mundial del metal está pensando adelantar su programa anual de ventas.

Las negociaciones entre el cuprífera estatal chilena, Codelco, y los clientes en China podrían comenzar hasta dos meses antes del tradicional período de octubre a noviembre, señaló el lunes el presidente ejecutivo de la minera, Nelson Pizarro, en una entrevista desde la sede de la empresa en Santiago.

"Estamos viendo mucha ansiedad", dijo Pizarro. "En la campaña 2016 vendimos todo nuestro cobre en cuatro días. Creo que ahora lo venderemos en medio día".

El precio del metal utilizado en cables y tuberías se está negociando cerca de máximos de cuatro años al tiempo que los productores luchan para satisfacer la demanda que ha recibido un impulso adicional de los nuevos sistemas de energía y la revolución de las baterías recargables.

Si bien las refinerías chinas han aumentado en los últimos meses las tarifas que cobran para tratar el cobre semiprocesado, lo que sugiere que el mercado está mejor abastecido, esos cobros podrían comenzar a bajar, dijo Pizarro.

"Los signos que estamos viendo desde China definitivamente son positivos", señaló Pizarro. "Su capacidad de fundición es muy alta, no tanto su suministro de concentrado".

Codelco espera enviar 190.000 toneladas métricas de concentrado a China este año, su principal mercado en esa categoría. Más del 60% de los envíos de Codelco a China corresponde a cátodos, un tipo de cobre refinado. Los altos niveles de arsénico en el concentrado chileno implican que la compañía tiene que tratarlo antes de exportarlo.

Los precios del cobre subieron la semana pasada luego de que el inicio de las negociaciones salariales en la gigantesca mina Escondida generara especulaciones de que se podría repetir la prolongada huelga del año pasado. Los precios, que ahora se negocian en unos US$ 3,25 la libra, podrían mantenerse entre US$ 3,20 y US$ 3,40 durante el resto del año, dijo el directivo.

En abril, la producción de Codelco cayó a su menor nivel en más de un año, según un informe mensual de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. La caída se explica por un incendio, un plan de contingencia antes de las negociaciones salariales y las marejadas que afectaron a los puertos, dijo Pizarro.

Aun así, la compañía está en vías de cumplir su proyección de producción anual, que es ligeramente inferior al nivel del año pasado, señaló.