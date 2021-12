FT Español

La presidenta de la Convención Constituyente fue destacada por Kirsten Sehnbruch, profesora de la Academia Británica, por su "liderazgo tranquilo" que le ha permitido evitar involucrarse en "los conflictos polarizadores que la rodean".

El reporte Mujeres del Año de Financial Times ha celebrado durante mucho tiempo sus logros e influencia. Con el mismo objetivo en mente, ampliamos la lista de 2021 y pedimos a algunas de las mujeres más influyentes del mundo que escribieran las presentaciones, incluidas Jane Fraser, Christine Lagarde, Elizabeth Warren, Billie Jean King, Malala y Greta Thunberg.

Mujeres del Año es una celebración, por supuesto. Pero también es un lente a través del cual comprender la naturaleza dinámica del liderazgo y el poder. Para preguntar quién fue influyente en 2021, debes considerar qué es la influencia y cómo está cambiando.

Elaboramos la lista en colaboración con periodistas de FT de decenas de oficinas internacionales, mujeres destacadas en ediciones anteriores y nuestros lectores.

En todos los continentes, industrias y problemas, todas estas mujeres notables han dado forma a este año tumultuoso. Cada una de ellas seguramente ayudará a configurar ahora los mejores años que vendrán.

Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio

Por Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo

Ngozi Okonjo-Iweala es una competidora tan feroz y talentosa como amiga solidaria, y no me sorprendió cuando fue nombrada al frente de la OMC en marzo de este año. Con la pandemia interrumpiendo una red de comercio internacional que ya estaba siendo desafiada por el creciente proteccionismo, y con el nacionalismo de las vacunas como una gran amenaza para la economía global, el mundo necesitaba un líder fuerte.

Conozco a Ngozi desde 2005 y la he visto trabajar incansablemente como negociadora experimentada y gestora de crisis. Sus 25 años en el Banco Mundial demostraron su capacidad, incluido el manejo de la crisis alimentaria y financiera de 2008-09 y su determinación de recuperar los activos robados. Ha quebrado techos de cristal con toda su competencia, integridad absoluta y buen humor, convirtiéndose en la primera ministra de Finanzas y primera ministra de Relaciones Exteriores en Nigeria, donde implementó duras reformas para mejorar la transparencia de las finanzas públicas del país, y es la primera mujer y la primera africana en liderar la OMC.

Ngozi es una fuerza a tener en cuenta.

Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio

Por Elizabeth Warren, senadora de EEUU

Durante demasiado tiempo, las grandes empresas han hecho todo lo posible para arrasar con la competencia, explotar a sus trabajadores y aplastar a los consumidores. Las llamadas Big Tech de hoy piensan que son demasiado grandes para rendir cuentas, pero Lina Khan está demostrando que están equivocadas.

Como presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC, sigla en inglés), aporta una gran experiencia y la innovación necesaria para la aplicación de las leyes antimonopolio como defensora intrépida de los consumidores y los trabajadores. Está comprometida con restaurar la competencia en nuestros mercados y comprende que el primer paso debe ser abordar la concentración desenfrenada que vemos en todas las industrias. Afortunadamente, Lina tiene el coraje y la brillantez necesarios para llevar esta lucha a las peores empresas dominantes que plagan nuestra sociedad como Facebook y Amazon, y merecen todo su escrutinio.

Con la presidenta Khan a la cabeza, tenemos una gran oportunidad de realizar un gran cambio estructural reviviendo la aplicación de las leyes antimonopolio y luchando contra los monopolios que amenazan nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra democracia. No podría haber un líder mejor para este momento.

Mary Barra, presidenta y CEO de General Motors

Por Jane Fraser, CEO de Citigroup

¿Qué tipo de auto debería conducir Mary Barra? Quizás el Corvette, un clásico estadounidense reinventado para el siglo XXI, que refleja los propios esfuerzos de Barra para revolucionar General Motors. ¿O qué tal el Bolt? Una opción innovadora pero pragmática que coincide con su filosofía de gestión progresista y sensata. O tal vez sea una de las primeras en conducir el nuevo Hummer EV, parte de su táctica para electrificar toda la flota de GM para 2035.

La verdad es que todos son vehículos icónicos aptos para un verdadero icono de los negocios, alguien con quien he tenido la suerte de trabajar a través de la Mesa Redonda de Negocios (que pronto presidirá) y alguien que me ha inspirado a mí y a muchos otros con su forma de romper las normas, su ambiciosa visión para la industria automotriz, su liderazgo en el clima y su defensa de las mujeres, en particular su defensa de la educación STEM (sigla en inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para las niñas.

Desde 2014, ha dirigido GM a través de tremendos desafíos y cambios, y ahora está decidida a volver a poner a la automotriz en la cima. Abróchate el cinturón, será un gran viaje.

Gita Gopinath, economista jefa del FMI

Por Minouche Shafik, destacada economista y directora de la London School of Economics and Political Science

El mandato de Gita como economista jefa del FMI ha estado dominado por "el Gran Bloqueo", un término que acuñó después de la pandemia para describir la peor recesión que ha enfrentado la economía mundial desde la Gran Depresión. Desempeñó un papel clave en la configuración de la respuesta del Fondo, ante todo poniendo énfasis en hacer "lo que sea necesario" para combatir la pandemia, incluido el apoyo fiscal masivo y el gasto en salud. Esto se tradujo en financiación de emergencia para 88 países proporcionada a gran velocidad.

También fue coautora de The Pandemic Plan, que mostró cómo al vacunar a 40% de la población más vulnerable del mundo este año y a 70% a mediados de 2022, podríamos poner fin de manera efectiva a la crisis del Covid-19 con una financiación global de solo US$ 50 mil millones (una cifra insignificante en comparación con los montos que gastan las economías avanzadas en sus respuestas internas). Si bien el mundo no logró cumplir esta escala, Gita demostró claramente que una respuesta coordinada internacionalmente hubiera sido mejor para todos.

Ella está impulsada por la evidencia y el rigor, y eso a menudo significa que piensa de manera diferente en temas que van desde la gestión de los flujos de capital internacional hasta el impacto del cambio climático. Recuerdo que cuando lamentaba la falta de mujeres en macroeconomía y finanzas internacionales un execonomista jefe del FMI me dijo: "pero lo macro es macho". Gita demostró que eso estaba mal al ser la primera mujer en ocupar el cargo de economista en jefe en el FMI, pero también al demostrar que se podían tomar posiciones audaces sobre los grandes problemas macroeconómicos sin ser machista.

Luiza Trajano, empresaria y filántropa

Por Gillian Tett, presidenta del consejo editorial de FT.

Luiza Trajano no es muy conocida fuera de Brasil. Debería serlo. Una de las empresarias y líderes sociales más destacadas del país, Trajano es una inspiración para los emprendedores de todo el mundo. Comenzó a trabajar a tiempo parcial a los 17 años en la tienda familiar en Franca, São Paulo, y convirtió el negocio en una de las potencias minoristas de América Latina. El grupo Magazine Luiza ahora está valorado en más de US$ 10 mil millones y emplea a más de 40 mil personas.

Trajano cree firmemente en el deber de las empresas de dar ejemplo en cuestiones sociales, y ha defendido la igualdad racial y de género con pasión, notable en un país con una enorme desigualdad social y donde la élite empresarial a menudo ha sido acusada de vivir en un burbuja. Ella atribuye su éxito a una empatía natural con el personal y los clientes, y todavía viaja constantemente por el vasto territorio de Brasil, visitando tiendas, escuchando las preocupaciones de los trabajadores y ofreciendo consejos sobre cómo desarrollar una carrera.

Su liderazgo social ha llevado a algunos a plantear que sería una gran presidenta, pero Trajano no acepta nada de eso. "Creo en la transformación del país a través de una sociedad civil organizada y decidida", dijo a FT.

Nancy Pelosi, portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Por Rana Foroohar, columnista de negocios globales de FT.

La primera mujer, la primera californiana y la primera italoamericana del país en convertirse en presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, es, a los 81 años, una figura única en la política estadounidense, y ha aportado sus talentos únicos como autodefinida "negociadora maestra" a entregarle al presidente Joe Biden sus principales victorias legislativas en el paquete de ayuda para el Covid de US$ 1,9 billón (millón de millones) y, ahora, en el proyecto de ley de infraestructura de US$ 1 billón. Lo siguiente: impulsar la iniciativa Build Back Better de Biden de US$ 2,2 billones, que acaba de aprobar la Cámara de Pelosi, a través del Senado.

Ese no sería normalmente su trabajo, pero ella casi por sí sola ha podido cerrar la abrumadora división de su partido entre los progresistas de la Cámara y los centristas clave del Senado, como Joe Manchin III de Virginia Occidental. ¿Cómo? Con el pulso de un ladrón de cajas fuertes. Recientemente le envió a Manchin un mensaje privado literalmente en bandeja de plata, uno que le dio su buen amigo, el difunto senador de Virginia Occidental Robert C. Byrd, un héroe de Manchin. "Pensé que debería verlo", se rió entre dientes.

Mariam Al-Mahdi, política de Sudan

Por Orla Ryan, editora de noticias de África y Medio Oriente del FT

Algunas batallas duran toda la vida. Nadie lo sabe mejor que Mariam al-Mahdi, ministra de Relaciones Exteriores de Sudán hasta finales de noviembre, activa en la lucha por la democracia en su país de origen durante más de tres décadas. Su padre era primer ministro cuando el brigadier Omar al-Bashir lideró un golpe de Estado contra su gobierno elegido democráticamente en 1989. Treinta años después, el autocrático Bashir fue expulsado tras meses de protestas.

La cultura política sudanesa ha estado dominada durante mucho tiempo por hombres, y al-Mahdi, médica y en 2019 una figura política destacada por derecho propio, se convirtió en una de las pocas mujeres en el gabinete sudanés. En las semanas transcurridas desde que el ejército de Sudán suspendió al gobierno en octubre de este año, ha emergido como una de sus críticas más abiertas y como una voz para todas las mujeres que tomaron las calles para hacer campaña por el cambio.

Se necesita coraje y tenacidad para seguir adelante. Como dijo al-Mahdi a FT, "las mujeres de Sudán son muy inflexibles y luchadoras muy fuertes por la democracia. Siempre han creído firmemente en los valores democráticos y la transformación democrática. Nada los detendrá, ahora están a la vanguardia".

Kate Bingham, expresidenta del Grupo de Trabajo de Vacunas del Reino Unido

Por Sarah Gilbert, profesora de vacunología en la Universidad de Oxford y cocreadora de la vacuna Oxford / AstraZeneca.

Para esta época del año pasado, un británico de 90 años se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir una vacuna contra el Covid-19 fuera de un ensayo clínico. En seis meses, más de 30 millones de personas en Reino Unido habían recibido al menos una dosis, un logro que fue posible gracias al liderazgo de Kate Bingham, jefa del grupo de trabajo sobre vacunas de Reino Unido.

Kate, una capitalista de riesgo con un título de primera clase en bioquímica, invirtió en una amplia cartera de posibles vacunas, reconociendo que no todo saldría bien. Sus tres décadas de experiencia invirtiendo en ciencias de la vida significaron que actuó con valentía y no tenía miedo de gastar grandes cantidades de dinero. Quedarse atrás y pedir continuamente más información, que es lo que algunas personas habrían hecho, no habría funcionado. Al mismo tiempo, insistió en la debida diligencia, múltiples niveles de selección y una cuidadosa negociación de los contratos.

Kate regresó al sector privado a fines de 2020, pero fue en 2021 cuando vimos el impacto total de su trabajo, ya que sus decisiones tranquilas en los inciertos primeros días de la pandemia salvaron innumerables vidas.

Cathie Wood, fundadora y CEO de Ark Investment Management

Por Maria Bartiromo, presentadora de "Mornings with Maria" en Fox Business Network y "Sunday Morning Futures" en Fox News

En los negocios hay grandes inversionistas, hay fundadores y hay visionarios. Cathie Wood es las tres cosas.

Ella identifica e invierte en lo que denomina innovación disruptiva. Busca empresas que puedan hacer las cosas mejor, más rápido, más barato y que se expandan en largas rachas de crecimiento. Identifica los temas que cree que pueden llegar hasta el final y crear valor, como los vehículos eléctricos, o la robótica, o la telemedicina y las criptomonedas.

Cathie ganó fama como selectora de valores con su temprana y agresiva apuesta por Tesla, y todavía apuesta a que algún día valdrá US$ 3 billones, pero su trabajo e investigación se remontan a décadas. La conocí en la década de 1990 durante el auge de las puntocom y me impresionó su increíble comprensión de la historia macro y cómo detectar el crecimiento dentro de ella. Busca invertir temprano en las historias que rompen el status quo, como lo hizo en su propia carrera. En solo siete años, ha recaudado y ahora administra más de US$ 60 mil millones a través de siete ETF. El año pasado, cinco de sus siete ETF retornaron un promedio de 141% y tres fueron los de mejor desempeño entre todos los fondos de EEUU. Su emblemático fondo de innovación Ark ha obtenido una rentabilidad media de casi 45% anual durante los últimos cinco años.

Se ha dicho que los fundadores tienen más hambre que los jornaleros. No ven su trabajo como un trabajo. Abren senderos y apuestan todo por su visión. Sin duda, Cathie aprendió a serlo gracias a sus padres, que tuvieron la visión y el coraje de dejar un lugar que conocían y amaban en Irlanda, y emigraron a Estados Unidos con la promesa de una oportunidad. Hoy, Cathie está abriendo nuevos caminos y viviendo su propio sueño americano.

Rosalind Brewer, CEO de Walgreens Boots Alliance

Por Valeria Jarrett, director ejecutivo de la Fundación Obama y directora independiente en el directorio de Walgreens Boots Alliance

Roz está acostumbrada a ser "la primera", pero está decidida a asegurarse de que no sea la última.

Antes de su primer día de trabajo como nueva directora ejecutiva de Walgreens Boots Alliance, Roz pasó dos semanas conduciendo ella misma por Georgia y visitando tiendas locales. Se presentó casualmente, sin duda desarmando a todos con su autenticidad realista. Hizo preguntas, escuchó y, lo más importante, mostró su respeto y aprecio por quienes sirven a nuestros clientes todos los días. Ella no ha cambiado.

Hace más de una década, me invitó a hablar en una conferencia de Walmart sobre diversidad empresarial. Antes de que fuera un imperativo empresarial convencional, estaba decidida a utilizar el extraordinario poder adquisitivo de la empresa para abrir puertas de oportunidad a aquellos que históricamente habían sido excluidos. Roz sabía que era lo correcto, pero también tenía un profundo entendimiento de que fomentar una cultura de inclusión sería una ventaja competitiva.

Como miembro de la junta directiva de Walgreens Boots, he visto de cerca cómo Roz ha avanzado para liderar una de las empresas más grandes del mundo. Ella se obliga a mantener los más altos estándares en términos de la calidad de su trabajo y el contenido de su personaje. Aprecia que el tono comience desde arriba y el valor de ganarse la confianza de su equipo, su directorio, nuestros accionistas y nuestros socios. Ella está especialmente preparada para ser una líder empresarial global extraordinaria en este momento crítico en el tiempo.

Tsai Ing-Wen, presidenta de Taiwán

Por Carrie Gracie, periodista, exeditora y autora de BBC China

Tsai Ing-wen dice que la historia de Taiwán es de resiliencia: su compromiso con la democracia frente al creciente desafío a su existencia. En 2021, la propia presidenta de Taiwán personificó esa capacidad de recuperación, navegando con frialdad los peligros de la posición del país en la línea divisoria geopolítica entre el autoritarismo y la democracia.

La vacilante respuesta de Estados Unidos al Covid-19, su agitación política interna y su caótica retirada de Afganistán han servido para reforzar la creciente confianza de Beijing en que el poder global y la credibilidad de Estados Unidos están en decadencia. Con Taiwán en el centro de cualquier futura contienda por la supremacía en el este de Asia, no hay matices en las demostraciones cada vez más asertivas de poder militar de Beijing en la isla.

Pero a diferencia de muchos de los líderes políticos y empresariales del mundo que se autocensuran ante el primer indicio de disgusto de Beijing, Tsai no cede ante la intimidación. Tampoco se opone. En cambio, continúa articulando y demostrando a través de su propio estilo de liderazgo cómo los valores de Taiwán son distintos de los de su vecino gigante. Su liderazgo ofrece una lección para todos nosotros: cómo respetar los intereses chinos sin vender los nuestros.

Frances Haugen, científica de datos y denunciante

Por Shoshana Zuboff, autora de "La era del capitalismo de la vigilancia" y profesora emérita de Charles Edward Wilson en la Escuela de Negocios de Harvard

Frances Haugen es una hija de la pradera estadounidense cuyo valiente regalo al mundo ha sido una lluvia helada de hechos incontestables contrabandeados del corazón del imperio de Facebook, escritos con las palabras de su gente y arrojando una luz inquebrantable sobre los poderes destructivos de su líder supremo, Mark Zuckerberg. A pesar de su MBA de Harvard y su carrera en Silicon Valley, Frances conservó la humanidad, el sentido común y la moral para sentirse indignada por la lógica económica de Facebook que prioriza las ganancias con "lo que es bueno para el público".

Facebook alcanzó el estatus de US$ 1 billón (millón de millones) en una década al aplicar el capitalismo de vigilancia, un sistema construido sobre la extracción y manipulación secretas de datos, a la visión de Zuckerberg de la conexión humana total. Las revelaciones de Frances causaron conmoción y asombro precisamente porque el capitalismo de vigilancia es secreto. Su éxito se basa en operaciones de máquinas ocultas y retórica corporativa diseñada para ocultar su rastro de destrucción social: la destrucción de la privacidad, el discurso social envenenado, la información defectuosa y las instituciones debilitadas.

Mientras que la democracia se convirtió en complacencia, Facebook y un puñado de gigantes capitalistas de la vigilancia lograron el control sobre los flujos de información y comunicación globales, sin las restricciones de la ley pública. Un grupo dedicado de académicos y periodistas que se basan en informantes, documentos filtrados y una minuciosa investigación ha documentado esta red de engaños. Ahora Frances ha entregado los libros de contabilidad y el testimonio personal que no se puede ignorar.

Ella asumió un riesgo sustancial para despertar al mundo del sueño. La pregunta es si los legisladores responderán con la seriedad de propósito requerida para restaurar la gobernanza pública en nuestro ámbito de la información y la comunicación.

Naomi Osaka, atleta

Por Billie Jean King, ícono del deporte y campeona de la igualdad

Los deportes son un microcosmos de la sociedad. Recientemente, hemos visto este concepto desarrollarse en tiempo real con el importante esfuerzo de Naomi Osaka para destacar los desafíos de salud mental que enfrentan a diario personas de todos los ámbitos de la vida.

Naomi es una de las empresarias más exitosas en el deporte, defensora de la justicia racial y trasciende los deportes, más recientemente al usar su plataforma para priorizar la salud y el bienestar. Al hacerlo, ha inspirado a personas de todo el mundo y ha iniciado una conversación sobre la salud mental que se aplica no solo a los atletas sino a todos los seres humanos.

Muy a menudo, los atletas tienen una personalidad, una marca y una imagen que se sienten obligados a defender. Naomi está trazando su propio camino y es celebrada por mostrarnos que "está bien no estar bien". Ella es una verdadera campeona en el deporte y en la vida.

Elisa Loncon Antileo, presidenta de la Convención Constitucional de Chile

Por Kirsten Sehnbruch, profesora global de la Academia Británica, distinguida integrante de políticas en la LSE y exinvestigadora de la Universidad de Chile

Cuando el electorado chileno votó por una Asamblea Constituyente en mayo de este año, el 60% de los escaños fueron para candidatos independientes no afiliados a partidos políticos. La tarea de la asamblea, de redactar una nueva Constitución que reemplace a la que fue aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet, nunca iba a ser fácil. Pero será particularmente difícil después de un largo período de agitación política y protestas sociales, en que el establishment en la práctica fue excluido del proceso.

En esta compleja situación, Elisa Loncon Antileo fue elegida presidenta de la Asamblea Constituyente. Su elección fue notable. Una mujer indígena de una remota comunidad mapuche en el sur de Chile presidía ahora una de las tareas más importantes y complejas de la historia reciente del país.

Ha ejercido este liderazgo con énfasis en el carácter inclusivo de la asamblea y su papel como medio de canalización del diálogo social.

Sus desafíos han incluido establecer los procedimientos de trabajo y la agenda de la asamblea, así como gestionar las demandas en competencia de los grupos allí representados. Pero ha aportado un liderazgo tranquilo y con los pies en la tierra a la tarea y, en general, ha evitado involucrarse en los conflictos polarizadores que la rodean.

Agnes Chow, activista demócrata

Por Primrose Riordan, corresponsal de FT en el sur de China con sede en Hong Kong

Cuando Agnes Chow tenía solo 15 años, se unió a las protestas contra los planes del gobierno de Hong Kong de implementar "educación moral y nacional" en las escuelas públicas, que los activistas habían calificado de "lavado de cerebro". El gobierno retrocedió y esa victoria ayudó a allanar el camino para la carrera política posterior de Chow como una destacada defensora de la democracia.

Pero ahora las cosas han cambiado después de la represión de China en Hong Kong. Su exaliado político, Joshua Wong, está en la cárcel y enfrenta una serie de casos judiciales. Chow fue arrestada en agosto de 2020 bajo la estricta ley de seguridad nacional de Beijing y cumplió casi siete meses en prisión a principios de este año por un cargo separado relacionado con su papel en una asamblea no autorizada en 2019. Educación nacionalista, centrada en una nueva ley de seguridad que ha aplastado la disidencia, se ha implementado para niños de hasta seis años. Escribo esto desde una sala de audiencias donde otros 47 activistas por la democracia están siendo juzgados en parte por intentar ganar una elección.

Silenciada, Chow difícilmente se olvida. Temerosa de los timbres y los golpes en las puertas después de múltiples arrestos, salió de la prisión en junio con los cánticos de sus partidarios que gritaban "¡Jia, tú!". o "¡Vamos!" En su camiseta estaban las palabras: "Lo estás haciendo tan bien".

Liz Cheney, congresista de la Cámara de Representantes de EEUU

Por Christine Todd Whitman, fue la gobernadora número 50 de Nueva Jersey y es exjefa de la Agencia de Protección Ambiental

Liz Cheney es única en Washington hoy. Demuestra lo que tradicionalmente se llama "liderazgo", aunque lamentablemente ha estado ausente en los últimos años.

A pesar de su récord de votos conservadores del 80% en el Congreso, la congresista de Wyoming se enfrentó descaradamente a los intentos de Trump de socavar la democracia estadounidense a través de su retórica y acciones, antes y durante el 6 de enero. Ella votó por el segundo juicio político y pidió una comité para investigar la insurrección, lo que hizo que ella perdiera su liderazgo como presidenta de la conferencia republicana.

Mientras que muchos hombres en el Partido Republicano hablan mucho de "fuerza", Cheney es la que camina por el camino. Más allá de las etiquetas de "Nunca Trump" o "RINO", ha llevado el manto más importante: "Nunca hagas un golpe". Ella ha luchado por lo que es correcto, a un gran costo personal: la definición más verdadera de liderazgo que existe.

Vanessa Nakate, defensora de la justicia

Por Greta Thunberg, activista medio ambiental

La voz de Vanessa en el debate climático es absolutamente esencial. En estos tiempos, cuando parece que la gente está más centrada en lo que deben decir para ser percibidos como educados, en lugar de lo que realmente se necesita decir, Vanessa dice la verdad ante quienes ostentan poder. Y ella habla por muchos.

Ella dice que debemos escuchar la ciencia y debemos escuchar a las personas más afectadas en las áreas más afectadas. No podemos beber petróleo, no podemos comer carbón, no podemos adaptarnos a la extinción. Vanessa ha dicho que vio cómo la crisis climática comenzaba a afectar a la gente de su entorno, gente que conocía, por lo que tomó el asunto en sus propias manos y comenzó a atacar.

He llegado a conocer mejor a Vanessa últimamente y, aunque cada día me inspira a hacer más, la veo sobre todo como una amiga con la que realmente disfruto y me preocupo. Pero, por supuesto, ella es mucho más que eso, y escucharla ha ampliado mi perspectiva. Vanessa es humilde y amable. Ella también está muy decidida y eso se nota cuando se reúne con ella. Ella sabe adónde quiere ir.

Sotooda Forotan, estudiante y activista

Por Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz y cofundadora del Fondo Malala

Cuando los talibanes se apoderaron de Afganistán, obligaron a millones de niñas a dejar la escuela. En los oscuros días que siguieron, conocí y hablé con muchas mujeres y niñas afganas. Pero una mujer joven se destacó para mí: Sotooda Forotan.

En septiembre, los talibanes anunciaron el regreso de los niños a la escuela, pero no mencionaron a las niñas. En muchas provincias, las niñas no pueden volver a la escuela secundaria. Sotooda, de 15 años, temía por su futuro: la idea de no volver nunca a estudiar. Cuando tuvo la oportunidad de hablar en un evento local, habló desde el corazón por ella misma y por millones de niñas y mujeres jóvenes en Afganistán.

Protestó contra las acciones de los talibanes y exigió la reapertura de las escuelas para niñas en Herat. Su valentía y fuerza empujaron a los líderes talibanes en Herat a permitir que las niñas regresaran a la escuela secundaria.

Tuve la suerte de hablar con Sotooda y sus compañeros de clase poco después de su regreso a las aulas. Ese día, ella me habló desde un salón de clases. Sotooda se atrevió a defender el derecho a la educación de las niñas. El mundo debe escuchar su voz y las voces de las niñas de todo el mundo.

Sviatlana Tsikhanouskaya, líder del Consejo de Coordinación de Bielorrusia

Por Christya Freeland, viceprimera ministra y ministra de Finanzas de Canadá

Sviatlana Tsikhanouskaya es una líder feroz y una ardiente defensora de la democracia.

Tsikhanouskaya, una novicia política, participó en la carrera presidencial en su Bielorrusia natal cuando su esposo, el activista y bloguero Siarhei Tsikhanouski, fue arrestado en mayo de 2020. Tsikhanouskaya era una madre que se quedaba en casa cuando tomó el lugar de su esposo. Alexander Lukashenko, el gobernante autoritario de Bielorrusia, subestimó a esta decidida mujer y al deseo de cambio de su propio país golpeado. Pronto, decenas de miles de bielorrusos se unieron a Tsikhanouskaya en el mayor movimiento de oposición del país en décadas y, quizás, en la historia moderna.

Tsikhanouskaya se vio obligada a huir de Bielorrusia después de lo que fue ampliamente denunciado como la reelección fraudulenta de Lukashenko. Incluso en el exilio, sigue siendo un símbolo de fortaleza y esperanza para los bielorrusos.

Chloé Zhao, cineasta

Por Jo Ellison, editora del FT How to Spend It

La primera mujer asiática, la primera mujer de color y la segunda mujer en ganar el Premio de la Academia a la Mejor Directora, Zhao, nacida en China, se convirtió en el centro de atención en abril por Nomadland, un docudrama que remeció todo tipo de cliché que uno podría suponer sobre las personas sin hogar, y ofreció los protagonistas más interesantes que han surgido en la pantalla en los últimos 10 años. Tranquila, independiente, con un enfoque creativo centrado en los problemas sociales, Zhao cumplió con todos los requisitos del noble mérito de la realización de películas y lo representó con coletas, tirantes, zapatillas de deporte y un vestido de Hermès color hueso.

Luego cambió las expectativas al presentar Eternals, la versión número 26 de Marvel, un fracaso crítico y ahora se anticipa que será una de las películas más taquilleras de la franquicia de superhéroes. Razón de más para amarla. Algunos querrán envolver a Zhao en la burbuja del querido director independiente. Pero está forjando su propio camino a través del sistema de estudios de Hollywood y demostrando que su juego de género es amplio. Además, ella solo está comenzando.

Recientemente, publicó una foto del Conde Drácula en Instagram. Un adelanto de su próxima película, una mezcla de género de terror del oeste de ciencia ficción. Esta es una directora a la que realmente puedo apoyar.

Sally Rooney, autora

Por Olivia Sudjic, autora; su última novela es Asylum Road

Leí la primera novela de Sally Rooney en 2017, la semana en que se publicó, ya que se suponía que íbamos a hacer un show de ficción por el debut juntas en Londres. Cuando Sally tuvo que retirarse, me sentí aliviado en parte. Me habría resultado difícil no hablar. Leí su novela eléctrica en un día y me sentí simultáneamente afirmada y atacada por ella. Eso o habría entrado en un agujero K de ansiedad muda cuando la "expolemista competitivo número uno en el continente de Europa" limpió el piso conmigo con una prosa implacable y sin afecto.

La tercera novela de Rooney se publicó este año (presenta a un autor lidiando con una celebridad), por lo que, además de las adaptaciones a la pantalla, ahora hay bolsos y sombreros de pescador de Rooney. Misteriosamente, posó para una sesión de fotos sosteniendo una lechuza. Me alegro de haber llegado a sus libros antes de que su reputación hiciera metástasis en la fama, libre del discurso de Twitter y las reacciones a las reacciones a los libros.

Al estudiar la fotografía de la lechuza, es tentador ver al pájaro encadenado como familiar de Rooney. Anhelando volar desde el centro de atención y observarnos, su presa, al amparo de la oscuridad.

Shonda Rhimes, productora de televisión, guionista y autora

Por Amma Asante, directora y escritora ganadora del premio Bafta.

La capacidad de Shonda Rhimes no solo para cambiar, sino para crear conversaciones en torno a la narración de historias y la televisión no tiene precedentes. Su trabajo ha demostrado el poder no solo de unirse a la mesa, sino de crear una propia. Cuando Bridgerton llegó a nuestras pantallas, una vez más mostró su hábil toque para identificar el estado de ánimo del público y el enorme vacío que existía en la televisión para los dramas de vestuario que van más allá de la blancura en su centro.

Ella siempre ha entendido el poder de una historia que es a la vez inclusiva y escapista, mientras que enterra su comentario social profundamente en narrativas que entretienen y provocan. ¡No es tarea fácil! Ella es un ícono moderno, inspirador más allá de su propia raza y género, pero invaluable para quienes más ven su identidad en ella. Mientras marcha al ritmo de su propio tambor con el poder de su pluma y su poderío como productora, continúa desafiando y diluyendo la fuerza de los estereotipos que han confinado a las mujeres negras. Con su existencia, es mil veces más difícil hacer que una sola raza y género sea el requisito para la apariencia del talento.

Scarlett Johansson, actriz

Por Brooke Masters, principal comentarista de negocios del FT

Scarlett Johansson, la actriz mejor pagada de Hollywood durante tres de los últimos cuatro años, no es la chiva expiatoria de nadie. Evita las redes sociales y ha dicho que encuentra insultante su apodo de fan "ScarJo". Se autodenomina feminista; sin embargo, indignó a los progresistas al principio de su carrera al defender a Woody Allen de las acusaciones de abuso sexual, aceptando un papel de hombre transgénero y otro que había sido japonés en el material original. (Ella se retiró del papel de trans después de una reacción violenta).

Este año, desafió al establishment del cine al demandar a Disney por lanzar su película Black Widow en su canal de streaming y en los cines simultáneamente. Argumentó que Disney había usado la película, parte de su universo Marvel altamente lucrativo, para impulsar su incipiente servicio de streaming y el precio de las acciones a sus expensas, ya que su bonificación estaba vinculada a las ventas de taquilla. Disney calificó la medida como una respuesta necesaria al Covid-19 y trató de pintar a Johansson, quien recibió US$ 20 millones por adelantado por la película, como codiciosa e insensible. Las dos partes llegaron a un acuerdo en septiembre por una suma no revelada. Pero no antes de que Johansson propinara un golpe de "talento" contra un estudio que intentaba hacer valer su peso.

Paula Rego, artista

Por Jan Dalley, editora de arte del FT

"Intento hacer justicia para las mujeres... al menos en las fotos... Venganza también", ha dicho Paula Rego. Venganza es una palabra fuerte, pero las inquietantes imágenes de este artista tienen un poder enorme, a menudo inquietante.

Luchando a través de un hogar religioso profundamente convencional en su Portugal natal, más tarde a través de un mundo artístico londinense dominado por hombres a mitad de su carrera, Rego se ha convertido probablemente en la pintora figurativa más importante de nuestro tiempo.

Sus imágenes intensas y contundentes, oscuramente sexuales, profundamente siniestras, llenas de drama, violencia y simbolismo, que se inspiran en la fantasía y el mito y al mismo tiempo celebran la hermosa riqueza de la vida, se inspiran en su educación portuguesa, así como en su propia vida posterior. .

Este año, una gran cantidad de exposiciones importantes, la más reciente la impresionante retrospectiva Tate Britain de 100 obras, selló su reputación. Su influencia es profunda. Como dice la curadora Elena Crippa, "me costaría pensar en un pintor importante, particularmente en el Reino Unido, donde no veo una conexión con Paula".

Gabriela Hearst, directora creativa de Chloé

Por Diane Von Fürstenberg, diseñadora y filántropa

Cuando conocí a Gabriela, recuerdo que me mostró una foto de su madre, que vive en América del Sur. Así que tengo una imagen de Gabriela montando a caballo en un campo abierto, y creo que eso es exactamente lo que está haciendo en Chloé. Ella lo está montando maravillosamente.

Ha aportado energía y, sin embargo, ha mantenido la feminidad que es tan sinónimo de Chloé. Crecí con Chloé y ha estado en manos de muchas personas diferentes. La visión de Gabriela tiene que ver con la feminidad, pero es práctica al mismo tiempo. Ella ha aportado una energía fresca y moderna a la feminidad, ¡es un gran problema! Es femenino sin ser femenino. Es visual y verdadero.