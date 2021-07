Recuperación mundial impulsa a las grandes tecnológicas

Multinacionales

El segundo trimestre de este 2021 cerró en positivo para tres de las llamadas Big Tech que sacaron cuentas alegres de la reactivación del consumo.

Apple sorprende: ventas del iPhone

suben casi 50% y otras líneas más de 12%

Contra todo pronóstico, Apple pulverizó todas las proyecciones en la entrega de los resultados para su tercer trimestre fiscal. La firma de Tim Cook reportó uno de los períodos más sólidos de los últimos tiempos gracias a la recuperación post pandemia de sus mercados más importantes, pero también por la prolongación del teletrabajo y la educación remota.

A diferencia de las otras tecnológicas que también reportaron ayer, los de Cupertino sí tenían un base comparativa interanual alta, considerando que el trimestre de junio de 2020 tuvo récord en ventas.

En el desglose, la compañía reportó ingresos por US$ 81.430 millones, por sobre las proyecciones de US$ 73.300 millones. Las ganancias por acción, en tanto, se ubicaron en US$ 1,30 por papel; el mercado esperaba US$ 1,01.

Todo esto, dijo la firma, gracias a las ventas de versiones premium de los iPhone 5G y también a mayores suscripciones a sus servicios.

De hecho, la comercialización de su dispositivo estrella subió casi un 50% interanual. Solo en esa división, Apple obtuvo US$ 39.570 millones.

En todas las demás líneas de productos -como las Mac y los iPad, por ejemplo- se registró un crecimiento de más del 12% anual.

En cuanto a los mercados, el de mayor expansión fue China con un alza de 58%.

Por su parte, las ventas en Norte América subieron casi un 33% interanual.

El ejercicio podría haber sido incluso mejor si no hubiera lidiado con la escasez global de chips.

Boom de compras online

impulsa ingresos publicitarios de Google

Alphabet, matriz del gigante de las búsquedas por Internet Google, superó este martes todas las estimaciones de los analistas en cuanto a ingresos y ganancias, impulsada por un aumento del gasto en publicidad en momentos en que cada vez más consumidores están comprando online.

Los ingresos netos aumentaron a US$ 61.880 millones en el segundo trimestre, frente a los US$ 38.300 millones que se registraron un año antes, y muy por encima de las estimaciones de Wall Street que apuntaban a una cifra de US$ 56.160 millones.

En tanto, las ganancias por acción se ubicaron en US$ 27,26. El mercado esperaba unos US$ 19,34 por papel.

Específicamente en la división de ingresos por publicidad, la firma registró un avance de 69% interanual, hasta los US$ 50.400 millones. Ahora bien, el punto de comparación respecto del año anterior es muy bajo considerando que en ese período el mundo estaba en pleno peak de la pandemia y la inversión en este negocio aún no había tomado vuelo.

Otra de las métricas importantes para la firma liderada por Sundar Pichai son los ingresos de su plataforma de YouTube. La división creció a US$ 7 mil millones, un 83% más que el año pasado, acercándose a los ingresos trimestrales de Netflix, que fueron por US$ 7.340 millones.

Google Cloud, por su parte, generó US$ 4.630 millones, frente a los US$ 3.010 millones de hace un año.

Las acciones de la compañía llegaron a subir más de 4% en operaciones fuera de rueda.

Microsoft crece gracias a la nube,

pero mercado teme desaceleración del negocio

Microsoft superó ayer las expectativas de Wall Street sobre los ingresos trimestrales, en medio de una mayor demanda de los servicios basados en la nube del gigante del software, a medida en que más personas optan por seguir teletrabajando y con la educación a distancia.

Sin embargo, el optimismo de los inversionistas se vio atenuado por la preocupación de que el crecimiento en el negocio de Azure pudiera estar empezando a desacelerarse.

Esto llevó a que, a diferencia de los otros rivales, las acciones cayeran un 2,49% en operaciones fuera de rueda.

"La gente no está contenta si Azure desacelera; les preocupa que los buenos días hayan terminado", dijo Mark Moerdler, analista de Sanford C. Bernstein. "La gente parece preocuparse de que Azure nunca será tan grande como Amazon".

En el detalle, Microsoft dijo que los ingresos en su segmento Intelligent Cloud subieron 30% a

US$ 17.400 millones, con un alza de 51% de Azure. Los analistas esperaban 43,1%.

Los ingresos de su división de computación personal, que incluye el software Windows y la consola de videojuegos Xbox avanzaron 9% a US$ 14.100

millones. En el reporte, la firma reportó que las ventas para el cuarto trimestre fiscal -al 30 de junio-, subieron 21% hasta los US$ 46.200 millones. En tanto, las ganancias netas aumentaron a U$ 16.500 millones -o US$ 2,17 por papel-, mientras que los analistas esperaban US$ 1,92.

El valor de mercado de Microsoft ahora supera los US$ 2 billones (millones de millones).