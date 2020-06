Aumenta presión sobre Mark Zuckerberg tras boicot publicitario de las grandes empresas

Multinacionales

Varias compañías se han unido a la campaña #StopHateForProfit, acusando que la red social no ha sabido controlar con fuerza el discurso de odio y desinformación en Facebook. El creador de la plataforma perdió US$ 7.200 millones el viernes.

Las grandes empresas están haciendo tambalear la fortuna de Mark Zuckerberg. La suspensión de avisos por parte de firmas como Unilever y Verizon, tras argumentar que Facebook no sido capaz de controlar con fuerza el discurso de odio y desinformación en la plataforma, golpeó fuertemente las acciones de la red social -que cayeron 8,3%- y por ende, el bolsillo de Zuckerberg, el viernes.

Pero otras grandes compañías se han sumado a este ya denominado boicot: Coca-Cola, Honda, Hershey, Diageo, Pepsi, Levi Strauss, Patagonia, Ben & Jerry's y The North Face, entre otras.

Esto, con el fin de hacerse parte de la campaña #StopHateForProfit, que comenzó a mediados de junio bajo el alero de las organizaciones sociales estadounidenses La Liga contra la difamación (ADL, su sigla en inglés), la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, su sigla en inglés), Sleeping Giants, Color Of Change, Free Press y Common Sense.

A través del sitio web oficial de The Coca-Cola Company, James Quincey, presidente y CEO de la firma, afirmó el viernes: "No hay lugar para el racismo en el mundo y no hay lugar para el racismo en redes sociales. The Coca-Cola Company detendrá la publicidad paga en todas las plataformas de redes sociales a nivel mundial durante al menos 30 días. Nos tomaremos este tiempo para reevaluar nuestras políticas publicitarias para determinar si necesitan revisiones. También esperamos una mayor responsabilidad y transparencia de nuestros socios de redes sociales".

La misma acción informó Levi's mediante su cuenta oficial de Twitter, con declaraciones de su director de Marketing, Jen Sey. "Es por eso que nos unimos a la campaña #StopHateForProfit, pausando toda la publicidad paga de Facebook e Instagram a nivel mundial y en todas nuestras marcas para 'detener el odio'. Suspenderemos la publicidad al menos hasta finales de julio. Cuando volvamos a participar dependerá de la respuesta de Facebook", afirmó.

La caída del precio de las acciones borró US$ 56 mil millones del valor de mercado de Facebook y redujo el patrimonio neto de Zuckerberg a $ 82.300 millones, tras perder US$ 7.200 millones el viernes, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.