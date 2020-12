En medio del aumento de contagios de tres cepas de coronavirus distintas que han provocado un estricto bloqueo, y en vísperas de una inédita Navidad, los británicos por fin recibieron una buena noticia.

Luego de meses de negociaciones que en muchas ocasiones parecía que fracasarían, las autoridades del Reino Unido y de la Unión Europea por fin llegaron a un nuevo acuerdo comercial posterior al Brexit.

El consenso se produjo solo una semana antes de que el 31 de este mes se venciera el plazo para concluir las negociaciones, cuando la salida de Gran Bretaña del bloque finalmente se hará efectiva de manera oficial.

"Ha sido un camino largo y tortuoso, pero tenemos mucho que mostrar", dijo durante una conferencia de prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agregando que el acuerdo "es justo, es un trato equilibrado y es lo correcto y responsable para ambas partes".

Asimismo, calificó el fin de las conversaciones como un "buen negocio", y dijo que Europa mantendrá la cooperación en todas las áreas con el Reino Unido, el que según sus palabras sigue siendo un "socio de confianza".

El primer ministro británico, Boris Johnson, celebró el fin de las negociaciones a través de su cuenta de Twitter. "El trato está hecho" posteó la autoridad en la red social, acompañando el mensaje con una foto que refleja su estado de celebración.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz