Manuel Melero: “Que las personas no sobreconsuman ante la psicosis”

Retail

"Hemos hecho un esfuerzo enorme dado nuestro rol de proveedores de la ciudadanía de artículos de consumo básico y general para abrir nuestros locales", dice el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Manuel Melero. El dirigente estimó que alrededor del 25% de los establecimientos han podido abrir sus puertas "porque tenemos un componente humano esencial para nuestra operación y no todos han podido llegar por dificultades que han tenido con el transporte y la seguridad pública".

-¿De qué forma podrán responder a las demandas de la ciudadanía?

-En el momento actual estamos concentrados en volver a la normalidad y operar nuestros locales de manera aceptable. Estamos funcionando a medias y con mucha aglomeración de público, con condiciones bien básicas y bien precarias. No sabemos cómo viene la mano para los próximos días ni tenemos seguridad de que vaya a restablecerse el orden público. No tenemos seguridad de que el transporte vaya operando con mayor normalidad. Hay demasiadas incógnitas.

Están todos los actores políticos en deuda, la gente está muy aburrida con ellos y como dirigente empresarial pienso lo mismo. Venimos meses pidiéndole a los actores políticos que resuelvan los problemas que tenemos y no hacen las tareas. Gobierno y oposición. El que saque cálculos pequeños para su capilla política se equivoca. Están todos en el mismo saco.

-¿Corre peligro el abastecimiento del comercio?

-El tema logístico es un desafío enorme porque los camiones repartidores tienen conductores, los centros de logística también tienen trabajadores que están en lugares más apartados.

-¿Y hay riesgo de desabastecimiento de productos?

-No se pueden estar acabando. Estamos en una situación de emergencia que está a la luz pública. No haré especulaciones si se está acabando o está sobrando. No tengo idea de eso. Lo peor que puede ocurrir es que empecemos a generar sicosis. Y quiero hacer un llamado al público de que se provea de los artículos estrictamente necesarios y si no necesita ir a un establecimiento comercial, no lo haga. No sobreconsuman ante la psicosis de que se van a acabar los productos. No va a ocurrir eso si somos prudentes en consumir. No caigamos en la paranoia porque ahí es peor.

-¿El comercio electrónico ayuda en estas instancias?

-Ayuda, pero tiene igual temas en la logística, ya que de alguna forma se tienen que hacer llegar los productos al cliente y no es tan simple a través del sistema de repartidores y bodegas, que también requiere de personas. He sabido de muchos de los proveedores de internet que cancelan los pedidos o no se comprometen a hacerlos llegar porque no saben si pueden llegar.