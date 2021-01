Cadena Cinépolis ficha a Lazard para reestructurar deuda tras pandemia

Multinacionales

La cadena de cines contrató a la consultora para iniciar conversaciones con entidades como el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, HSBC, Banco Santander y el banco de desarrollo del Gobierno mexicano, Bancomext.

El gigante mundial de las salas de cine, Cinépolis, contrató a la consultora financiera Lazard para iniciar conversaciones con entidades como el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, HSBC Holdings Plc, Banco Santander SA y el banco de desarrollo del Gobierno mexicano, Bancomext.

Las conversaciones iniciaron a principios del mes pasado y los bancos eligieron a FTI Consulting Inc. como su asesor.

Parte de la deuda incluye un crédito a plazo de US$ 382 millones con vencimiento en el 2023, un crédito rotativo de US$ 200 millones con vencimiento en el 2024 y un crédito a plazo fijo de US$ 496 millones de pesos con vencimiento en el 2026. Combinado con obligaciones vinculadas a operaciones en India, Brasil y Medio Oriente, las conversaciones cubren US$ 1,350 millones de deuda de al menos 17 bancos.

El inicio de la aplicación de las vacunas ha provocado que los banqueros se muestren más dispuestos a ayudar a sobrevivir a la cadena, dijeron las personas. Cinépolis, cuyos cines de lujo cuentan con espacios más amplios entre filas, tiene más posibilidades que algunos de sus pares con mayor apalancamiento que ya han sido reestructurados.

Los competidores han buscado obtener financiamiento de diferentes formas, en tanto las medidas de confinamiento adoptadas alrededor del mundo han alejado a los espectadores de las salas y los servicios de streaming han resultado una alternativa atractiva.

AMC Entertainment Holdings Inc., la cadena de cines más grande del mundo, está en conversaciones para recaudar nuevo capital respaldado por sus cines europeos para ayudarla a evitar la bancarrota, mientras que Cineworld Group Plc, con sede en Londres, obtuvo en noviembre un préstamo de rescate de los acreedores existentes.

Cinépolis ha solicitado préstamos a lo largo de los años para financiar la expansión global de sus cines de alta gama que se han visto afectados por la pandemia. En octubre, contaba con 862 salas de cine en 17 países, entre ellos, Chile donde controla la cadena Hoyts.