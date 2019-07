Gobierno argentino llama a millonaria licitación internacional para el nuevo gasoducto de Vaca Muerta

Economía

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno presentó el pliego definitivo y, de esa forma, se dará por iniciado el trámite. Los empresarios más ricos del país ya demostraron su interés por el nuevo canal.

La secretaría de Energía inició este miércoles la convocatoria a una licitación pública internacional para la construcción de un nuevo gasoducto que saldrá de Vaca Muerta y la adjudicación de la tercera licencia de transporte de gas.

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno presentó el pliego definitivo y, de esa forma, se dará por iniciado el trámite. La nueva instancia fue comunicada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, durante una visita al yacimiento Loma Campana que explota la petrolera.

Se trata del primer tramo entre Vaca Muerta y la localidad bonaerense de Saliqueló, que tendrá un costo estimado de US$ 800 millones, de los cuales US$ 400 millones serán aportados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Según la fórmula de financiamiento, las empresas que liciten deben aportar US$ 200 millones y otros US$ 200 millones serán financiados por el mercado. Al financiamiento de estos últimos US$ 400 millones contribuirá la estadounidense Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, porsus siglas en inglés).

Primer gasoducto troncal en 31 años

La importancia principal de la obra radica en que permitirá la evacuación del gas producido en los yacimientos de la formación. Así, permitirá distribuir el fluido en todo el país, y consecuentemente, se va a dejar de importar gas de GNL (gas natural convertido a estado líquido) en el invierno. Pero, además, será el primer gasoducto troncal que se construye desde 1988. Hasta el momento, se recibieron 11 propuestas de interés y Energía convalidó una traza, que es la que sale en la licitación.

Los interesados

El nuevo gasoducto que se adjudicará en octubre y la licencia de Transportadora de Gas del Centro (TGC) ya son materia de disputa entre algunos de los empresarios más ricos del país. El ganador tendrá la responsabilidad de construir el primer canal troncal desde 1988 y será el primer privado que lo realice en la historia del país.

Hace 31 años el Estado terminó Neuba II, que operó Gas del Estado hasta su privatización en 1992, y luego pasó a manos de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Desde entonces, no hubo otra obra de esa envergadura. Los dueños de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y TGS están listos para pelear por quedarse con la obra, según confirmó El Cronista, gracias a los conocimientos técnicos que adquirieron en 27 años.

Los accionistas de TGN son Tecpetrol (Paolo Rocca), CGC (Eduardo Eurnekian) y RPM Gas (Nicolás Caputo), mientras que en TGS está Pampa Energía (Marcelo Mindlin), Grupo Inversor Petroquímica (familia Sielecki), WST (Werthein) y PCT LLC, una sociedad de inversión de responsabilidad limitada constituida en base a las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos. Además, otras petroleras presentaron propuestas de interés, incluso un grupo mexicano, según comentaron fuentes del sector.

Según el secretario de Energía, las obras tienen que estar terminadas en mayo de 2021.