Multinacionales

El jefe del grupo de alquiler de automóviles dice que no hay suficientes vehículos para satisfacer la demanda de los turistas.

Es probable que los mayores costos del alquiler de automóviles duren hasta que se resuelva la contracción de la producción de la industria automotriz causada por la escasez de semiconductores, advirtió Europcar.

Caroline Parot, directora ejecutiva de la mayor empresa de alquiler de automóviles que cotiza en bolsa en Europa, dijo que los precios habían aumentado porque los proveedores no podían obtener suficientes vehículos para satisfacer la demanda de los turistas.

Los cargos son dos o tres veces más altos de lo normal en muchos lugares populares, según los grupos de consumidores y los sitios de comparación de precios. Los mayores costos de alquiler de automóviles ayudaron a impulsar la inflación estadounidense a su nivel más alto desde 2008 el mes pasado.

"No podemos servir a todos los que queremos porque no hay suficientes autos", dijo a Financial Times. La crisis de los chips ha provocado una grave escasez de vehículos nuevos, y los fabricantes de automóviles priorizan las ventas minoristas y otros canales por delante de los proveedores de automóviles de alquiler, que tienden a comprar al por mayor a precios más bajos. "La gente está ansiosa por viajar. Si miras a Estados Unidos, hay suficientes hoteles y suficientes vuelos, pero la capacidad de los autos ha cambiado ", dijo.

Si bien se reducen muchos viajes internacionales en Europa, las personas viajan cada vez más dentro de sus propios países. Parot advirtió que la industria del alquiler, similar a gran parte del sector del ocio y el turismo, se ha visto obstaculizada aún más por la confusión de los gobiernos sobre los corredores de viaje, particularmente por cambios repentinos e inesperados en las reglas.

"Cada vez que se abre un corredor, las reservas están explotando y estamos llenos en 24 horas, pero luego, si se cancela, se acaban", dijo, y agregó que las reglas que regían un cierre nunca se explicaron claramente. "La coordinación entre naciones es probablemente lo que más falta", agregó. "Cada gobierno está reaccionando de manera diferente".

Añadió que la necesidad de enviar automóviles a través de las fronteras en Europa con poca antelación y los altos gastos habían elevado los costos operativos, lo que había obligado a subir los precios aún más. "Si mis costos aumentan para atender al cliente, el cliente tendrá que pagar por ello, o ya no soy sostenible", dijo.

La industria del automóvil no tiene claro cuándo terminará la crisis de los chips, y la mayoría de los fabricantes esperan ahora una interrupción en 2022. Parot dijo que cree que la Semana Santa del próximo año será "más manejable", incluso cuando se espera que la demanda regrese. La compañía no espera alcanzar niveles de demanda prepandémicos hasta que se reanuden los viajes entre Europa, Estados Unidos y Asia, lo que el grupo prevé para 2023, agregó.

El año pasado, Europcar sufrió una caída del 45% en la demanda, lo que aún significa que más de la mitad de su negocio típico estaba en funcionamiento, ya que la gente en las ciudades recurrió a coches de alquiler para acceder a vehículos privados durante la pandemia.

A principios de este año, la compañía completó una reestructuración financiera que eliminó mil millones de euros de deuda, pero colocó gran parte del negocio en manos de sus prestamistas. Los ingresos de este año serán más altos que los niveles de 2020, pero no cercanos a los de 2019 debido al impacto de la variante Delta, dijo Parot.

A corto plazo, el grupo ha comenzado a comprar automóviles a concesionarios y otros canales, así como a sus pedidos tradicionales de fabricantes para tratar de cubrir las brechas en su red. Sin embargo, muchos compradores potenciales están persiguiendo modelos disponibles, y el precio de los autos usados ​​ha superado a los vehículos nuevos en algunos segmentos.

El mes pasado, el grupo rechazó una oferta de adquisición por valor de 2.200 millones de euros de Volkswagen. Parot dijo que ser propiedad de un fabricante de automóviles no necesariamente facilitaría la obtención de vehículos durante la crisis actual, y agregó que la compañía había sido propiedad de fabricantes dos veces en su historia. Ella se negó a comentar más sobre la oferta de adquisición.