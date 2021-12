China echa pie atrás y comienza a retirar restricciones inmobiliarias ante preocupación por desaceleración económica

Economía

El presidente Xi supervisó una reunión del Politburó que envió una señal de flexibilización eliminando anteriores referencias a la especulación inmobiliaria, mientras que el banco central redujo los requisitos de reservas para los bancos.

Las autoridades chinas tomaron medidas para expandir el apoyo a la economía, a medida que una recesión en el mercado inmobiliario amenaza con obstaculizar el crecimiento hasta el próximo año.

El presidente Xi Jinping supervisó una reunión del Politburó del Partido Comunista hoy lunes que concluyó con una señal de flexibilización a las últimas restricciones en el mercado de bienes raíces. El panel de autoridades, reunido antes de una sesión económica anual más amplia que establecerá los objetivos para el próximo año, se comprometió a estabilizar la economía en 2022. La decisión llega en momentos en que una crisis de liquidez en los desarrolladores inmobiliarios ha sacudido al mercado de bonos de la nación.

El Banco Popular de China también dijo hoy lunes que reducirá el Ratio de Requisitos de Reservas (RRR) para los bancos en 0,5 punto porcentual la próxima semana, liberando 1,2 billón (millón de millones) de yuanes (US$ 188 mil millones) de liquidez. El primer ministro Li Keqiang dijo que China tiene espacio para una variedad de herramientas de política monetaria, incluida la reducción del RRR.

"El ajuste del tono de la política del Politburó señaló claramente que las principales autoridades han reconocido las presiones a la baja sobre la economía", escribieron en una nota los economistas de UBS Group encabezados por Wang Tao. Si bien el banco central "reiteró una postura de política monetaria prudente sin cambios, creemos que este recorte del RRR en la práctica envía una clara señal de flexibilización de la política monetaria", escribieron.

El país se enfocará en estabilizar las condiciones macroeconómicas, asegurando que la economía crezca en un rango razonable y que la sociedad se mantenga ordenada antes del 20º Congreso del Partido Comunista Chino que se celebrará el próximo año, dijo el Politburó.

Cambio de lenguaje

En su declaración, el Politburó retiro la frase "las casas son para vivir, no para especular", que había utilizado en julio y también en un ensayo del viceprimer ministro Liu He el mes pasado. La declaración de julio se centró en la necesidad de controlar los precios de la vivienda, que en su mayoría no se incluyó en el anuncio del lunes.

"El tono en el sector de la vivienda es más moderado", escribieron en una nota los economistas de Morgan Stanley China liderados por Robin Xing. "Reiteramos nuestro pronóstico de crecimiento del PIB por encima de consenso de 5,5%, viendo un claro cambio de política hacia la relajación anticíclica y una etapa más institucionalizada de reajuste regulatorio".

Pero incluso el 5,5% sería menos que el aza de 6,7% del PIB que China registró en promedio durante los cinco años hasta 2019, antes de que golpeara Covid-19.

Si bien el último conjunto de datos industriales y económicos mostró una mejora, las restricciones más estrictas de Beijing en el mercado inmobiliario han provocado una caída en la construcción y empeoraron una crisis de liquidez en las firmas inmobiliarias, incluido el asediado China Evergrande Group.