Falabella se queda con franquicia de Ikea para Sudamérica y en Chile reemplazará los Homy

Retail

En una primera etapa se contempla los mercados de Chile, Perú y Colombia, en donde el plan es abrir nueve locales en 10 años.

Si no puedes combatirlos, únete a ellos. El grupo Falabella intentó por años desarrollar una cadena especialista en muebles y decoración, pero finalmente decidió asociarse con una de las marcas más reconocidas y exitosas a nivel mundial: la gigante sueca Ikea.

El grupo ligado a las familias Solari y Del Río anunció ayer la firma de un memorándum de entendimiento con la firma europea para desarrollar y operar las primeras tiendas de esa marca en Chile, Colombia y Perú, a través del formato de franquicias.

El acuerdo contempla la apertura de al menos nueve tiendas repartidas en los tres países en los próximos 10 años, junto con el desarrollo del canal online. La inversión será de unos US$ 600 millones. Se espera que el primer local se abra en Santiago a fines de 2020, y luego en Lima y Bogotá.

Falabella transformará de forma paulatina a la marca Ikea sus cinco locales Homy que alcanzó a abrir en Chile, un formato inspirado en la cadena europea. Una de las principales características de los locales de la firma sueca son sus grandes dimensiones, por sobre los 12 mil metros cuadrados, equivalente a un hipermercado.

La compañía fue fundada en 1943 en la provincia de Småland, Suecia. Actualmente tiene más de 400 tiendas en 49 países, donde suma ventas superiores a los US$ 40.200 millones al año.

El grupo chileno facturó el año pasado US$ 14.586 millones en los cinco mercados en donde tiene presencia a través de sus distintos formatos, como multitiendas, mejoramiento del hogar, supermercados, centros comerciales, y negocio financiero.

“Estamos muy contentos de traer a Ikea a Sudamérica junto con Empresas Falabella dada su experiencia y liderazgo en la región. Juntos trabajaremos para hacer de Ikea una marca querida y significativa para las personas de Chile, Colombia y Perú”, dijo el CEO de Inter Ikea Group, Torbjörn Lööf.

Sandro Solari, que en las próximas semanas dejará la gerencia general de SACI Falabella para asumir cargos directivos en el grupo, dijo que tenían satisfacción por asociarse “con una de las marcas más reconocidas y exitosas a nivel mundial, que nos permite ofrecer una propuesta única, en línea con nuestra estrategia de diferenciación”.

Años de negociaciones

Según fuentes informadas de las tratativas, los ejecutivos de Falabella desde hace años que vienen negociando para quedarse con la franquicia en la región.

Esta estrategia le ha permitido a la firma europea crecer con poca inversión. Sus mayores mercados son Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Suecia. También se instaló en República Dominicana.

Según fuentes conocedoras de las tratativas, el acuerdo entre Ikea y Falabella podría extenderse a otros países de Sudamérica, siendo opciones Brasil y Argentina, en donde el grupo chileno ya tiene presencia.

México, en donde Falabella prepara su debut a través de su filial Sodimac y el negocio financiero, está totalmente descartado por cuanto Ikea ya tiene un acuerdo con un franquiciado.

La compañía reformuló el modelo de fabricación y comercialización de muebles a tal punto que la mayoría de los productos son desarmables, con el fin de llevar a cabo el concepto Hágalo Usted Mismo, lema que utiliza en Chile Sodimac.

La empresa sueca diseña sus propios muebles y productos, los cuales son fabricados por más de 1.500 proveedores.

Su fundador, Ingvar Kamprad, murió en enero a los 91 años; ocupaba el puesto N° 8 en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, con una fortuna valorada en US$ 58.700 millones. Su riqueza se disipó debido a una estructura única establecida para asegurar la independencia y la supervivencia a largo plazo del concepto de Ikea. La configuración enfatiza la continuidad al imposibilitar que un individuo, ya sea un gerente o un heredero, asuma el control.

La mayoría de las tiendas son propiedad de la Fundación Stichting Ingka, una entidad holandesa que tiene el objetivo declarado de donar a obras de caridad y “apoyar la innovación” en el diseño.

El impacto que el acuerdo podría tener en las multitiendas

El acuerdo entre Falabella e Ikea no dejó a nadie indiferente en la industria del retail. Sodimac jugará un rol fundamental, ya que será la encargada de hacerlo operativo. "Esta asociación dará como resultado una oferta más amplia de productos para el hogar, funcionales, bien diseñados y con precios bajos para que muchos de nuestros clientes puedan acceder a ellos", dijo el gerente general corporativo de Sodimac, Enrique Gundermann.

No obstante, varios ejecutivos de la industria plantearon sus dudas respecto al efecto que podría tener en las multitiendas Falabella y en Sodimac. "Creo que le podría pegar a ambos formatos, porque en lo que son las áreas de casa, mesa y baño hay harto producto que se cruzará con Ikea", dice una fuente, aunque añade: "Habrán sacado sus cuentas y para ellos sería positivo asociarse con Ikea".

El acuerdo considera que los productos Ikea sólo podrán venderse en los locales que lleven su nombre, y no en el resto de los formatos que opera el grupo chileno.