Los nuevos protagonistas del club del dinero

Actualidad internacional

A nivel mundial EEUU y China son los países que albergan más millonarios, mientras Europa ha visto estancada su riqueza, hoy en manos de emblemas del mundo de la moda y el lujo como el francés Bernard Arnault (propietario del imperio Louis Vuitton) y el español Amancio Ortega (dueño de Zara). Pero hay un grupo de poderosos empresarios asiáticos que en los últimos años se han sumado a este exclusivo club ¿Quiénes son?

Ma Huateng (Pony Ma)

EDAD: 47 años. Nació en Chaoyang, China.

47 años. Nació en Chaoyang, China. Fortuna: US$ 45.3 mil millones.

US$ 45.3 mil millones. RANKING FORBES: #17.

#17. Gran inversión: CEO de Tencent (gigante chino de Internet).

CEO de Tencent (gigante chino de Internet). OTRAS INVERSIONES Videojuegos "Honour of Kings", WeChat (WhatsApp chino), Snapchat, Lyft, Spotify, Activision Blizzard y Tesla.

Videojuegos "Honour of Kings", WeChat (WhatsApp chino), Snapchat, Lyft, Spotify, Activision Blizzard y Tesla. aficiones: Coleccionista de arte chino, tiene un palacio residencial remodelado en Hong Kong de 1.800 metros cuadrados y toca el erhu (instrumento chino).

Creció en el sur de China, donde su padre trabajaba como administrador de un puerto estatal. Cuando era niño soñaba con ser astrónomo, pero se tituló en la Universidad de Shenzhen como ingeniero en Ciencias de la Computación en 1993, consiguió un trabajo en el desarrollo de software para "buscapersonas" en la misma universidad y comenzó su fortuna ganando solo US $ 176.

Cinco años después, en 1998 co-fundó Tencent con el dinero obtenido de su creciente inversión en la bolsa. En sus inicios tuvo complicaciones por temas de"propiedad intelectual". La compañía fue demandada y Pony Ma tuvo que cerrarla y cambiarle el nombre. Las pérdidas económicas que esto le trajo, lo obligaron a vender una parte a IDC y luego se transformó en una de las empresas más rentables de China. Tencent creó el sistema de mensajes de pago más popular de China, trayendo consigo ganancias por publicidad y por los planes de mensajería móvil.

Mukesh Kakambani

EDAD: 61 años. Nació en Adén, Yemen.

61 años. Nació en Adén, Yemen. Fortuna: US$ 40.1 mil millones.

US$ 40.1 mil millones. RANKING FORBES: #19.

#19. INVERSIÓN PRINCIPAL: Reliance Industries (grupo de empresas a la que pertenece la mayor petrolera del sector privado de la India).

Reliance Industries (grupo de empresas a la que pertenece la mayor petrolera del sector privado de la India). AFICIONES: Es conocido por ser un apasionado filántropo.

Reliance es un holding de empresas fundada por Dhirubhai Ambani, padre de Mukesh Kakambani, un comerciante de hilados que partió su imperio en 1966 como un pequeño fabricante de textiles.

Actualmente, la corporación que alberga a la principal petrolera privada de la India, también tiene una importante presencia en el sector de las telecomunicaciones. En 2016, Reliance provocó una guerra de precios en la industria con el lanzamiento del servicio telefónico 4G Jio. Hoy cuenta con 215 millones de clientes con una estrategia de precios bajos y teléfonos inteligentes gratuitos a través de internet.

Li Ka-shing

EDAD: 90 años. Nació en Chaozhou, China.

90 años. Nació en Chaozhou, China. FORTUNA: US$ 34,9 mil millones.

US$ 34,9 mil millones. RANKING FORBES: #23.

#23. INVERSIÓN PRINCIPAL: Holding Cheung Kong (conglomerado de inversiones inmobiliarias).

Holding Cheung Kong (conglomerado de inversiones inmobiliarias). OTRAS INVERSIONES: Corporación Hutchison Whampoa, es poseedor de más del 14% de los activos de la Bolsa de Hong Kong.

Apodado Superman, Li Ka-shing es el ciudadano más acaudalado de Asia y uno de los hombres de negocios más famosos y reconocidos del mundo.

Li anunció en marzo que planea retirarse como presidente de CK Hutchison Holdings y CK Asset Holdings en mayo, pero seguirá siendo asesor. Su hijo Victor se hará cargo del conglomerado, que ahora cuenta con 323.000 empleados y opera en más de 50 naciones.

Jack Ma o Ma Yun

EDAD: 54 años. Nació el 10 de septiembre de 1964 en Hangzhou, China.

54 años. Nació el 10 de septiembre de 1964 en Hangzhou, China. FORTUNA: US$ 39 mil millones.

US$ 39 mil millones. RANKING FORBES: #20.

#20. INVERSIÓN PRINCIPAL: Alibaba Group, grupo de empresas de comercio electrónico y servicios de pago en línea.

Alibaba Group, grupo de empresas de comercio electrónico y servicios de pago en línea. Otras inversiones: La industria del entretenimiento china Huayi Brothers y Beijing Enlight Media.

La industria del entretenimiento china Huayi Brothers y Beijing Enlight Media. Aficiones: Cuidado del medio ambiente.

Nunca fue buen estudiante. Suspendió dos veces el examen para la universidad y tardó cuatro años en ingresar; sin embargo, el inglés sí se le daba y fue profesor del idioma, cobrando US$ 12 al mes, lo estudiaba a diario y practicaba conversando con extranjeros del Hotel Hangzhou.

Pero previo a esto fue rechazado en al menos 30 empleos, entre ellos KFC y McDonalds, incluso intentó presentarse para la Academia de Policías, obteniendo igual resultado.

En 1999 fundó Alibaba, junto a un socio y 17 amigos. El proyecto, que trataba de conectar empresas chinas con el extranjero, hoy cuenta con más de mil millones de productos y es uno de los sitios web más visitados a nivel mundial. Asimismo, las empresas del grupo están detrás del 60% de los paquetes entregados en China.

El 18 de septiembre de 2018 Ma anunció que dimitiría como presidente ejecutivo de Alibaba en un año y sería sucedido por Daniel Zhang.

Hui Ka Yan

EDAD: 60 años. Nació en el Condado de Taikang, Zhoukou, China.

60 años. Nació en el Condado de Taikang, Zhoukou, China. FORTUNA: US$ 30,3 mil millones.

US$ 30,3 mil millones. RANKING FORBES: #24.

#24. INVERSIÓN PRINCIPAL: Evergrande Health (promotor inmobiliario de la salud).

Evergrande Health (promotor inmobiliario de la salud). Otras inversiones: New World Development.

New World Development. AFICIONES: Evergrande es dueña de la mayoría de los equipos de fútbol más ganadores de China.

Hui se graduó en una universidad especializada en acero. Es fundador y presidente de Evergrande Real Estate Group, un desarrollador inmobiliario (de propiedades residenciales y comerciales), que cotiza en la Bolsa de Hong Kong. Evergrande tiene proyectos inmobiliarios en más de 200 ciudades de China. Al observar el crecimiento del gasto en salud de ese país, Hui creó la filial de salud Evergrande Health, que cotiza en bolsa y se asoció con el Hospital Brigham, afiliado a Harvard.

2018

marzo

El poder de los rankings

Historias de éxito y emprendimiento son las preferidas por nuestros lectores. Hace poco salió la lista Forbes de este año que pareciera estar protagonizada por los mismos de siempre; sin embargo, al poco andar nos dimos cuenta de un puñado de personajes que año a año han escalado posiciones silenciosamente. ¿El común denominador? Su continente de origen: Asia.

Lo anterior no es casualidad, según datos del Foro Económico Mundial, la economía de China es la segunda en el mundo con US$ 14 trillones; Japón ocupa el tercer lugar con US$ 5.1 trillones; en el séptimo lugar la India con US$ 2.85 trillones; y si los once países del sudeste de Asia se fundieran en uno solo, se podría ubicar entre las diez mayores economías a nivel mundial.