Incluso los más optimistas se sorprendieron con los ingresos que tuvo Amazon en el tercer trimestre

Multinacionales

Los servicios en la nube de la entidad ligada a Jeff Bezos también vieron una fuerte demanda a medida que las empresas cambiaron a oficinas virtuales para frenar la pandemia.

Los ingresos del tercer trimestre de Amazon.com Inc superaron las estimaciones de Wall Street el jueves y el gigante del comercio electrónico tuvo ventas en el tercer trimestre por encima de las expectativas, ya que la pandemia de COVID-19 empujó a más personas a comprar comestibles y otros elementos esenciales en su plataforma en línea.

Las ventas netas de la empresa fundada por Jeff Bezos aumentaron a US$ 96.150 millones en el trimestre que terminó el 30 de septiembre, lo que es un alza de 37% respecto al mismo periodo del año pasado, superando las estimaciones de US$ 92.700 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Los servicios en la nube de Amazon también vieron una fuerte demanda a medida que las empresas cambiaron a oficinas virtuales para frenar la propagación de la pandemia. Los ingresos de Amazon Web Services (AWS) aumentaron un 29% a US$ 1.160 millones de dólares.

Las empresas de comercio electrónico y las empresas con una fuerte presencia en línea han experimentado un auge comercial, ya que la pandemia de COVID-19 ha llevado a menos compras en tiendas físicas, con más personas que usan sus teléfonos móviles y computadoras para comprar.

La compañía pronosticó ventas netas en el rango US$ 112 mil millones a US$ 121 mil millones para el cuarto trimestre. Los analistas esperaban unos ingresos de US$ 112,3 mil millones , según los datos de IBES de Refinitiv.