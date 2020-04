Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte VII): SoftBank advierte sobre pérdidas de inversión de US$ 9.600 millones debido al coronavirus

Multinacionales

En tanto, Nissan no reabrirá su planta en el Reino Unido al menos hasta junio y Nokia recortó su pronóstico para todo el año debido a problemas en su cadena de suministro a raíz del virus.

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

JUEVES 30.04

SoftBank advierte sobre pérdidas de inversión de US$ 9.600 millones debido al coronavirus

SoftBank advirtió sobre una reducción de más de 1.000 millones de yenes (US$ 9.600 millones) en inversiones mantenidas fuera de su enorme Vision Fund, ya que la crisis del coronavirus acumula una nueva presión sobre la apuesta del fundador Masayoshi Son en WeWork.

El pronóstico ampliado de pérdidas del grupo de tecnología japonés, anunciado este jueves, se produjo solo dos semanas después de que SoftBank marcó un golpe de 1,8 billón de yenes a su fondo de tecnología respaldado por Arabia Saudita de US$ 100 mil millones, lo que subraya la profundidad de su exposición a la agitación del mercado provocada por la pandemia.

SoftBank dijo que una pérdida no operativa recientemente reconocida de 700.000 millones de yenes en WeWork surgió de la "medición del valor razonable" del paquete de rescate multimillonario que el grupo japonés puso en práctica cuando el grupo inmobiliario estadounidense que estaba perdiendo pérdidas estaba al borde de la insolvencia el año pasado.

AstraZeneca y la Universidad de Oxford se juntan para realizar posible vacuna

AstraZeneca y la Universidad de Oxford se unen para desarrollar y distribuir una vacuna destinada a prevenir la infección por coronavirus.

Según el acuerdo, la compañía sería responsable del desarrollo y la fabricación y distribución mundial de la vacuna, conocida como ChAdOx1 nCov-19, actualmente desarrollada por la Universidad de Oxford.

Los observadores han advertido en repetidas ocasiones que el desarrollo de una vacuna por sí sola no será suficiente, sino que también deberá haber suficiente capacidad de fabricación para entregarla a miles de millones de personas en todo el mundo.

Comcast recibe impulso por un salto en el uso de Internet en medio de cuarentena

Comcast se benefició de un aumento en la demanda de Internet de alta velocidad cuando millones de personas comenzaron a trabajar desde sus hogares, produciendo su mayor crecimiento trimestral de banda ancha en 12 años.

Pero el negocio de los medios de comunicación del gigante del cable de Filadelfia pesó en los resultados, ya que los ingresos cayeron en dos dígitos para sus cerrados parques temáticos Universal y un estudio de cine sin cines para estrenar sus películas.

En los primeros tres meses del año, Comcast agregó 477.000 clientes de Internet de alta velocidad, pero perdió 409.000 clientes de TV paga, ya que la gente continuó cancelando sus cajas de cable a favor de alternativas en línea. Esto fue más del triple de sus pérdidas hace un año, cuando Comcast sangró a 121.000 clientes de televisión de pago.

Nissan no reabrirá su planta en el Reino Unido al menos hasta junio

Nissan no reabrirá su planta de automóviles Sunderland hasta al menos junio, varias semanas después de que otros sitios del Reino Unido hayan reiniciado la producción. El sitio es la fábrica de automóviles más grande del Reino Unido y emplea a unas 6.000 personas.

"Actualmente estamos planeando una reanudación gradual de la producción a principios de junio", dijo hoy el fabricante de automóviles japonés al personal.

"Durante este período, la mayoría de los empleados de la planta permanecerán suspendidos y estamos agradecidos por el apoyo del gobierno que nos ha permitido tomar esta medida", agregó.

Varias de las plantas del Reino Unido planean reabrir el próximo mes, con Mini y Jaguar Land Rover reabriendo algunas instalaciones el 18 de mayo. Rolls-Royce abrirá su planta el próximo lunes, mientras que Aston Martin reiniciará su sitio de St Athan el martes.

Algunas de las plantas más grandes de Europa, incluido el sitio insignia de Volkswagen en Wolfsberg, ya han reiniciado la producción, aunque a niveles más bajos que antes del cierre.

Shell recorta dividendos por primera vez desde 1940

Royal Dutch Shell recortó sus dividendos por primera vez desde la segunda guerra mundial, ya que la caída en los precios del petróleo y la demanda provocada por la pandemia de coronavirus casi redujo a la mitad sus ganancias trimestrales.

El ingreso neto ajustado por el costo de suministro, su medida de beneficio preferida, cayó a US$ 2,9 mil millones en los tres meses al 31 de marzo. Esto se compara con US$ 5,3 mil millones en el mismo período del año anterior. Los analistas habían estimado US$ 2,3 mil millones.

Las compañías petroleras están en modo de crisis, ya que los precios más bajos de la energía y el colapso de la demanda de combustibles y productos químicos ejercen una intensa presión sobre sus finanzas, con severos bloqueos y prohibiciones de viaje en gran parte del mundo.

Shell, que seguirá siendo uno de los mayores pagadores de dividendos del FTSE 100, dijo que reduciría su pago trimestral a 16 centavos por acción, de 47 centavos por acción.

Shell ya estaba bajo presión antes del brote de coronavirus, con refinamientos y márgenes químicos más débiles y condiciones económicas desafiantes que obligaron a la compañía angloholandesa a reducir la distribución de los accionistas y anunciar a principios de año que probablemente no alcanzaría sus objetivos de reducción de deuda.

Desde entonces, Shell ha dicho que suspendería por completo su programa de recompra de acciones y anunció que los gastos de capital caerían a US$ 20 mil millones o menos este año, desde los planes iniciales de US$ 25 mil millones, en respuesta a la pandemia. Dijo que sus costos operativos también disminuirían en US$ 3 mil millones a US$ 4 mil millones.

Nokia recorta perspectivas para todo el año tras problemas en la cadena de suministro

Nokia recortó su pronóstico para todo el año ya que el coronavirus causa problemas en su cadena de suministro y entrega de equipos de telecomunicaciones a los clientes, además de presionar a algunos operadores a posponer la inversión en redes 5G.

El fabricante finlandés de equipos de telecomunicaciones dijo el jueves que los ingresos en el primer trimestre disminuyeron en 200 millones de euros debido a Covid-19, principalmente debido a problemas de la cadena de suministro en China. Los ingresos cayeron un 2% en comparación con el año anterior a € 4.9 mil millones (US$ 5.3 mil millones), justo por debajo del pronóstico promedio de los analistas.

El grupo finlandés ha luchado para convertir el creciente escepticismo hacia Huawei en Estados Unidos y Europa en un sólido desempeño comercial a medida que los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo comienzan a invertir en redes 5G.

Cierre de bares y pubs golpea ventas de Coors Light en el primer trimestre

Molson Coors, la cervecera detrás de Coors Light y Carling, registró una disminución del 8,4% en los ingresos en el primer trimestre, ya que el cierre de bares y pubs redujo casi un cuarto de sus ventas a casi cero.

La compañía dijo que no espera que las ventas de sus bebidas en las tiendas compensen por completo la pérdida del consumo in situ en restaurantes y bares, a pesar de tener un buen desempeño ya que los consumidores abastecieron sus despensas.

La cervecera norteamericana dijo que tuvo una pérdida neta GAAP de US$ 117 millones en los primeros tres meses del año, y agregó que la junta estaba sopesando si suspender, bajar o eliminar temporalmente su dividendo.

Se espera que las tendencias negativas en el volumen, las ventas netas y la mezcla continúen al menos hasta fin de año y que las tendencias negativas para beber en bares continúen mientras se siga practicando el distanciamiento social.

El presidente ejecutivo de Molson Coors, Gavin Hattersley, dijo que: "Al igual que todos los demás, el impacto total y lo que parece nuestra nueva normalidad aún es incierto, pero el coronavirus ha tenido y tendrá un impacto material en nuestro negocio".

Altria -grupo detrás de Marlboro- suspende la recompra de acciones

Altria, el grupo de tabaco detrás de los cigarrillos Marlboro, se ha convertido en la última compañía en descartar su guía de ganancias para todo el año y detener las recompras de acciones, ya que la pandemia de coronavirus lo deja inseguro de cómo se reducirá la demanda para el año.

El fabricante de cigarrillos retiró su perspectiva para 2020 y también abandonó los objetivos para el crecimiento de las ganancias en los próximos años, señalando "las incertidumbres relacionadas con el impacto de la pandemia de Covid-19".

También dijo que a la luz de la pandemia rescindiría un programa de recompra de acciones de US$ 1 mil millones que tenía un saldo de US$ 500 millones restantes, pero retuvo los planes para pagar un dividendo.

El grupo dijo que su cadena de suministro no se había visto afectada en gran medida por los bloqueos, pero que monitorearía las tendencias económicas que probablemente afectarán la demanda durante el próximo período, con mayores niveles de desempleo que empujarán a las personas a comprar marcas de cigarrillos más baratas.

Altria informó un aumento del 13% en los ingresos durante el primer trimestre del año a US$ 6,3 mil millones, impulsado por un aumento en la demanda y los precios de los cigarrillos. Las ganancias netas aumentaron un 39% a US$ 1.5 mil millones.

MIÉRCOLES 29.04

Uber planea despedir a cerca de un 20% de sus empleados por la crisis sanitaria

Cerca de un 20% de la fuerza laboral de la compañía está en discusión entre los ejecutivos de Uber, ante el desplome de su negocio de transporte debido a la pandemia de coronavirus, según adelantó el portal The Information.

Los despidos, que todavía no han sido decididos de forma definitiva y podrían variar, afectarían aproximadamente a más de 5.000 de los 27.000 trabajadores de Uber en todo el mundo. Estos recortes habrían provocado, según el medio, la dimisión del responsable de Tecnología (CTO), Thuan Pham, que se unió Uber en 2013 y era el ejecutivo de mayor antigüedad en la compañía. Más de 800 personas, de las 3.800 que trabajan en el equipo de ingeniería, que dirige Pham, podrían verse afectadas por el ajuste de empleo.

Con la salida de Pham, Uber habría perdido en menos de un año a tres de sus pesos pesados: en junio presentó su renuncia su jefe de operaciones (COO), Barney Harford, y en octubre fue la responsable de Márketing (CMO), Rebecca Messina, la que dejó la empresa.

La expansión del virus por Europa y Estados Unidos, y la obligación de que los ciudadanos permanezcan confinados en sus casas, ha hundido la demanda de transporte, su negocio principal. En las últimas semanas, las reservas de vehículos han caído un 80% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De estos viajes dependen casi un 75% de los ingresos de la tecnológica. El aumento de las ganancias de su negocio de comida a domicilio Uber Eats no compensa el enorme agujero que ha generado en sus cuentas tener a sus miles de conductores parados.

Samsung Electronics pronostica ganancias más débiles en el segundo trimestre

Samsung Electronics pronosticó ganancias más débiles para el segundo trimestre después de una caída en las ganancias netas del primer trimestre y su expectativa de que la pandemia de coronavirus afectará la demanda mundial de dispositivos electrónicos.

Las ganancias netas del gigante tecnológico surcoreano cayeron un 3,15% interanual a Won4.9bn (US$ 4 mil millones) en los primeros tres meses de este año, mientras que las ventas aumentaron un 5,61% a Won55.3tn. El beneficio operativo aumentó un 3,43% a Won6.45tn.

"Mirando hacia el segundo trimestre, la compañía espera que el negocio de la memoria se mantenga sólido, pero es probable que las ganancias generales disminuyan desde el trimestre anterior porque Covid-19 impactará significativamente la demanda de varios de sus productos principales", dijo la compañía hoy.

El mayor productor mundial de chips de computadora, teléfonos inteligentes y pantallas electrónicas también advirtió sobre las incertidumbres que nublan su perspectiva en la segunda mitad del año.

"La duración y el impacto de la pandemia siguen siendo desconocidos", dijo la compañía.

General Electric reporta desaceleración en su negocio de aviación

El conglomerado industrial General Electric reportó una fuerte desaceleración en los pedidos en su negocio de aviación durante el primer trimestre del año a medida que la represión global de los viajes aéreos tuvo su efecto.

La división de aviación del grupo, que fabrica motores y otras partes de aeronaves, vio que los pedidos cayeron un 14% a US$ 7,5 mil millones en los tres meses hasta fines de marzo, en comparación con el año anterior. La industria de la aviación mundial se encuentra en medio de una crisis sin precedentes, ya que los esfuerzos del gobierno para detener la propagación del coronavirus han provocado un colapso de la demanda.

Las ganancias en el segmento de aviación cayeron un 39% a poco más de US$ 1 mil millones. Sin embargo, a la división de atención médica del grupo le fue mejor, con ganancias que aumentaron un 15% a US$ 896 millones a raíz de un aumento en los pedidos de productos utilizados para diagnosticar y tratar Covid-19.

Spotify reporta aumento de música "relajada e instrumental" en tiempos de coronavirus

Spotify agregó más suscriptores nuevos de lo previsto en los primeros tres meses del año, durante los cuales la compañía de transmisión de música notó un aumento en las búsquedas de música "relajada" e "instrumental" a medida que los bloqueos de coronavirus se apoderaron de todo el mundo.

La compañía dominante de transmisión de música agregó 6 millones de suscriptores en el primer trimestre para llegar a 130 millones de clientes que pagan, por delante de los 129 millones que habían pronosticado los analistas de Wall Street.

Spotify confirmó hoy que la escucha de música había cambiado durante la pandemia. "Las rutinas matutinas han cambiado significativamente", dijo Spotify en una carta a los inversores. "Todos los días se parecen al fin de semana".

Sin embargo, a pesar de algunos descensos "notables" en el uso diario en Italia y España a fines de febrero, Spotify dijo que había poco impacto general en sus números de suscriptores y usuarios, y que el consumo de música se había recuperado principalmente a fines de marzo.

El total de usuarios, que incluye a aquellos que no pagan por Spotify, aumentó a US$ 286 millones, justo por debajo de los pronósticos de Wall Street para US$ 287 millones.

Bosch advierte sobre una recesión "significativamente más pronunciada" para la industria automotriz

Bosch, el mayor proveedor de automóviles de Europa, advirtió sobre una recesión "significativamente más pronunciada" para el sector que durante la crisis financiera de hace más de una década, en uno de los pronósticos más duros de la industria desde el comienzo del brote de Covid-19.

El proveedor alemán espera al menos una disminución del 20% en la producción automotriz en 2020, dijo su director financiero. Su negocio se contrajo en un 1,5% en 2009.

El presidente ejecutivo, Volkmar Denner, en declaraciones a los periodistas, advirtió contra las reacciones políticas "instintivas" ante la pandemia de coronavirus, incluido el retroceso de la globalización.

"El aislacionismo generalizado del tipo exigido por ciertos políticos populistas no puede ser la solución", dijo, al tiempo que predijo que la agitación económica causada por bloqueos prolongados podría conducir a disturbios sociales.

MARTES 28.04

Santander reserva 1.600 millones de euros adicionales ante aumento de deudas incobrables

Banco Santander destinó 1.600 millones de euros (US$ 1.735 millones) adicionales en el primer trimestre para hacer frente a un salto esperado en las deudas incobrables, mientras se prepara para una "fuerte recesión global" causada por el coronavirus.

El banco minorista más grande de la eurozona dijo que solo sintió un "impacto relativamente limitado" de la pandemia en los tres meses hasta marzo, pero aumentó sus provisiones para pérdidas crediticias netas en un 80% interanual con la expectativa de nuevas caídas más adelante en el año.

Los inversionistas han estado preparándose para fuertes aumentos en las provisiones en todo el sector bancario europeo esta semana, luego de una brutal temporada de ganancias del primer trimestre en los Estados Unidos.

El aumento de las provisiones provocó que la ganancia neta de Santander cayera un 82% interanual, a 331 millones de euros. Sin embargo, la presidenta ejecutiva, Ana Botin, dijo que el banco entró en la crisis desde "una posición de fortaleza", y dijo que la estrategia subyacente del banco permanecería sin cambios.

Televisa ejecuta "agresivo" plan de reducción de costos para paliar crisis por coronavirus

El gigante mexicano de medios Televisa dijo que ha implementado un "agresivo" plan de reducción de costos en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus que incluye el congelamiento de contrataciones y de alzas salariales, así como reducciones temporales en compensaciones de la alta gerencia.

Los estrictos confinamientos debido a la pandemia en Centroamérica y República Dominicana afectarán los resultados de SKY México, el operador de televisión satelital de Televisa , informó su copresidente ejecutivo, Alfonso de Angoitia, en conferencia telefónica.

Merck reduce su pronóstico para todo el año por caída de horas al doctor y menor emisión de recetas

Merck redujo sus pronósticos para todo el año, a medida en que el fabricante de medicamentos de Estados Unidos advirtió que las ventas de productos -que incluyen su medicamento contra el cáncer Keytruda, un implante anticonceptivo y vacunas., que deben ser administrados por un médico, se verán afectados por las medidas de distanciamiento social que cumplen los pacientes.

Las acciones en Merck cayeron un 1,5% antes de la apertura del mercado después de que dijo que ahora espera ingresos de todo el año de entre US$ 46.100 millones y US$ 48.100 millones, frente a los US$ 51.700 millones esperados por los analistas, incluido un impacto negativo del 2,5% por concepto de divisas.

Alrededor de dos tercios de los productos de Merck deben ser administrados por un médico. Merck dijo que a pesar de la "fuerte demanda subyacente", la pandemia de coronavirus tendrá un impacto en estas ventas porque el distanciamiento social, menos controles regulares y demoras en las cirugías electivas significan que se administran menos de estos medicamentos.

Ford iniciará producción en Europa el próximo mes

Ford reabrirá sus plantas europeas en mayo con planes de aumentar la producción durante varios meses, a medida que el fabricante de automóviles de Estados Unidos se convierta en el último en reiniciar operaciones en todo el continente.

A partir del 4 de mayo, la firma iniciará la producción en Saarlouis & Cologne en Alemania, Craiova en Rumania y Valencia en España. La planta de motores de Valencia volverá a abrir el 18 de mayo. Sus plantas de motores del Reino Unido en Bridgend y Dagenham, que están estrechamente vinculadas a los sitios de producción de Jaguar Land Rover, aún no tienen una fecha de reinicio.

La producción comenzará lentamente para cumplir con los pedidos de los distribuidores y clientes, y "se incrementará gradualmente en los próximos meses antes de que se reanude la producción completa", dijo la compañía.

Al igual que muchos otros fabricantes de automóviles, Ford entrega a su personal equipos de protección y les exige que enfrenten controles de temperatura y otras medidas de distanciamiento para proteger su seguridad.

Los fabricantes de automóviles de Volkswagen a Toyota están reabriendo cautelosamente las plantas en toda Europa después del cierre del mes pasado debido al coronavirus, pero corren el riesgo de inundar las salas de exhibición con autos no deseados a menos que se recupere la demanda del consumidor.

Algunos grupos han tomado una línea más dura en los reinicios. PSA de Francia, propietaria de las marcas Peugeot y Vauxhall/Opel, ha dicho que no reanudará la producción hasta que la demanda se haya recuperado y los concesionarios estén abiertos nuevamente.

Nissan advierte pérdida anual de más de US$ 800 millones por caída en venta de automóviles

La japonesa Nissan advirtió que se enfrenta a una pérdida neta anual de hasta ¥ 95 mil millones (US$ 886 millones) tras un colapso en las ventas mundiales de vehículos causado por el brote de coronavirus.

Incluso antes del brote, el fabricante de automóviles, que tiene una alianza con el francés Renault, ya había perdido pérdidas y estaba gastando mucho dinero mientras luchaba por revivir sus ventas en Estados Unidos.

Hoy la compañía atribuyó la advertencia de ganancias a una disminución en las ventas de vehículos y componentes, así como a las reservas que ha reservado para su negocio de financiación de ventas. Nissan había proyectado anteriormente una ganancia neta de ¥ 65bn para el año fiscal que terminó en marzo.

A medida que sus fábricas cerraron en todo el mundo, Nissan vio que sus ventas en EEUU, Europa y China cayeron un 45% o más en marzo.

Debido a las interrupciones causadas por la pandemia mundial, el grupo dijo que también retrasaría la publicación de sus ganancias de todo el año y su plan comercial revisado de mitad de período hasta el 28 de mayo.

Esprit cerrará tiendas en Asia

El minorista alemán de ropa femenina de Hong Kong, Esprit, dijo que cerrará sus 56 tiendas minoristas en Asia y "cerrará" su negocio en China continental en un intento desesperado por reducir costos.

Las filiales alemanas de la compañía en marzo ya habían solicitado protección por bancarrota en virtud de los procedimientos de protección de Alemania, que son similares a los procedimientos del Capítulo 11 en Estados Unidos.

El sector minorista se ha visto gravemente afectado como resultado del brote de coronavirus en la región, a pesar de que muchas ciudades de Asia no han estado sujetas a los estrictos bloqueos instituidos en partes de China continental o algunas ciudades europeas.

Esprit opera tiendas en Singapur, Malasia, Taiwán, Hong Kong y Macao, todos mercados que cerrarían al terminar el año financiero. También opera tiendas a través de una empresa conjunta en China continental. La compañía dijo que estaba "terminando su negocio en China continental" sin dar detalles.

"Después del cierre propuesto de la tienda, el grupo continuará sus... negocios mayoristas y de licencias en Asia, y enfóquese en sus mercados principales en Europa", dijo la compañía en un comunicado a la bolsa de valores de Hong Kong.

Merck reduce su pronóstico para todo el año por impacto a producto de suministro presencial

El fabricante estadounidense de medicamentos Merck redujo sus pronósticos para todo el año, ya que que las ventas de productos que incluyen su medicamento contra el cáncer Keytruda, un implante anticonceptivo y vacunas, que deben ser administrados por un médico, se verán afectados por los pacientes que se mantienen alejados de los proveedores de atención médica durante el distanciamiento social.

Las acciones en Merck cayeron un 1,5% a US$ 82,75 en el comercio previo al mercado después de que dijo que ahora espera ingresos de todo el año de entre US$ 46,1 mil millones y US$ 48,1 mil millones, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$ 51,7 mil millones.

Alrededor de dos tercios de los productos de Merck deben ser administrados por un médico. Merck dijo que a pesar de la "fuerte demanda subyacente", la pandemia de coronavirus tendrá un impacto en estas ventas porque el distanciamiento social, menos controles regulares y demoras en las cirugías electivas significan que se administran menos de estos medicamentos.

Pfizer aumenta el presupuesto de investigación a medida que las ventas caen en el primer trimestre

La compañía farmacéutica Pfizer informó una disminución del 8% en las ventas totales para el primer trimestre, pero respaldó su guía anual de ingresos y ganancias por acción diluidas ajustadas, ya que la pandemia de coronavirus causa estragos en compañías de todos los sectores.

La compañía también suspendió el reclutamiento para algunas de sus investigaciones clínicas y retrasó la mayoría de los estudios nuevos. Sin embargo, aumentó su orientación para gastos ajustados de investigación y desarrollo en US$ 500 millones a un rango de US$ 8.6 mil millones a US$ 9 mil millones, a medida que avanza para investigar posibles intervenciones de Covid-19.

Los ingresos netos reportados cayeron un 12%, dijo, mientras que los ingresos generales disminuyeron a US$ 12.03 mil millones. La compañía dijo que tiene y mantendrá la capacidad de satisfacer sus necesidades de liquidez "en el futuro previsible".

Se espera que un vínculo de su división de genéricos, Upjohn, con Mylan se cierre en la segunda mitad del año, que Pfizer reveló el mes pasado.

LUNES 27.04

Santander destina 100 millones de euros a iniciativas solidarias para combatir la pandemia del coronavirus

Santander destinará 100 millones de euros a iniciativas solidarias para luchar contra la pandemia provocada por el coronavirus. Los fondos se están utilizando en todos los mercados donde Santander está presente para comprar equipamiento médico y apoyar la investigación del virus mediante la colaboración con universidades y otros organismos.

El Banco anunció en marzo la creación de un fondo solidario por un importe mínimo de 25 millones de euros. Sin embargo, se ha incrementado hasta 54 millones de euros gracias a nuevas contribuciones en los últimos días provenientes de los distintos países donde se encuentra el Grupo por medio de donaciones voluntarias de los empleados y de terceros, así como de fondos aportados directamente por las filiales.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, dijo: "Queremos ser parte de la solución de esta emergencia sanitaria y económica sin precedentes. Nuestra prioridad es la salud de nuestros empleados, a la vez que damos continuidad al negocio y apoyo financiero a los clientes. También estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los hospitales, al personal sanitario y a las distintas organizaciones y fundaciones que están trabajando para luchar contra el coronavirus. Hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias nuestra red internacional y nuestra capacidad global de compra para ayudar a gestionar las relaciones con los proveedores y distribuidores, de modo que el equipamiento y los suministros necesarios lleguen a las personas y a los lugares donde más los necesitan".



En el caso de Chile, Santander participa en el Fondo Privado de Emergencia para la Salud, coordinado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que superó ampliamente los $34.000 millones considerados en un principio, alcanzando actualmente los $87.200 millones, para adquirir y disponer de implementos de salud, tests de diagnóstico, equipamiento y otros instrumentos médicos que sean necesarios. Adicionalmente, se sumó a la campaña #ChileComparte que lleva adelante TECHO Chile, fundación que ayuda a familias vulnerables que viven en campamentos. Además de realizar una donación, el Banco está colaborando en recaudar la contribución de los propios clientes a esta iniciativa, quienes pueden realizar una donación en elsitio web de Santander para la compra de cajassolidarias con alimentos destinadas a estas familias

General Motors suspende dividendos y recompra de acciones para conservar efectivo

General Motors dijo que está suspendiendo sus dividendos trimestrales y recompras de acciones para conservar efectivo durante la pandemia de coronavirus.

El fabricante de automóviles dijo que también extendió una línea de crédito revolvente de US$ 3.600 millones a tres años hasta abril de 2022 para ayudar a reforzar su liquidez. GM dijo que "ha tomado otras medidas de austeridad significativas para preservar el efectivo disponible a corto plazo".

Las plantas de GM en EEUU han estado cerradas desde mediados de marzo debido al Covid-19. El fabricante de automóviles junto con Ford Motor y Fiat Chrysler están en conversaciones con el sindicato United Auto Workers para reabrir las plantas; sin embargo, los líderes sindicales dijeron la semana pasada que se oponen a un reinicio a principios de mayo, que varios fabricantes de automóviles han anunciado.

Nissan reducirá un 70% su producción en Japón en mayo y 43% en junio

La automotriz japonesa Nissan Motor reducirá sus planes de fabricación a nivel local en un 70% en mayo y un 43% en junio, según indican documentos a los que tuvo acceso Reuters, mientras el impacto del coronavirus sacude a la atribulada compañía.

Fabricantes de autos de todo el mundo están sufriendo por el desplome de la demanda de los consumidores ante la propagación de la pandemia.

Antes de la crisis sanitaria, Nissan ya estaba lidiando con los problemas generados por la turbulenta salida de su expresidente Carlos Ghosn.

Adidas advierte que podría tener pérdidas en el segundo trimestre

Adidas advirtió que podría caer en pérdidas en el segundo trimestre, tras retirar las expectativas de ganancias en los primeros tres meses del año.

El segundo mayor fabricante de ropa deportiva del mundo dijo que espera su primera pérdida trimestral en más de cuatro años entre abril y junio, después de una caída interanual del 93% a 65 millones de euros en los primeros tres meses.

Más del 70% de las tiendas globales de la marca están cerradas debido al coronavirus, lo que resulta en una caída del 19% en los ingresos anuales en el primer trimestre. Entre abril y junio, la compañía espera que las ventas disminuyan a más del doble de esa tasa.

Adidas también dijo que no pudo dar ninguna proyección para el resto del año ya que la incertidumbre es demasiado grande.

Cadena hotelera InterContinental suscribe pacto para la exención de su deuda

InterContinental, el grupo hotelero detrás de las marcas Crowne Plaza y Holiday Inn, acordó la renuncia a sus convenios de deuda y financiamiento adicional a través del esquema de préstamos respaldado por el gobierno del Reino Unido.

La compañía con sede en el Reino Unido dijo que ahora tiene acceso a US$ 1,35 mil millones en efectivo y alrededor de US$ 600 millones en servicios bancarios no retirados después de que el Banco de Inglaterra aprobó su elegibilidad para la Instalación de Financiamiento Corporativo Covid del gobierno. Muchas compañías más pequeñas han tenido problemas para acceder a dicho esquema ya que no han logrado cumplir con el estándar de grado de inversión requerido por el banco central.

InterContinental dijo que 12 de sus 470 hoteles todavía estaban cerrados en China y que en EEUU sólo el 10%, "lo que demuestra la resistencia de nuestro negocio principal y franquiciado". En Europa y África, alrededor del 50% de los hoteles están cerrados y de aquellos abiertos en todo el mundo, la ocupación estaba en el rango bajo a medio del 20%, dijo.

Para ver el cierre de los viajes globales, la compañía también acordó una exención de sus convenios existentes hasta fines de 2021, siempre que cumpla con una prueba de liquidez mínima de US$ 400 millones aplicada en el semestre y en el año completo.

Se espera que los ingresos por habitación disponible para el primer trimestre del año hasta fines de marzo hayan disminuido alrededor del 25% en general, con una disminución del 55% en marzo.

Burger King en España reabre 360 restaurantes para hacer delivery

Burger King sigue elevando poco a poco el número de restaurantes del grupo que han vuelto a operar en España para dar servicio a las entregas a domicilio. La cifra asciende ya a 360 establecimientos, lo que supone más de un tercio de los restaurantes del grupo, gracias al protocolo de entregas sin contacto y los cambios adoptados en la operativa interna para garantizar la seguridad de empleados y clientes.

Además, ha sido muy activa en sus donaciones de comida a los sanitarios o cuerpos y fuerzas de seguridad, así como a los transportistas, con un protocolo para entregarles menús en sus propios vehículos.

Respecto a sus planes para este año, que incluían la preparación de una salida a Bolsa, Burger King asegura que está centrada en la gestión de la actual situación para garantizar la estabilidad de la compañía. "Teniendo en cuenta que el ejercicio 2020 va a estar marcado por la incertidumbre, esperamos poder retomar los planes de la compañía en 2021", afirman.

Pemex inicia reducción de personal en sus plataformas petroleras por coronavirus

México comenzó a retirar personal de sus plataformas petroleras en el Golfo de México para reducir la propagación del coronavirus, dejando solo personal esencial a bordo.

La petrolera estatal Pemex dijo que inició el proceso de desalojo de las instalaciones, a medida que el gobierno implementa medidas más estrictas para combatir el virus desde que se anunció el inicio de la fase más intensa del contagio.

Unos 259 trabajadores de plataformas desembarcaron el domingo en la portuaria Ciudad del Carmen, detalló la empresa en un comunicado. De ellos, 76 trabajan para Pemex.

Previamente, una portavoz de la petrolera confirmó un informe de prensa de que sólo personal esencial se quedaría a bordo.

Una fuente de la empresa, que pidió no ser identificado, dijo que el proceso de desalojo se llevaría a cabo de forma escalonada hasta dejar las instalaciones con entre un 50% y un 25% de su personal habitual.

