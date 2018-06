Los millones que se juegan las aseguradoras en el Mundial de Fútbol

Actualidad internacional

Doce aseguradoras patrocinan a los equipos participantes y supone un negocio de cerca de US$ 10.000 millones en pólizas.

El balón ya rueda por el césped ruso y la atención del planeta se concentra en las hazañas de las 32 selecciones participantes en el Mundial de fútbol, que ponen el punto y final a años de preparación y que concitan las ilusiones de millones de personas.

Un espectáculo gigantesco en el que el mundo del seguro tiene un papel destacado, ya que supone un negocio de cerca de US$ 10.000 millones (8.500 euros) en pólizas. La lista de coberturas para el evento cubre infinitas posibilidades.

Según Allianz, aseguradora oficial del campeonato así como de la FIFA, el costo para este organismo de cubrir las lesiones de los jugadores participantes alcanza los US$ 134 millones . Pero esta cifra sólo agrupa una pequeña parte de los riesgos asegurados.

"Sin seguros no habría Mundial de fútbol, Juegos Olímpicos, ni el más pequeño de los deportes de competición oficial", afirma en un informe Michael Furtschegger, director de Ocio Internacional en Allianz Global Corporate & Specialty. "Pocos pueden asumir el riesgo necesario para organizar una competición de estas características, en especial si tiene las dimensiones del Mundial de fútbol", indica.

La compañía recuerda que la lista de suscriptores de coberturas de riesgos incluye, además de la FIFA, emisoras de radio y televisión, patrocinadores, compañías de viajes, líneas aéreas o comercios.

En la edición de 2010, celebrada en Sudáfrica, Lloyd's estimó en US$ 9.000 millones el costo de asegurar la totalidad del acontecimiento, incluidos US$ 4.800 millones para asegurar estadios e instalaciones de entrenamiento y otros US$ 4.200 millones para asegurar otras oportunidades de negocio vinculadas al acontecimiento. "Algunas de estas oportunidades resultan impensables", explica Furtschegger.

"Tomemos los derechos de retransmisión. Si la ceremonia inaugural se retrasa, aunque sea unos pocos minutos, por algo tan banal como un corte de electricidad, las emisoras se verán afectadas, ya que tienen contratados espacios publicitarios. Pues hay un seguro que cubre este tipo de interrupción", recuerda el directivo.

Las consecuencias económicas de la cancelación o el aplazamiento debido a una catástrofe natural, al fallo de alguna infraestructura o a un ataque terrorista serían enormes. Tanto Rusia como la FIFA cuentan con seguros que cubren la indemnización en caso de que se cancele un partido o se traslade a otra sede, incluso en caso de que se cancelase por completo el Mundial.

Espectáculo único

"En términos de seguros, el Mundial no presenta grandes diferencias con los Juegos Olímpicos", explica Furtschegger. El directivo señala que la gran diferencia entre el Mundial y otras competiciones asegurables es el valor de las selecciones. Antes del Mundial de 2014, Lloyd's estimó que el valor colectivo asegurable total de las selecciones participantes ascendía a 7.700 millones de euros (US$ 10.500 millones).

Sólo las piernas de Messi, el mejor jugador del campeonato, están aseguradas en 750 millones de euros. El seguro de los jugadores constituye un ejemplo de cómo éste debe llegar a los distintos niveles en un acontecimiento de esta magnitud, afirma Furtschegger.

"La FIFA cuenta con un programa de seguro que cubre las lesiones de los jugadores y que se abona a las selecciones nacionales; éstas tienen a su vez contratados seguros, por ejemplo, de responsabilidad civil y accidentes personales para sus jugadores, mientras que los jugadores pueden tener también coberturas propias para proteger sus ingresos".

Además de seguros más comunes, como los de flota para los vehículos de las selecciones y otras coberturas más concretas, destaca la cobertura del pago de primas, que ayuda a las federaciones nacionales a cubrir los gastos que supondría que una selección infravalorada se alce, inesperadamente, con el título de campeona del mundo.

Patrocinios

Pero además de asumir las distintas contingencias, las firmas de seguros utilizan el Mundial como escaparate para darse a conocer a posibles clientes. Según el portal Aseguranza, 12 entidades tomarán parte en el torneo como patrocinadoras de los equipos, entre ellas las españolas Pelayo y Sanitas. La primera es aseguradora oficial de la selección española desde 2008, mientras que Sanitas es patrocinador y proveedor médico de La Roja desde 2014.

Allianz, además de aseguradora del campeonato es sponsor de Portugal y Colombia. Entre el resto de conjuntos latinoamericanos, Uruguay cuenta con el patrocinio de la Asociación Española Primera en Salud y del Banco de Seguros del Estado, mientras que Argentina tiene el apoyo de Sancor Seguros. Costa Rica cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Seguros.

En el resto del bando europeo, Croacia está patrocinada por Generali, Suecia por Folksam, Polonia por Compensa Vienna Insurance Group y Bélgica tiene como partner a Ergo, entidad perteneciente a Munich Re.

Otra selección que tiene una aseguradora entre sus colaboradores principales es Nigeria, patrocinada porIndustrial & General Insurance Company. Por último, Australia cuenta con el patrocinio de Gallagher, que es la única correduría de seguros presente en el Mundial.