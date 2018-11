Nombramiento de Robyn Denholm como nueva presidenta de Tesla no convence al mercado

Actualidad internacional

La designación marca el fin de una era para el fundador de la firma de autos eléctricos. Ahora, la ejecutiva deberá balancear la producción con la generación de ganancias.

Tesla dio finalmente el paso para reemplazar al polémico Elon Musk como presidente de la firma al designar a una mujer para ocupar “de inmediato” el cargo.

Robyn Denholm, una economista australiana de 55 años, asume el liderazgo con el objetivo de dejar atrás los conflictos que ocasionó su antecesor con entes reguladores e inversionistas.

“Creo en esta compañía. Creo en su misión y quiero contribuir a que Elon y el equipo de Tesla alcancen una rentabilidad sostenible y un valor perdurable para los accionistas”, dijo Denholm en un comunicado.

La designación marca el fin de una era para Musk, de 47 años, que se convirtió en presidente cuando encabezó una inversión inicial de US$ 7,5 millones en Tesla en abril de 2004. Por ahora, él seguirá siendo CEO y miembro del directorio, en medio de los señalamientos que surgieron luego de que afirmó falsamente en Twitter que tenía financiamiento asegurado para privatizar la empresa.

De la familia

La historia de Denholm en la firma de autos eléctricos no es nueva. Desde 2014 es una de las dos mujeres que integra el directorio de nueve personas.

“Robyn tiene mucha experiencia tanto en la industria tecnológica como en la automotriz, y ha hecho contribuciones importantes como miembro del directorio de Tesla durante los últimos cuatro años, al ayudarnos a convertirnos en una compañía rentable”, dijo Musk en un comunicado.

Sin embargo, el nombramiento consiguió un tímido respaldo de los accionistas. Los títulos cerraron ayer con un alza de 0,93% hasta los US$ 351,40 por papel. De hecho, hay quienes se mostraron escépticos con la designación, por considerar que ha sido demasiado cercana a Musk y no ha sido capaz de hacer frente a su comportamiento errático.

“Si bien Denholm es técnicamente miembro independiente del directorio, ha formado parte del equipo de Musk desde hace un tiempo y eso sugiere que no va a estar a la altura de la tarea de controlar los peores instintos” del empresario, dijo Stephen Diamond, profesor de Derecho de la Universidad Santa Clara. “Y, por supuesto, ese era el punto principal del acuerdo” con la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, su sigla en inglés).

“Ella estuvo ahí mientras todo ocurría”, explicó Charles Elson, director de gobernanza corporativa de la Universidad de Delaware. “¿Se le pide a la persona que te ayudó a perderte en el bosque que te ayude a salir de él?”, cuestionó.

Pero más allá de sus vínculos con el fundador de Tesla, la economista de la Universidad de Sydney -quien también posee la nacionalidad estadounidense tras vivir más de 16 años en ese país-, cuenta con amplia trayectoria en la dirección y gestión de empresas, especialmente en tecnológicas como Telstra, Juniper Networks y Sun Microsystems. También trabajó en un puesto de gestión financiera en Toyota-Australia.

A tiempo completo

Con su experiencia, deberá administrar una compañía que se debate entre fabricar vehículos y ganar dinero, mientras intenta cambiar las preferencias de los clientes hacia los autos eléctricos.

La firma finalmente reportó ganancias en el tercer trimestre, por primera vez en dos años, de US$ 312 millones y auguró un buen desempeño para los tres meses que finalizan en diciembre. No obstante, acumula pérdidas netas atribuidas entre enero y septiembre por US$ 1.115 millones.

Para salir de ello, Denholm se dedicará a tiempo completo al nuevo cargo y abandonará, en seis meses más, su posición como directora financiera y de jefa de estrategia de la compañía telefónica australiana Telstra, que asumió hace apenas un mes.

“Telstra es una compañía fantástica y he disfrutado mucho mi tiempo en ella, pero sentí que no iba a poder dedicar suficiente tiempo a las labores del nuevo cargo como presidenta de Tesla. Sentí que lo más correcto era dimitir de forma ordenada”, dijo Denholm al diario Financial Times.

El director ejecutivo de la telefónica, Andy Penn, lamentó su salida, pero reconoció que “se ha vuelto cada vez más difícil equilibrar sus responsabilidades como gerente de finanzas de Telstra con el aumento de la actividad de la junta de Tesla “.

Salida condicionada

La salida de Musk fue una de las condiciones del acuerdo al que llegó en septiembre con la SEC para zanjar las acusaciones de fraude relacionadas con sus tuits sobre retirar la compañía de la bolsa.

Además de aceptar una inhabilitación de tres años para el desempeño de la presidencia, Musk y Tesla acordaron que se incorporaría dos nuevos directores independientes antes de fines de diciembre. Aún están en búsqueda de ellos.

La historia de la ejecutiva