FNE pide al TDLC multar a Disney y su filial por entregar información falsa en operación de concentración con Fox

Multinacionales

Son cerca de US$ 4 millones en total, donde la mayor parte del desembolso la deberá ejecutar TWDC por entregar información falsa al notificar la fusión con Fox en 2018, señalando que no contaba con ciertos antecedentes.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra The Walt Disney Company y su filial TWDC Enterprises 18 Corp, por haber entregado información falsa en el procedimiento de análisis de la operación de concentración por medio de la cual adquirió las acciones de Twenty-First Century Fox, Inc. (Fox) y por incumplir medidas adoptadas durante la aprobación de ese proceso.

A través de una investigación realizada por su Unidad de Fiscalización de Cumplimiento, la FNE concluyó que TWDC entregó información falsa al notificar la fusión con Fox en 2018, señalando que no contaba con ciertos antecedentes exigidos por el reglamento que norma el procedimiento. No obstante, en etapas posteriores quedó en evidencia que la empresa poseía dichos antecedentes y que debió acompañarlos en su notificación.

Se trata específicamente de estudios, análisis, informes o encuestas que contenían información referida a características del mercado afectado por la operación en Chile, exigidos en el Reglamento de Notificación.

Debido a ello, el requerimiento acusa que "la información entregada por TWDC al notificar la Operación resultó ser materialmente inconsistente con los antecedentes reales y fidedignos que se encontraban a su disposición en ese momento".

Por otra parte, tras la aprobación de esta operación de concentración, Disney incumplió una de las medidas que ofreció en el procedimiento y a las que se sujetó la aprobación de la FNE. Esta consiste en el envío de una comunicación escrita a todos los distribuidores de televisión de pago que operan en el país, informándoles el detalle de las medidas de mitigación que condicionaron la aprobación del negocio.

Este compromiso tenía como finalidad que los operadores de televisión de pago conocieran directamente las cláusulas que resguardaban su posición negociadora en el marco de la aprobación de la operación de concentración entre Disney y Fox. Sin embargo, la compañía no envió dicha comunicación dentro del plazo estipulado para ello, tal como lo reconoció en el marco de la fiscalización efectuada por la FNE.

En el requerimiento, la Fiscalía señala que las conductas acusadas revisten el carácter de gravedad, lo que motivó que solicitara al TDLC la aplicación de una multa de 558 UTA (US$ 439 mil) para Disney Matriz y de 4.754 UTA (US$ 3,7 millones) para TWDC. Ambas sanciones totalizan US$ 4,1 millones.

"Las multas solicitadas se explican por la gravedad de vulnerar el procedimiento de control de operaciones de concentración. Las decisiones de la FNE en esta y otras materias dependen de que recibamos información veraz y completa y la eficacia de nuestra labor descansa en que las medidas se cumplan íntegra y oportunamente", señaló el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

Agregó que "cuando las empresas entregan información falsa y no cumplen las medidas de mitigación, vulneran el principio de colaboración y de cooperación que inspiran el sistema de análisis de operaciones de concentración".

En ese sentido, advirtió que las medidas de mitigación tienen carácter obligatorio, imperativo y ejecutable y que "no cumplir los compromisos adoptados en el marco de la aprobación de una operación de concentración es grave. La FNE continuará fiscalizando su estricta observancia y el especial deber de cuidado que deben tener las empresas en este sentido".