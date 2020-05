Minería

Minera estatal repartirá US$ 54 millones, golpeada por el efecto del menor precio del cobre.

La caída de 10% del precio del cobre y 18% en el molibdeno golpearon con fuerza los resultados de Codelco al primer trimestre. La empresa estatal reportó excedentes por US$ 54 millones, una diferencia de 85% respecto a los US$ 372 millones del mismo período del año anterior.

Según el reporte, US$ 282 millones se explican por la menor cotización de los metales. Punto a favor jugaron efectos de gestión por US$ 39 millones y de continuidad de operacional por US$ 75 millones.

Según un comunicado de la minera, la corporación produjo 361 mil toneladas a marzo, un alza de 5,7% respecto al mismo período del año anterior.

En materia de costos, los directos (C1) bajaron 2%, totalizando 132,7 centavos de dólar la libra. Los costos netos a cátodo (C3) mejoraron 26%, llegando a 182,9 centavos de dólar la libra, explicado principalmente porque en este período no se contabilizaron gastos por negociaciones colectivas.

El presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, dijo que “estamos con el pie en el acelerador para seguir transformándonos y ser más competitivos. Continuaremos concentrados en proteger la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras, y mantendremos el foco en las nuevas formas de operar que estamos impulsando y en la continuidad de marcha, con dos objetivos fundamentales: aumentar nuestro aporte al país y velar por la salud financiera de nuestra empresa para darle sostenibilidad por otros 50 años”.

Gracias a la emisión de bonos en enero y en mayo, además de otras fuentes de financiamiento, Codelco mantiene una sólida posición de caja cercana a los US$ 4.000 millones, detalló la empresa.

Se retoman proyectos

Después de haber suspendido, total o parcialmente, algunos servicios de terceros en sus proyectos estructurales, la empresa informó que desde abril comenzaron a retomarse algunas actividades.

De este modo, Chuquicamata Subterránea tiene un avance total de 98% hasta fines de marzo; Traspaso Andina finalizó el montaje mecánico del equipo principal del chancador primario, con un avance global de la iniciativa de 86% hasta marzo; Nuevo Nivel Mina terminó marzo con un avance de 58%; y finalmente, Rajo Inca fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental y las inversiones que implica el proyecto están en revisión, tanto internamente como en Cochilco y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para la toma de decisión. En marzo culminaron las obras tempranas.