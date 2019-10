China pide más negociaciones y EEUU advierte más aranceles poniendo en duda firma de acuerdo comercial parcial en Chile

Economía

El nuevo intercambio de posiciones ayer destacó la fragilidad de una tregua duradera entre las dos economías más grandes del mundo.

La tregua duró poco. El entusiasmo por el acuerdo parcial alcanzado el viernes por Estados Unidos y China se desvaneció ayer, luego de que Beijing dijera que quiere mantener más conversaciones durante este mes para aclarar los detalles de la “fase uno” del pacto, antes de que sea firmado por ambos presidentes en el marco de la cumbre de líderes de APEC que se realizará a mediados de noviembre en Chile.

Así las cosas, la administración de Xi Jinping podría enviar nuevamente a su delegación encabezada por el viceprimer ministro Liu He para finalizar el acuerdo escrito. Según fuentes cercanas al gobierno, la idea sería que la Casa Blanca descarte el aumento de aranceles planeado para el 15 de diciembre, como ocurrió con el que estaba previsto para hoy.

Pero ello no está garantizado. El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, advirtió que la nueva ronda de gravámenes –que afectaría a importaciones chinas por US$ 156 mil millones- entrará en vigencia si no se suscribe el acuerdo.

Sus comentarios destacaron la fragilidad del pacto entre las dos economías más grandes del mundo, a pesar de que Trump había asegurado el viernes que entre ellas había “un festival de amor”, y dejan en evidencia la alta probabilidad de que se vengan más semanas de negociación.

“Como ya se puede ver, esta última pausa en la escalada no dará como resultado un proceso tranquilo y constante en el futuro”, escribieron analistas de Beacon Policy Advisors en una nota replicada por Financial Times.

Problemas estructurales

El índice S&P 500 mostró volatilidad en toda la jornada de ayer y terminó cerrando con un caída de 0,14%. En tanto, el Dow Jones cayó 0,11% y el Nasdaq 0,10%.

Pero, para Capital Economics, “parece más probable que las tensiones comerciales se intensifiquen nuevamente en poco tiempo”, porque lograr “un pacto sobre los problemas estructurales más polémicos sigue siendo una batalla cuesta arriba”.

Esto “sólo revela cuán difíciles serán los puntos más profundos relacionados con la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y la estrategia industrial. Tal como están las cosas, no hay un camino obvio hacia una ‘fase dos’ que cubra estas preocupaciones más amplias”, escribió en una nota Neil Shearing, economista jefe de la firma.

Progreso vs. acuerdo

Mientras Trump ha hablado desde el viernes del exitoso “acuerdo parcial”, el gobierno chino ha reiterado que no se trata sino de un “progreso” y que esperan que “EEUU trabaje con China y se encuentren a mitad de camino”.

Beijing se ha vuelto cada vez más cauteloso ante cualquier declaración desde la Casa Blanca, tras los distintos episodios que han socavado la confianza entre las partes desde 2018.

Para Xi, se considera políticamente inviable aceptar un acuerdo final que no elimine por completo los aranceles.

“EEUU debe retirar su amenaza arancelaria de diciembre si quieren firmar un acuerdo durante la cumbre de APEC, de lo contrario sería un tratado humillante para China”, dijo Huo Jianguo, un exfuncionario del ministerio de Comercio chino que ahora es vicepresidente de la Sociedad China para estudios de la Organización Mundial del Comercio.

“EEUU definitivamente ha mostrado algunos buenos gestos, pero no debemos excluir la posibilidad de otro cambio de posición”, agregó.

Exportaciones e importaciones de China caen más de lo esperado en septiembre

Las exportaciones e importaciones de China se contrajeron más de lo previsto en septiembre, golpeadas por la profundización del enfrentamiento comercial con Estados Unidos y el debilitamiento de la demanda global, según cifras de aduanas.

Los envíos bajaron 3,2% frente al año anterior, más de lo esperado por analistas de Reuters que pronosticaron un descenso de 3%. En tanto, las compras cayeron 8,5% respecto al mismo mes de 2018, más que la baja estimada de 5,2% y del 5,6% en agosto.

En particular, la caída de las importaciones es mal augurio para la economía china, en momentos en que se espera que la producción haya crecido en el tercer trimestre al ritmo más lento en casi 30 años. Los datos oficiales se publican el viernes.

El resultado deja al país con superávit comercial de US$ 39.650 millones en septiembre, más que los US$ 34.840 millones de agosto, y muestran el impacto de la escalada de la disputa en septiembre. Ese mes, Washington impuso aranceles de 15% a más de US$ 125 mil millones en importaciones chinas y Beijing respondió con gravámenes de represalia.