Marisa Bircher: “Esperamos que el acuerdo con la UE no se politice (...) Argentina tiene que ratificarlo”

Economía

En entrevista con DF, la funcionaria del Ministerio de Producción y Trabajo aseguró que el tratado del bloque con el Mercosur constituye una “oportunidad muy concreta” para las PYME de los países miembros.

En un mundo cada vez más globalizado, los tratados de libre comercio se han vuelto indispensables dentro de la generación de políticas económicas de cada gobierno.

Un caso es la integración que se está llevando a cabo entre la Alianza del Pacífico -compuesta por Perú, Colombia, México y Chile- y el Mercosur, bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Es un paso que estamos dando con mucho interés”, dijo la secretaria de Comercio Exterior de Argentina, Marisa Bircher, en conversación con DF, en el marco del Conversatorio “Intercambio de experiencias de mujeres exportadoras de la región”.

- ¿Cómo ve el panorama actual de la integración?

- Los últimos temas que nos propusimos en la agenda de trabajo entre los dos bloques hablan de una convergencia regulatoria, y diría que es ese es el principal tema. Prácticamente entre todos los países que integramos Mercosur y la Alianza del Pacífico tenemos aranceles cero, pero tenemos que trabajar mucho en derribar otras barreras que no son arancelarias.

- ¿Cómo cuáles?

- La convergencia regulatoria entre nuestros organismos públicos y la facilidad de atravesar las fronteras es el principal esfuerzo que tenemos que hacer los países, y claramente estamos encausados en esa agenda.

- ¿Qué otros desafíos ven?

- Ampliar nuestra zona de libre comercio, de integración y tomar conciencia de que Latinoamérica tiene un fuerte poder dentro del comercio mundial, teniendo en cuenta la concentración de PYME que tenemos y la ventaja competitiva de nuestra agroindustria. Todos los países que integramos ambos bloques, tenemos la fortaleza de desarrollar y producir alimentos para el mundo, entonces creo que hay muchas ventajas que claramente debemos integrar en este acercamiento.

- En línea con estos acercamientos, ¿en qué pie está el tratado Mercosur-Unión Europea?

- Lo concluimos el 28 de junio y ahora estamos en el proceso de revisión legal en ambos bloques. Una vez que terminemos ese proceso, que creemos nos va a tomar seis meses más, firmarían los presidentes y pasaría a los Congresos para la ratificación.

- Pero el candidato de oposición, Alberto Fernández, que lidera las encuestas, ha criticado este acuerdo. Si él llegara a la Casa Rosada, ¿podría disolverse?

- No. O sea, esperamos que no. Esperamos que el acuerdo con la UE no sea un acuerdo que se politice porque es una oportunidad muy concreta para nuestras PYME, y nuestros socios del Mercosur lo ven de esa misma manera. Argentina tiene que ratificarlo y ponerlo en marcha para que puedan aprovecharlo nuestras PYME argentinas.

Cambio de escenario

- ¿Cómo prevén el escenario del sector exportador en caso de que cambie el gobierno?

- Yo no puedo hablar por otros, pero lo que sí te puedo afirmar es que en estos tres años hemos crecido en exportaciones como no se hacía desde 2008. No hay dudas de que Argentina tiene que ir por el camino del crecimiento de su comercio exterior, de una mayor integración al mundo, a las cadenas globales de valor, que es lo que nos va a permitir ese acuerdo Mercosur-UE, o lo que nos permite Chile en nuestro TLC. Estas oportunidades hacen que nuestras PYME crezcan y eso es lo que nosotros hoy necesitamos. Es el camino que naturalmente tiene que tomar Argentina, sea quien sea el gobierno.