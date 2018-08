Peso argentino repunta y vive su mejor jornada en 16 años apoyado por intervención del banco central

Actualidad internacional

La autoridad monetaria salió a colocar US$ 675 millones hoy.

Un nuevo round cambiario se vivió hoy en el mercado argentino. Tras perder más de un 13% de su valor ayer, el peso argentino se estabilizó hoy luego de que el banco central anunciara una nueva intervención.

Al cierre de las operaciones, la divisa local subió 4,29%, con el dólar a 36,88 pesos en el mercado spot, por debajo de los 38,53 pesos en que cerró el jueves y lejos de los 42 pesos que alcanzó a marcar durante esa jornada. El alza de hoy fue la mayor subida diaria de la moneda trasandina desde junio de 2002, según datos de Bloomberg.

El repunte se produjo luego de que la autoridad saliera a colocar US$ 675 millones.

La operación se realizó en tres tramos, de US$ 75 millones, US$ 100 millones y US$ 500 millones. En la primera subasta se adjudicó la totalidad del monto a 37,61 pesos promedio, mientras que en la segunda también se adjudicó el total a un precio promedio de 37,30 pesos.

La medida se sumó al remate de US$ 500 millones en la jornada de ayer, con la que el banco central logró contener el derrumbe a última hora de las cotizaciones, luego de que un alza en la tasa de interés de 1.500 puntos base a 60% fuera insuficiente para atajar el desplome.

La incertidumbre, sin embargo, aun se puede sentir en las calles, donde la gente se agolpa frente a las casas de cambio para cambiar sus pesos por dólares.

Jornada de reuniones

El mercado está muy sensible y mientras espera señales concretas, el presidente Mauricio Macri convocó a su equipo de ministros a la Quinta de Olivos. Desde muy temprano el mandatario comenzó a trabajar con el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, ultimando detalles de las nuevas medidas que presentará el lunes al Fondo Monetario Internacional.

El organismo acordó adelantar el desembolso de un tramo del rescate de US$ 50 mil millones que autorizó para apoyar el presupuesto fiscal de Argentina en 2019.

Pasado mediodía comenzaron a llegar al encuentro el resto de los ministros, incluyendo el cuestionado jefe de gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; los vicejefes de gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el canciller, Jorge Faurie.

La directora del FMI, Christine Lagarde, tiene contemplado recibir a Dujovne este martes en Washington.

Se palpa el miedo

Mientras tanto en la ciudad se mantiene la incertidumbre. No solo el gran inversionista se refugia; cientos de personas se agolpan en las casas de cambio, bancos y el mercado informal. En tanto, los taxis, uber, restaurantes y todo el circuito turístico piden a los viajeros que paguen con dólares en efectivo.

Hay una especie de histeria colectiva, no saben muy bien por qué sube el billete verde y la única certeza que tienen es que "en la Argentina, el dólar nunca baja".

Los cientos de analistas que han pasado por los especiales de televisión y redacciones digitales coinciden que la falta de medidas y sobre todo la señal del gobierno de postergar hasta el lunes los anuncios de ajuste económico -para sellar un acuerdo económico con el FMI- solo acentúan esta sensación de incertidumbre. A ello se suma el clamor, desde los distintos frentes, por un cambio en el gabinete, lo que ha salido a desmentir el gobierno durante toda la jornada.

Los ajuste que vendrán

Mientras tanto, crece la expectación por las medidas que lanzará el Ejecutivo. El medio local La Nación se adelanta y señala que estás contemplarán ajustes impositivos, algún retraso en la implementación de ciertas disposiciones de la reforma tributaria, suspensión de la baja de las retenciones a la soya e incluso, va más allá y, menciona que podría haber una reducción de ministerios, recorte que hace mucho rato ronda entre los asesores de la Casa Rosada.

En el ámbito más ciudadano, la preocupación está en la inflación. En los matinales el análisis es cuánto va a subir la gasolina el fin de semana, mientras hacen un llamado a cuidar los dólares a quienes tienen ahorros en esa moneda y a abastecerse de alimentos. Una historia bastante conocida y que de tanto en tanto remece al pueblo trasandino.