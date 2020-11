Sindicatos acuden a la OIT por representante de los trabajadores en el directorio de Codelco

Minería

Las entidades sostendrán una reunión de trabajo en los próximos días sobre las consecuencias que ha tenido para los derechos de los trabajadores esta larga demora para designar este cupo.

Tal como advirtió en septiembre, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -organización que reúne a los 27 sindicatos de Codelco y representa a más de 16 mil trabajadores de la cuprífera estatal- entregó hoy martes a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una serie de antecedentes que -según señalaron- demuestran "la negligencia inexcusable" del Presidente Sebastián Piñera al demorar por más de cinco meses la nominación del representante de los trabajadores en el directorio de la cuprífera estatal.

Los trabajadores quedaron sin representación en el directorio de Codelco luego de que los dirigentes de El Teniente presentaran en La Moneda una segunda lista de candidatos distinta a la presentada por la multinsindical, lo que ha provocado diversos conflictos internos por la forma en que debe zanjarse el reemplazo de Raimundo Espinoza en el directorio.

Según se informó a través de una declaración, el presidente de la FTC, Patricio Elgueta, presentó ante el organismo internacional un documento oficial de la organización sindical superior de los trabajadores y trabajadoras de la estatal, por la "serie de omisiones que ha incurrido el gobierno de Chile al no designar al representante de los sindicatos en la máxima instancia del funcionamiento corporativo de la entidad fiscal".

Elgueta afirmó que "esta presentación a la OIT es porque no hemos recibido ninguna respuesta del gobierno de Chile sobre una decisión que es crucial para el destino de la buena gestión de la principal empresa del Estado, cuyos excedentes millonarios deben ser producto de las buenas relaciones con sus trabajadores, y no solamente de las unilaterales medidas que tomen sus ejecutivos, donde muchas veces no ponen como prioridad el respeto por los derechos y la salud de sus empleados".

Según explicó el timonel de la agrupación, han enviado en más de una ocasión cartas y mensajes al Ejecutivo para preguntar por qué no se adopta una decisión que compromete al país y no han recibido respuesta alguna. "Hemos visto que para otras medidas y definiciones sobre Codelco hay una premura inusitada y categórica", recalcaron.

La FTC detalló en su declaración que la oficina en Chile de la OIT, por las medidas sanitarias, recibió en su pórtico la carta de la Federación y quedó en analizar su contenido como le asigna sus responsabilidades al ser un organismo de Naciones Unidas que busca "promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, sobre la base del principio fundamental de que la justicia social es esencial para la paz universal y duradera".

En los próximos días, además, ambas entidades sostendrán una reunión de trabajo sobre las consecuencias que ha tenido para los derechos de los trabajadores en la estatal esta "negligencia inexcusable" en la nominación del representante de la FTC en el directorio de la Corporación.