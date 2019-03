Gobierno de Maduro dice que informe de Bachelet ha sido impactado por "falsa campaña de los medios" contra Venezuela

El embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, respondió a Michelle Bachelet, luego que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, denunció a través de un informe que el ejercicio de los derechos sociales y económicos en el país suramericano "ha seguido deteriorándose continuamente" desde junio de 2018.

Valero extendió la invitación de Nicolás Maduro a Bachelet para que visite Venezuela, y que "pueda ver la situación real del país, distorsionada por la falsa campaña de los medios internacionales, que ha impactado su informe".

"El gobierno de los Estados Unidos roba los recursos económicos de Venezuela, negando la posibilidad de que se adquiera alimentos y medicinas para nuestra gente", pero en línea con el régimen desconoció la crisis humanitaria, atribuyendo que las dificultades que se enfrentan el país "son el resultado de las medidas coercitivas unilaterales ilegales impuestas y la guerra económica desatada contra Venezuela".

Amb. Jorge Valero answers to #HCHR Michelle Bachelet´s Report: He denounced the unilateral coercive measures imposed by the US Government, the economic war and the measures taken by the Bolivarian Government for the Welfare of the Venezuelan People. #PuebloUnidoJamasSeraVenido pic.twitter.com/FM58hJRMpm