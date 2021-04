P&G anuncia alza de precios por mayores costos de materias primas

Resultados de Empresas

La compañía entregó sus resultados al primer trimestre mejores a lo esperado, impulsados por aumento del consumo de artículos de limpieza y cuidado personal.

Procter & Gamble (P&G) anunció este martes que planea subir los precios de algunos productos de consumo como consecuencia de mayores costos de las materias primas.

Con el aumento de los gastos de producción en artículos como los pañales, el propietario de las marcas Pampers y Always ha comenzado a aumentar los precios en las categorías de cuidado del bebé, cuidado femenino e incontinencia en adultos. El alza, que entrará en vigencia en septiembre, podría estar en porcentajes de un dígito, dijo la compañía al informar sus resultados financieros del tercer trimestre.

El gigante estadounidense indicó que los ajustes se harán "donde sea necesario" y adelantó que planea enfocarse en la innovación de productos "para que realmente mejoremos el valor para el consumidor a medida que implementamos ese precio".

El director de operaciones de la firma, Jon Moeller, atribuyó como causa de esta decisión el alza en los precios de la pulpa y el petróleo, y dijo que en general, "este es uno de los mayores aumentos en los costos de las materias primas que hemos visto".

En línea con la empresa, esta semana Coca-Cola dijo que espera que los precios aumenten a nivel mundial a partir de este trimestre, mientras que Kimberly-Clark ya ha comenzado a notificar a los clientes sobre planes similares para Norteamérica.

Sus acciones, aunque cayeron a inicios de la jornada, a esta hora se recuperan más de 1,6% luego de que ofreciera los detalles de utilidades en el período.

Resultados al alza

La multinacional informó que para el tercer trimestre finalizado el 31 de marzo, las ganancias netas aumentaron a US$ 3.270 millones, o US$ 1,26 por acción, frente a los US$ 2.920 millones del mismo período del año previo. Los analistas encuestados por Refinitiv esperaban ganancias por acción de US$ 1,19. Los márgenes de ganancia, en tanto, se vieron afectados por los mayores costos de los productos básicos y los fletes este trimestre, lo que derivó en la decisión de subir los precios.

Las ventas netas aumentaron un 5% a US$ 18.100 millones, por encima de lo esperado, mientras que los ingresos orgánicos crecieron 4% entre enero y marzo. Además, dijo que el comercio electrónico representa ahora el 14% de las ventas de P&G en todo el mundo.

"En conjunto, nuestra participación de mercado en el comercio electrónico es casi igual a la de las tiendas físicas", dijo Moeller.

El segmento de telas y cuidado del hogar de la compañía, que incluye los detergentes para losa Dawn y Cascade, reportó un crecimiento orgánico de las ventas del 7% con respecto al año anterior.

El segmento de belleza de P&G también reportó un crecimiento orgánico de los ingresos del 7%. Los consumidores han comenzado a comprar productos para el cuidado de la piel, como su marca premium SK-II, nuevamente, y los clientes chinos lideraron el crecimiento en productos para el cuidado del cabello.

La compañía reiteró su perspectiva fiscal 2021, pronosticando un crecimiento de las ventas del 5% al ​​6% y un crecimiento de las ganancias ajustadas del 8% al 10%. Pero ahora prevé gastar US$ 125 millones adicionales en costos de materias primas, que anteriormente se esperaba que se mantuvieran estables para el año, y US$ 200 millones en fletes, por encima de su perspectiva anterior para todo el año de US$ 100 millones el trimestre pasado.