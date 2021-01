Economía

El paquete contempla pagos directos por US$ 1.400, además de beneficios por desempleo por US$ 400 que se extenderían hasta septiembre, y un aumento del salario mínimo federal a US$ 15 la hora, entre otras propuestas.

A menos de una semana de que asuma como el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden dio una señal de que su batalla contra el coronavirus va en serio, y que ayudar a quienes han sufrido con más fuerza el golpe de la pandemia será su primera prioridad.

"Plan de Rescate Estadounidense" se titula el paquete con el que el demócrata pretende estimular a la golpeada economía norteamericana, el cual incluye medidas que se espera sean suficientes hasta que la vacuna esté masificada.

Con un total que asciende a US$ 1,9 billón (millón de millones), la propuesta contempla pagos directos por US$ 1.400 a la mayoría de los estadounidenses, lo que sumado a los US$ 600 autorizados en diciembre, totaliza un estímulo de US$ 2.000 para enfrentar las consecuencias de una nueva ola, que está batiendo récords de contagios, hospitalizaciones y fallecidos.

Biden también apunta a aumentar y extender los beneficios federales por desempleo en US$ 100, entregando US$ 400 semanalmente a cada persona que haya perdido su trabajo, hasta fines de septiembre.

Tal como había anunciado durante su campaña, el presiente electo buscará aumentar el salario mínimo federal a US$ 15 por hora, lo que se suma a que prorrogará las moratorias de desalojo y ejecución hipotecaria hasta fines de septiembre.

El mandatario entrante también busca reponer una batalla que los demócratas perdieron en diciembre: la ayuda a gobiernos estaduales y locales. El ítem contempla un total de US$ 350 mil millones, y adicionalmente el demócrata busca entregar US$ 170 mil millones a escuelas e instituciones de educación superior.

De cara al rescate de las pequeñas y medianas empresas, US$ 50 mil millones irían destinados a subvenciones y préstamos a firmas en dificultades.

Al plano estrictamente sanitario se destinarían US$ 400 mil millones, y en el detalle, US$ 50 mil millones se destinarían a pruebas para detectar el Covid-19, mientras que US$ 20 mil millones irían a un programa nacional de vacunas, en asociación con estados, localidades y tribus. Por último, la propuesta apunta a que el crédito tributario por hijos sea totalmente reembolsable para el año y aumente a US$ 3.000 por niño.

Si bien el paquete ya es ambicioso, sería solo la primera parte de dos iniciativas que Biden buscará aprobar durante los primeros meses de su gestión. La segunda ronda llegaría en febrero, y estaría enfocada en abordar objetivos más a largo plazo y en línea con las prioridades programáticas de su administración: generar empleos, mejorar la infraestructura, combatir el cambio climático e incentivar la equidad racial.