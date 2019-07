Las razones tras la reestructuración de Deutsche Bank que despedirá a uno de cada cinco trabajadores

Economía

El banco alemán recortará 18 mil puestos de trabajo y dejará el negocio de corretaje de acciones. Desde la entidad aseguraron que la entidad está cambiando sus bases de modo de "volver a sus raíces" y concentrarse en Alemania.

El radical movimiento realizado por el director Ejecutivo de Deutsche Bank AG, Christian Sewing, había estado sobre la mesa durante años en Frankfurt. Pero a la hora de tomar una decisión, los administradores del banco preferían pasos menos drásticos... hasta ahora.

Con un retiro del banco de su negocio de renta variable y su fuerza de trabajo de 91.000 personas reducida en su quinta parte -es decir, el despido de 18 mil trabajadores-, Sewing está terminando una incursión comercial que duró tres décadas y, que en el último tiempo, sólo llevó a pérdidas.

La reestructuración

El plan "es un paso necesario y valiente para Deutsche Bank", dijo Michael Huenseler, gerente de fondos de Assenagon, quien tiene acciones del banco. Para tener éxito, "Sewing necesitará disciplina en medio del liderazgo, el apoyo de los empleados a pesar de los recortes radicales, el viento de cola de los mercados financieros y los clientes, y más que solo un poco de suerte. Nada de esto es seguro", enfatizó.

Las acciones de Deutsche Bank caían 1,7%, revirtiendo las ganancias anticipadas. Los analistas dijeron que, si bien la reestructuración fue más amplia de lo esperado, los objetivos recientemente anunciados serán difíciles de alcanzar. Jernej Omahen, de Goldman Sachs Group Inc., apuntó a que el objetivo de devolver el 8% en el capital tangible para 2022, es ambicioso para Deutsche Bank, pero bajo comparado con sus pares.

Los bonos más arriesgados de Deutsche Bank, que son los primeros en la línea de pérdidas si el prestamista se encuentra en problemas, aumentaron 0,5 centavos en el euro, y ahora también están operando en su nivel más alto desde abril, según Bloomberg.

Volver al principio

Lo que una vez fue la institución financiera dominante de Europa, estaba prácticamente sin opciones. Así, un año antes de su aniversario número 150, Deutsche Bank admitió que ya no podía ir a la par con los gigantes de las finanzas globales, y decidió volver a su objetivo inicial, cuando se creo en el siglo XIX: servir a las grandes empresas de Alemania.

La reestructuración crea un banco corporativo "para enfocar nuestro banco en donde somos más competitivos", dijo Sewing. Los "días de ambición espectacular" en la banca de inversión han terminado, con el objetivo de hacer que la división sea "ferozmente competitiva, bien respetada y sosteniblemente rentable", aseguró.

Tal enfoque no estaba en la mente de nadie hace 20 años, cuando el personal en Frankfurt comía hot dogs y cerveza estadounidense para celebrar la finalización de la compra por US$ 9 mil millones de Bankers Trust Corp. en Estados Unidos. Ese acuerdo convirtió a Deutsche Bank en la compañía de servicios financieros más grande del mundo. Hoy, no sería el más grande ni siquiera en Bélgica.