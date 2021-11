SQM reporta fuerte alza en ganancias y anuncia millonario reparto de dividendos

Minería

El directorio de la minera acordó citar a una junta extraordinaria de accionistas para el 22 de diciembre para aprobar un reparto de un dividendo eventual por un monto total equivalente a US$ 400 millones.

Un fuerte salto en sus ganancias sigue mostrando este año SQM. La minera no metálica reportó la noche de este miércoles que las utilidades pasaron de US$ 97,5 millones a septiembre del año pasado a US$ 263,9 millones en igual período de este año. Mientras que los ingresos totalizaron US$ 1.778 millones frente a los US$ 1.303,4 millones alcanzados en 2020, representando un aumento del 36,4%.

En el tercer trimestre, la compañía alcanzó una utilidad neta por US$ 106,1 millones en comparación con los US$ 1,7 millones registrados en igual trimestre del año pasado. En este caso, los ingresos totalizaron US$ 661,6 millones, un alza de aproximadamente 46,1% respecto al tercer trimestre de 2020, cuando los ingresos llegaron a US$ 452,9 millones.

Según explicó la minera, estos resultados fueron impulsados principalmente por volúmenes de ventas mucho más altos en las líneas de negocios de litio, yodo, nutrición vegetal de especialidad y potasio, así como mayores precios realizados en todos sus líneas de negocio.

En esa línea, el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, precisó que la expansión de sus operaciones de litio está dando resultados positivos, lo que les permite aumentar sus volúmenes de ventas en más del 80% en comparación con el año pasado.

"Ya estamos produciendo a un ritmo superior a las 120 mil toneladas métricas por año, mientras seguimos trabajando para alcanzar la capacidad de 180 mil toneladas métricas el próximo año. Confiamos en que nuestros volúmenes de ventas podrían alcanzar cerca de las 100 mil toneladas métricas este año, en un mercado que estimamos crecerá cerca del 50%", indicó.

Ramos agregó que este crecimiento del mercado está ejerciendo presión sobre los precios, por lo que pronostican que los precios promedio serán cerca de un 50% más altos en el cuarto trimestre de este año en comparación con los precios informados en este tercer trimestre.

De acuerdo a lo informado por la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los ingresos por litio y derivados totalizaron US$ 483,4 millones durante los primeros nueve meses del año frente a los US$ 246,5 millones alcanzados en igual período del año pasado. Es decir, un aumento del 96,1%. En tanto, los ingresos por litio y derivados durante el tercer trimestre aumentaron 94,4% respecto a igual período de 2020.

Los volúmenes de venta en esta línea de negocios alcanzaron las 22 mil toneladas métricas durante el tercer trimestre de este año, es decir, un aumento de casi un 24% respecto al 2020.

Respecto a sus proyecciones, esperan vender casi 100 mil toneladas métricas de carbonato de litio equivalente en este año y prevén aumentar sus volúmenes de ventas el próximo año. Según la minera, el crecimiento de la demanda de litio podría alcanzar cerca del 50% en comparación con 2020. En ese sentido, continúan con su objetivo de aumentar la capacidad de producción de carbonato de litio e hidróxido de litio a 180 mil y 30 mil toneladas métricas por año, respectivamente, en 2022.

En el mercado del yodo, además, la recuperación post Covid se reflejó en un aumento del 25% en los volúmenes de ventas de la minera en los primeros tres trimestres de este año en comparación con el mismo período de 2020. Por lo tanto, se espera que este fuerte crecimiento de la demanda debería tener un impacto positivo en los precios en el futuro, ya que la oferta no se mantiene al día.

Dada la escasez existente de potasio y fertilizantes a base de potasio, la minera ha visto un aumento significativo de los precios mundiales del potasio, lo que les permitió informar un aumento de más del 65% de su precio promedio en la línea de negocio de potasio durante el tercer trimestre de 2021. "Esta tendencia positiva debería continuar durante el cuarto trimestre, con los precios de los fertilizantes a base de potasio creciendo a un ritmo más alto de lo previsto anteriormente", dijo Ramos.

Y agregó: "Las tendencias positivas que estamos viendo en cada uno de los mercados en los que participamos, junto con el vencimiento de los contratos de litio heredados, nos están llevando a alcanzar resultados récord en el cuarto trimestre de este año".

Reparto de dividendos

A través de un hecho esencial al regulador, SQM también informó que el directorio acordó citar a una junta extraordinaria de accionistas para tratar la aprobación y reparto de un dividendo eventual por un monto total equivalente a US$ 400 millones, "atendiendo a la situación financiera de la sociedad y las expectativas financieras para el resto del año, en consideración a la situación de los mercados en los que la sociedad participa". La cita se realizará el 22 de diciembre.