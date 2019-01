Trump no aceptará un no por respuesta: Está dispuesto a cerrar el gobierno de nuevo por su muro

Actualidad internacional

"¿Alguien realmente cree que no construiré la pared?", Dijo Trump el domingo por la noche en un tweet que describió lo que calificó de más éxito en dos años que cualquier otro presidente. El jefe de personal interino de Trump dijo anteriormente que Trump estaba preparado para cerrar el gobierno nuevamente o declarar una emergencia si fuera necesario para obtener el dinero del muro.

Se espera que el comité de legisladores que elabora un plan para la frontera sur de los Estados Unidos comience a reunirse esta semana, incluso cuando el desafiante presidente Donald Trump dejó en claro que no aceptará un no por respuesta en su esfuerzo por construir un muro fronterizo.

"¿Alguien realmente cree que no construiré la pared?", Dijo Trump el domingo por la noche en un tweet que describió lo que calificó de más éxito en dos años que cualquier otro presidente. El jefe de personal interino de Trump dijo anteriormente que Trump estaba preparado para cerrar el gobierno nuevamente o declarar una emergencia si fuera necesario para obtener el dinero del muro.

La primera reunión formal del comité de conferencia de la Cámara de Asignaciones de Seguridad Nacional-Senado será el miércoles, según un asesor demócrata de alto nivel. El comité se creó el viernes después de que se cerrara un acuerdo para poner fin a un cierre récord parcial de 35 días del gobierno.

Si bien Trump no quiere cerrar el gobierno o declarar una emergencia para asegurar el financiamiento que desea para un muro fronterizo, está preparado para hacerlo si él y los líderes del Congreso no pueden llegar a un acuerdo, el Jefe de Estado Mayor de la Casa Blanca en funciones Mick Mulvaney dijo el domingo

"Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurar la frontera", dijo Mulvaney en "Face the Nation" de CBS, una de las dos apariciones en los programas de entrevistas del domingo. "Lo que él quiere hacer es arreglar esto de la manera en que se supone que las cosas deben arreglarse con nuestro gobierno, que es a través de la legislación".

Mulvaney dijo en "Fox News Sunday" que Trump insistirá en un "muro donde más lo necesitamos y donde más rápido lo necesitamos", que no es "un muro de 2,000 millas de mar a mar". No lo hizo. No diga si el presidente tomará menos de los $ 5.7 mil millones que ha estado demandando para firmar un acuerdo.

Trato aceptado

Trump acordó el viernes reabrir el gobierno luego del cierre parcial que comenzó el 22 de diciembre, cuando él y los demócratas en el Congreso se estancaron en las demandas del presidente. Trump aceptó un acuerdo para continuar financiando los departamentos cerrados, sin dinero para un muro, hasta el 15 de febrero para permitir negociaciones bipartidistas sobre un plan de seguridad fronteriza.

Trump fue criticado por la línea dura de inmigración por el movimiento del viernes, y es probable que se enfrente a un mayor rechazo si vuelve a tener las manos vacías en la financiación de la pared.

Mulvaney viajó al retiro presidencial de Camp David en Maryland durante el fin de semana para trabajar en asuntos de inmigración y fronteras, de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema. Pero un asesor de liderazgo dijo el domingo que aún no ha habido negociaciones sobre la seguridad fronteriza, y que los líderes demócratas no se están moviendo hasta ahora para oponerse al dinero de un muro.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijeron el viernes que confían en que se pueda llegar a un acuerdo. Mientras continuaron insistiendo en que no habrá fondos para un "muro" fronterizo, señalaron el apoyo de ambos partidos a la seguridad fronteriza y el potencial para financiar otras áreas de aplicación de la ley de inmigración en un compromiso.

Muro "medieval"

Los demócratas están dispuestos a invertir en infraestructura adicional en la frontera y otras medidas de seguridad, pero han llegado a la conclusión de que gastar miles de millones de dólares en un muro fronterizo "medieval" sería un desperdicio de dinero de los contribuyentes, el Representante Hakeem Jeffries de Nueva York, presidente de la Cámara de Representantes Demócrata. Caucus, dijo el domingo.

"Esa es una solución del siglo V a un problema del siglo XXI", dijo Jeffries en "Meet the Press" de NBC. "Lo que queremos apoyar durante las próximas semanas es la seguridad fronteriza del siglo XXI".

El senador republicano John Hoeven de Dakota del Norte, uno de los miembros del comité de la conferencia, trabajará para garantizar que el paquete respalde las prioridades establecidas por los profesionales de seguridad fronteriza, incluida la financiación de una barrera, tecnología y personal adicional para asegurar la frontera ", Dijo su oficina en un comunicado enviado por correo electrónico.

Grandes temas

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sugirió que un acuerdo que combine el dinero para un muro fronterizo y la protección de los llamados Soñadores (inmigrantes jóvenes e indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños) debe ser perseguido.

"Ambos son grandes problemas, resuélvalos ahora", dijo McCarthy el domingo en NBC.

Trump había propuesto previamente protecciones temporales para los Dreamers y otros inmigrantes a cambio del dinero del muro, pero los líderes demócratas querían algo permanente y lo rechazaban siempre que el gobierno estuviera cerrado.

A raíz de un mes de moretones en el que la mayoría de los estadounidenses culparon a Trump y los legisladores republicanos por el cierre, los legisladores del Partido Republicano parecían ansiosos por evitar una repetición.

Los demócratas han apoyado el financiamiento del muro en el pasado y lo que Trump quiere no es irrazonable, pero cerrar el gobierno o declarar una emergencia no es la forma de obtenerlo, dijo el senador republicano Marco Rubio de Florida.

"Es importante separar las tácticas de la meta y el objetivo de la política", dijo en el "Estado de la Unión" de CNN.

'Absolutamente nada'

La senadora republicana Susan Collins de Maine dijo que "absolutamente nada" se logró con el cierre del gobierno y que no debería usarse en el futuro para lograr objetivos políticos.

"No sé cómo ningún miembro de la administración o del Congreso podría pensar que un cierre fue una búsqueda digna", dijo Collins en la CBS. "Nunca lo es."

Yendo más lejos, la senadora Lamar Alexander equiparó las paradas con el uso de armas químicas como una táctica que nunca debería usarse.

El republicano de Tennessee, que forma parte del comité de asignaciones, dijo en "Sunday Morning Futures" de Fox News que el comité de la conferencia debería trabajar para llegar a un compromiso al verificar con la Casa Blanca para asegurarse de que Trump firmará el acuerdo final.

Tanto Pelosi como Trump deberían "retirarse" de las negociaciones, agregó. Alexander dijo que los miembros de la conferencia considerarían los niveles de financiamiento para las barreras, la tecnología y el personal que los legisladores habían aprobado previamente.

El domingo, Trump escribió en Twitter sobre las denuncias de fraude electoral en Texas, el costo de la inmigración ilegal y su nuevo eslogan : "Construir un muro y el crimen caerá".