Resultados de Empresas

Boeing reportó este miércoles una pérdida trimestral menor a la esperada, en medio de un repunte de sus entregas de aviones ante el alza de la demanda de viajes aéreos, aunque sí informó que sufrió un cargo por obstáculos en el programa Air Force One de la presidencia de Estados Unidos.

Las aerolíneas han estado aumentando la capacidad de vuelos en la primera economía mundial a medida que las campañas de vacunación dan más confianza a las personas para volver a viajar.

Boeing ha entregado más de 85 aviones 737 MAX desde que recibió la aprobación de la mayoría de reguladores para reiniciar los vuelos el año pasado, luego de dos incidentes fatales, lo que elevó sus ingresos y el flujo de caja de la empresa.

Pero el 737 MAX sigue sin poder volar en el pujante mercado de China, donde Boeing ha sido expuesto a las profundas tensiones geopolíticas que han continuado bajo la presidencia de Joe Biden.

Un problema eléctrico detectado en algunos modelos del avión a inicios de este mes también generó dudas sobre la capacidad de Boeing de recuperarse rápido para elevar la producción del 737 MAX a 31 aviones por mes hacia inicios de 2022.

Las aerolíneas han sacado de servicio de decenas de aviones 737 MAX, a la espera de reparaciones que Boeing espera acelerar.

"Si bien la pandemia mundial continúa desafiando el entorno general del mercado, vemos 2021 como un punto de inflexión clave para nuestra industria", dijo el presidente ejecutivo Dave Calhoun en un comunicado que acompañó a los resultados.

Boeing también confirmó una tasa de producción drásticamente reducida de cinco aviones 787 por mes, después de consolidar las faenas en su planta de Carolina del Sur.

Detalle de resultados

La firma estadounidense reportó una pérdida operacional estructural de US$ 353 millones en el primer trimestre, en comparación con el saldo negativo de US$ 1.700 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Boeing dijo que asumió un cargo antes de impuestos de US$ 318 millones en el trimestre relacionado con la nueva flota del avión presidencial. Un subcontratista del Air Force One, GDC Technics, se declaró en quiebra este lunes luego de que Boeing cancelara sus contratos.

El fabricante demandó a la compañía GDC previamente este mes por no completar las obras internas de dos aviones 747-8 para el programa Air Force One que requerían modificaciones. GDC presentó una contrademanda la semana pasada, buscando un compensación de al menos US$ 20 millones por la cancelación de los contratos.