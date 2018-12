Amazon irrumpe en la pelea para ser la mayor empresa del mundo en bolsa

Actualidad internacional

Después de días de intensa pugna, Microsoft logró cerrar el pasado viernes por encima de Apple. El gigante del software se valoraba entonces en US$ 851.200 millones, con una diferencia de apenas US$ 3.800 millones respecto al fabricante del iPhone pero suficiente para subrayar el cambio de tendencia.

Con una subida hoy del 2,25% conseguida con el apoyo de la tregua comercial entre Estados Unidos y China, Apple ha logrado de nuevo adelantar a Microsoft. El grupo que dirige Tim Cook se valora en cerca de US$ 870.000 millones, frente a los menos de US$ 860.000 millones de Microsoft.

Pero la batalla ya no se reduce a las dos compañías. Las acciones de Amazon se han recuperado durante los últimos días y la capitalización bursátil de la tecnológica no solo ha superado la de Microsoft, sino que amenaza también con rebasar a Apple. El gigante del comercio electrónico se valora en más de US$ 864.000 millones a media sesión de Wall Street.

El grupo fundado y dirigido por Jeff Bezos retrocedió del segundo al cuarto puesto del ránking tras defraudar con los resultados trimestrales y presentar unos ingresos menos de los que preveían los expertos, lo que agudizó las dudas sobre el sector tecnológico.

La confianza, sin embargo, ha regresado al mercado y Amazon se dispara un 4,5% a cierre de esta edición.